 Убитый бизнесмен Киселев не был свидетелем в деле "бриллиантовых прокуроров", - фигурант дела Корниец

Как передает Цензор.НЕТ, об этом заявил Корниец в эфире телеканала "112 Украина".
"Он ни разу не проходил как свидетель или любое другое лицо по делу 1288, которое слушается в Голосеевском райсуде.
Он обратился с заявлением о возврате изъятых у него в 2010 году полудрагоценных и драгоценных камней в количестве несколько сот килограммов. Это было его обращение, в котором Генеральная прокуратура ему отказала, а потом Печерский суд обязал внести в ЕРДР, что и было сделано. После этого в этом деле ни меня, ни других лиц, в обвинении в "бриллиантовом деле" не вызывали, никакие следственные действия не делали ", - отметил он.
Как сообщал Цензор.НЕТ ранее 5 марта в Киеве убили владельца ювелирного завода Сергея Киселева, который, по словам экс-заместителя генпрокурора Давида Сакварелидзе, был главным свидетелем по делу "бриллиантовых прокуроров".
То есть Генпрокуратура отказалась возбуждать дело по факту кражи прокурорами Генпрокуратуры и даже после решения судя, которое обязывало начать дело - никаких следственных действий не делалось - налицо саботаж бандитами-прокурворами дела против "своих". В нашей стране у прокурорв нет чести, у них только круговая порука.
Мне известно великое множество самых разных мрачных историй. Есть среди них и ваша...
Арагорн
САМОЕ ГЛАВНОЕ: ОНО ТАК СИЛЬНО ВАЖНО!
Только полные кретины могут ему верить.
При таком-то грамотном генпрокуроре
Убийство главного свидетеля в деле "бриллиантовых прокуроров" говорит о том, что ОПГ Порошенко, чувствуя, что им скоро настанет 3.14здец начало убивать всех, кто может дать показания в судах против этих ублюдков после отстранения от власти мародера Парашена! Это только начало!
Когда шокин ушёл вместе с сакварелидзе, мы не отстояли сакварелидзе, мы не отстояли в Одессе Саакашвили, мы съели то, что гонтарева не отчитавшись, свалила отдыхать на острова. Мы перестрадали котлы, схавали Роттердамы плюс. Мы не требуем справедливости в деле убийств на Майдане. Все уже забыли про архив Януковоща. Убран антикоррупционный закон, который со слов Луценко якобы был мертвым.
Мы просто безразличные пожиратели лапши.
Пройдёт пару дней и все забудут дело свинарчуков. Мы будем увлечены новым скандалом
Да. И ненадо говорить, что порошенко что- то там не выгодно.
Когда- то я это же слышала в отношении Вовы путена после убийства Немцова.
Кто должен уйти в отставку- Аваков или Луценко?