 Украина может быть для нас лучшим партнером на северном побережье Черного моря, - Посол Турции

Во время встречи стороны обсудили ситуацию в Причерноморском бассейне в результате агрессии РФ, сообщили Цензор.НЕТ в пресс-службе СНБО.







"Оккупация Крыма изменила паритет сил в Причерноморском бассейне", - сказал секретарь СНБО Украины, подчеркнув, что российская агрессивная политика в регионе продолжается, о чем свидетельствуют попытки РФ блокировать украинские порты в Азовском море и захват наших кораблей в Керченском проливе.

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Собеседники также уделили внимание вопросу углубления военно-технического двустороннего сотрудничества. Секретарь СНБО Украины подчеркнул, что у наших государств много перспективных направлений сотрудничества в военно-технической сфере, в частности, и в вопросах, которые имеют стратегическое значение для обороны обеих стран.









В свою очередь, Чрезвычайный и Полномочный Посол Турецкой Республики в Украине Ягмур Ахмет Гюльдере подчеркнул, что Турция "не признает незаконной оккупации Крыма и обеспокоена ситуацией, сложившейся в Черном море".



По его словам, Турция рассматривает сотрудничество с Украиной в оборонно-промышленном комплексе не только в контексте торговых отношений. "Мы видим мощный потенциал в создании и развитии совместных проектов и предприятий", - заявил он.



"Мы считаем, что сильная самодостаточная Украина может быть лучшим партнером для Турции на северном побережье Черного моря, и готовы вас поддерживать на этом пути", - подчеркнул Ягмур Ахмет Гюльдере.