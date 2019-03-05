 Деятельность группы вымогателей пресечена на Виннитчине, - СБУ. ФОТО

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе СБУ.

В сообщении отмечается: "Оперативники спецслужбы установили, что группа, в состав которой входило трое жителей одного из райцентров области, специализировалась на "выбивании" несуществующих долгов из местных жителей.

Угрожая физическим насилием местному коммерсанту, злоумышленники требовали от него две тысячи долларов США.

Правоохранители задержали фигурантов дела на окраине Гайсина согласно ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины после получения очередной части "дани" в размере пятисот долларов США.

Во время задержания у организатора группы правоохранители изъяли поддельное удостоверение работника внутренней безопасности Генеральной прокуратуры Украины.

В рамках открытого уголовного производства по ч. 2 ст. 189 Уголовного кодекса Украины решается вопрос об объявлении злоумышленникам о подозрении в совершении преступления. Продолжаются следственные действия.

Операция по разоблачению злоумышленников проводилась совместно с Управлением специальных расследований ГУ ЧП в Винницкой области под процессуальным руководством областной прокуратуры".



