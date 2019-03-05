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Все про:посол (1257) Турция (2066) Турчинов (3106)

 Украина может быть для нас лучшим партнером на северном побережье Черного моря, - Посол Турции

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов провел встречу с Чрезвычайным и Полномочным Послом Турецкой Республики в Украине Ягмуром Ахметом Гюльдере.

Во время встречи стороны обсудили ситуацию в Причерноморском бассейне в результате агрессии РФ, сообщили Цензор.НЕТ в пресс-службе СНБО.

Украина может быть для нас лучшим партнером на северном побережье Черного моря, - Посол Турции 01
Украина может быть для нас лучшим партнером на северном побережье Черного моря, - Посол Турции 02

"Оккупация Крыма изменила паритет сил в Причерноморском бассейне", - сказал секретарь СНБО Украины, подчеркнув, что российская агрессивная политика в регионе продолжается, о чем свидетельствуют попытки РФ блокировать украинские порты в Азовском море и захват наших кораблей в Керченском проливе.

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Собеседники также уделили внимание вопросу углубления военно-технического двустороннего сотрудничества. Секретарь СНБО Украины подчеркнул, что у наших государств много перспективных направлений сотрудничества в военно-технической сфере, в частности, и в вопросах, которые имеют стратегическое значение для обороны обеих стран.

Украина может быть для нас лучшим партнером на северном побережье Черного моря, - Посол Турции 03
Украина может быть для нас лучшим партнером на северном побережье Черного моря, - Посол Турции 04


В свою очередь, Чрезвычайный и Полномочный Посол Турецкой Республики в Украине Ягмур Ахмет Гюльдере подчеркнул, что Турция "не признает незаконной оккупации Крыма и обеспокоена ситуацией, сложившейся в Черном море".

По его словам, Турция рассматривает сотрудничество с Украиной в оборонно-промышленном комплексе не только в контексте торговых отношений. "Мы видим мощный потенциал в создании и развитии совместных проектов и предприятий", - заявил он.

"Мы считаем, что сильная самодостаточная Украина может быть лучшим партнером для Турции на северном побережье Черного моря, и готовы вас поддерживать на этом пути", - подчеркнул Ягмур Ахмет Гюльдере.

Источник: https://censor.net.ua/n3115062
 
 
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Звучит внушаемо, только не затрагивайте тему, то крым турецкий
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США оголосили торгову війну проти Туреччині, за війну проти курдів і хитрі турки побігли до України, щоб компенсувати собі збитки від відміни пільгових умов торгівлі з США! А як так поживають загороджувальні турецькі ввізні мита на український метал? Ще не відмінили ай, ай,ай. Ми мабуть синхронно з США теж введемо якісь загороджувальні мита на турецьку продукцію. Турки нам звичайно браття, але курдів вбивати теж не правильно! Курдів 40 млн. населення і вони мають право на самовизначення в межах Іраку та Сирії, ну поки що! А там може і в межах Туреччини, це все буде залежати від того буде Туреччина купляти наші танки чи ні.
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И при этом пропускают через Босфор корабли, что заходят в закрытые Украиной крымские порты. Мы верим, ага!
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турецкие курорты могут вдруг опустеть, а это серьезные потери для турции.
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Спершу Крим очиститься - кацапи в расєю, татари хочуть повернутися додому в Узбекистан, караїми мріють до своєї Хазарії. А потім ми повернемо нашу назву півострову - Гераклея, яку нещодавно татарами і османами було перейменовано на "Кирим".
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