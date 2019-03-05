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 Политика Украины, За рубежом
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 Украина изучила уроки газового кризиса 2009 года и разрабатывает предупредительные меры, - Зеркаль о переговорах по транзиту российского газа

В вопросах организации транзита российского газа в Европу с 1 января 2020 года, после завершения текущего контракта с РФ, Украина будет придерживаться "Плана А", который предусматривает новое соглашение по европейским правилам.

В то же время, Украина хорошо изучила уроки газового кризиса 2009 года, поэтому вместе с партнерами разрабатывает предупредительные меры на случай, если Россия откажется подписывать новое газовое соглашение на таких европейских условиях, заявила заместитель министра иностранных дел Украины Елена Зеркаль на конференции относительно будущего украинской газотранспортной системы, которая состоялась под эгидой Центра европейской политики (EPC) в Брюсселе, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Именно так она ответила на вопросы корреспондента Укринформа относительно того, какой план на случай провала в договоренностях с Россией относительно транзита газа по территории Украины после завершения контракта в 2019 году разрабатывают как украинская сторона, так и европейские партнеры.

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"Мы сделаем все возможное, чтобы придерживаться "плана А" (заключение нового соглашения), и должны завершить все эти действия до середины июля. Наш "план А" заключается в том, чтобы ратифицировать новые приложения к Соглашению об ассоциации с ЕС (относительно интеграции Украины в энергетическое пространство ЕС), сделать их юридически обязующими и выполнять их по любому сценарию и в любом случае. Любой новый президент или новое правительство будут обязаны выполнять эти правила. Поэтому это наш "план А" - создать прозрачную среду в самой Украине, которую будет уважать любое будущее правительство", - отметила заместитель министра иностранных дел Украины.

Она подчеркнула, что украинская сторона в решении этих вопросов полагается на четкую позицию Европейской Комиссии, которая способствует адаптации национального законодательства Украины в энергетической сфере с правовыми нормами Европейского Союза.

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"Мы работаем с нашими партнерами над планами реагирования (на кризис). В этом смысле мы поддерживаем диалог с нашими европейскими партнерами относительно их взглядов на планы касательно поддержания устойчивости (энергетической системы). Мы разработали наш собственный план относительно устойчивости с помощью Соединенных Штатов. По определению, мы изучили те уроки, с которыми имели дело в 2009 году. И вся Европа также изучила эти уроки", - добавила Елена Зеркаль.

По данным МИД, решения Стокгольмского арбитража, принятые в декабре 2017 года и феврале 2018 года, изменили энергетическую карту Европы, а НАК "Нафтогаз Украины"прошла уникальный путь защиты энергетической безопасности Украины от агрессии и шантажа крупнейшей газовой монополии Российской Федерации. Эти решения будут определять юридические параметры контрактов на поставку и транзит газа в Европе на ближайшую и среднюю перспективу, акцентировали в МИД.

Источник: https://censor.net.ua/n3115066
 
   
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Ну раз предупредительные...-тогда страна спокойна! хорошо, хоть не зеркальные)
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Робятки,Изучайте уроки, да смотрите, что бы мы без газа не остались.
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Транзит газа країни агресора це стратегія Петруся на перемогу?
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вот россияне спрашивают....
Порохособаки нужен ваш совет... - что им ответить?

Украина изучила уроки газового кризиса 2009 года и разрабатывает предупредительные меры, - Зеркаль о переговорах по транзиту российского газа - Цензор.НЕТ 2028 Mиxaил Cвeтлoв‏ @MiklSvetlov 2 мар.
К россиянам вопросов давно уже нет, вопрос к украинцам:
Как такое возможно???

Украина изучила уроки газового кризиса 2009 года и разрабатывает предупредительные меры, - Зеркаль о переговорах по транзиту российского газа - Цензор.НЕТ 7962
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Леся Українка‏ @LesyaUA7Evropa 3 мин.

Україна стала найбіднішою країною Європи, коли в жовтні 2018 нас обігнала Молдова! Тепер Молдова займає 131 місце у світі з ВВП на душу населення, а Україна - 134 місце в світі з ВВП на душу населення десь поміж Бутаном з одного боку і Гондурасом і Лаосом з іншого.
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Сторит лыжный терминал, или что там за зеркальные меры?
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Ну то есть тарифы на газ в любом случае будут расти. Ясно-понятно

Даже если газ - украинский
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныУкраина изучила уроки газового кризиса 2009 года и разрабатывает предупредительные меры, - Зеркаль о переговорах по транзиту российского газа
 
 
 
 
 
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