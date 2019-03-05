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 Убитый бизнесмен Киселев не был свидетелем в деле "бриллиантовых прокуроров", - фигурант дела Корниец

Фигурант дела "бриллиантовых прокуроров" Александр Корниец заявил, что убитый владелец ювелирного завода Сергей Киселев не являлся свидетелем по делу.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом заявил Корниец в эфире телеканала "112 Украина".


"Он ни разу не проходил как свидетель или любое другое лицо по делу 1288, которое слушается в Голосеевском райсуде.

Он обратился с заявлением о возврате изъятых у него в 2010 году полудрагоценных и драгоценных камней в количестве несколько сот килограммов. Это было его обращение, в котором Генеральная прокуратура ему отказала, а потом Печерский суд обязал внести в ЕРДР, что и было сделано. После этого в этом деле ни меня, ни других лиц, в обвинении в "бриллиантовом деле" не вызывали, никакие следственные действия не делали ", - отметил он.

Как сообщал Цензор.НЕТ ранее 5 марта в Киеве убили владельца ювелирного завода Сергея Киселева, который, по словам экс-заместителя генпрокурора Давида Сакварелидзе, был главным свидетелем по делу "бриллиантовых прокуроров".

Источник: https://censor.net.ua/n3115064
 
   
 Топ комментарии
 
детский сад..."Он обратился с заявлением о возврате изъятых у него в 2010 году полудрагоценных и драгоценных камней в количестве несколько сот килограммов. Это было его обращение, в котором Генеральная прокуратура ему отказала, а потом Печерский суд обязал внести в ЕРДР, что и было сделано. После этого в этом деле ни меня, ни других лиц, в обвинении в "бриллиантовом деле" не вызывали, никакие следственные действия не делали" .. т.е. выходит его убили ни за НЕСКОЛЬКО СОТ КИЛОГРАММ брюликов а за неправильную парковку!!! бля.. за кого вы нас держите мародеры!!!
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Вбивця розказує що він вбив не свідка а потерпілого?Це не Україна,це поРошенія.
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Кто бы сомневался, что он не является свидетелем, но потерпевшим на 100%.
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ах ах филиганство было да вот публично так пиф паф.. не напишешь любимую статью Югика и бэ-Мэ... ага не был наверное его должен был таковым сделать суд вот и пошевелились БЫЛ НАВЕРНЯКА ТЕРПИЛОЙ ДАЖЕ.. ведь его брюллики умыкнули и бабки Убитий бізнесмен Кисельов не був свідком у справі "діамантових прокурорів", - фігурант справи Корнієць - Цензор.НЕТ 1508
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", в котором Генеральная прокуратура ему отказала, а потом Печерский суд обязал внести в ЕРДР, что и было сделано. После этого в этом деле ни меня, ни других лиц, в обвинении в "бриллиантовом деле" не вызывали, никакие следственные действия не делали"

То есть Генпрокуратура отказалась возбуждать дело по факту кражи прокурорами Генпрокуратуры и даже после решения судя, которое обязывало начать дело - никаких следственных действий не делалось - налицо саботаж бандитами-прокурворами дела против "своих". В нашей стране у прокурорв нет чести, у них только круговая порука.
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детский сад..."Он обратился с заявлением о возврате изъятых у него в 2010 году полудрагоценных и драгоценных камней в количестве несколько сот килограммов. Это было его обращение, в котором Генеральная прокуратура ему отказала, а потом Печерский суд обязал внести в ЕРДР, что и было сделано. После этого в этом деле ни меня, ни других лиц, в обвинении в "бриллиантовом деле" не вызывали, никакие следственные действия не делали" .. т.е. выходит его убили ни за НЕСКОЛЬКО СОТ КИЛОГРАММ брюликов а за неправильную парковку!!! ***.. за кого вы нас держите мародеры!!!
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Так барижна влада жеж! І за паркування вже розстрілювали, не так давно до речі - писали тут. Не розумію, чому ніхто досі не смакує.
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Вбивця розказує що він вбив не свідка а потерпілого?Це не Україна,це поРошенія.
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у него изъяли драгоценные камни для ювелирных изделий, но не отдали обратно, но кроме следствия ни чего не было, а венуть не вернули, а сейчас убили
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фигурант дела Корниец-- должен уже давно шконку полировать . а оно еще что то рассказывает вор и вымогатель Убитый бизнесмен Киселев не был свидетелем в деле "бриллиантовых прокуроров", - фигурант дела Корниец - Цензор.НЕТ 2406
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полудрагоценных и драгоценных камней в количестве несколько сот килограммов... Убитый бизнесмен Киселев не был свидетелем в деле "бриллиантовых прокуроров", - фигурант дела Корниец - Цензор.НЕТ 6795

Мне известно великое множество самых разных мрачных историй. Есть среди них и ваша...

Арагорн
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ВСЕГДА ВЕРЮ МНЕНИЮ ПОДОЗРЕВАЕМЫХ МОШЕННИКОВ. УГУ Убитый бизнесмен Киселев не был свидетелем в деле "бриллиантовых прокуроров", - фигурант дела Корниец - Цензор.НЕТ 2438
САМОЕ ГЛАВНОЕ: ОНО ТАК СИЛЬНО ВАЖНО!
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Вы, соевые, вообще прочитали, что этот вор и убийца в прокурорских погонах наплел?
Только полные кретины могут ему верить.
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скоро виясниться шо і дєла нєбило...і прокуровів нєбило...
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Скоро выяснится, что Киселев - обвиняемый по делу о пропавших брюликах. Правда, времени маловато у радикально реформированных правоохранителей осталось, но могут успеть, если напрягутся.
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Главный итог - прокуроры невиноватые. А и верно - не могут же прокуроры быть виноватыми

При таком-то грамотном генпрокуроре
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В стране Рошения всякое бывает,вот так .Сначала обокрали ,потом убили и еще оправдываться начали.
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В стране Рошения всякое бывает вот так: сначала обокрали, потом убили, потом убитого сделали виноватым.
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Еще не сделали ,работают в этом направление.
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Звичайно. Який же тепер з нього свідок.Нема людини, нема проблеми.
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Страшный БЕНДЕРовец⚠‏ @Realuran

Убийство главного свидетеля в деле "бриллиантовых прокуроров" говорит о том, что ОПГ Порошенко, чувствуя, что им скоро настанет 3.14здец начало убивать всех, кто может дать показания в судах против этих ублюдков после отстранения от власти мародера Парашена! Это только начало!
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Афганистан Сомали ЮАР безопасней ...
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Скажу так. Во всем виноваты именно мы. Это наша ответственность.
Когда шокин ушёл вместе с сакварелидзе, мы не отстояли сакварелидзе, мы не отстояли в Одессе Саакашвили, мы съели то, что гонтарева не отчитавшись, свалила отдыхать на острова. Мы перестрадали котлы, схавали Роттердамы плюс. Мы не требуем справедливости в деле убийств на Майдане. Все уже забыли про архив Януковоща. Убран антикоррупционный закон, который со слов Луценко якобы был мертвым.
Мы просто безразличные пожиратели лапши.
Пройдёт пару дней и все забудут дело свинарчуков. Мы будем увлечены новым скандалом
Да. И ненадо говорить, что порошенко что- то там не выгодно.
Когда- то я это же слышала в отношении Вовы путена после убийства Немцова.
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верим брыляновому прокурору корнийцу.
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в моем родном Голосеевском районе, все конфликтные ситуации всегда так и решались. пиф-паф, ой ой ой .
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Ничего не раскрыли и никого не посадили - за Шеремета, Княжичи, и т д.
Кто должен уйти в отставку- Аваков или Луценко?
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияУбитый бизнесмен Киселев не был свидетелем в деле "бриллиантовых прокуроров", - фигурант дела Корниец
 
 
 
 
 
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