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Все про:взятка (4402) Винницкая область (517)

 Деятельность группы вымогателей пресечена на Виннитчине, - СБУ. ФОТО

В Винницкой области сотрудники Службы безопасности Украины пресекли деятельность организованной группировки, которая занималась вымогательством средств у граждан.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе СБУ.

 В сообщении отмечается: "Оперативники спецслужбы установили, что группа, в состав которой входило трое жителей одного из райцентров области, специализировалась на "выбивании" несуществующих долгов из местных жителей.

Угрожая физическим насилием местному коммерсанту, злоумышленники требовали от него две тысячи долларов США.

Правоохранители задержали фигурантов дела на окраине Гайсина согласно ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины после получения очередной части "дани" в размере пятисот долларов США.

Во время задержания у организатора группы правоохранители изъяли поддельное удостоверение работника внутренней безопасности Генеральной прокуратуры Украины.

В рамках открытого уголовного производства по ч. 2 ст. 189 Уголовного кодекса Украины решается вопрос об объявлении злоумышленникам о подозрении в совершении преступления. Продолжаются следственные действия.

Операция по разоблачению злоумышленников проводилась совместно с Управлением специальных расследований ГУ ЧП в Винницкой области под процессуальным руководством областной прокуратуры".

Деятельность группы вымогателей пресечена на Виннитчине, - СБУ 01
Деятельность группы вымогателей пресечена на Виннитчине, - СБУ 02

Источник: https://censor.net.ua/n3115058
 
 
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что тебе этот Гройсман с Ревой, ты про них пи...дишь а тебе ни чего. А если ты предприниматель и к тебе пришел рэкетеры, попробуй по..ди, сильный удар в ухо и нож под горло, в этой ситуации они стоят выше государства ибо они решают тебе жить или нет. Вот это разница
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Ух ты , мы вышли из бухты!!! ... неужели ОПГ Рошен повязали?!
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...пресекли деятельность организованной группировки, которая занималась вымогательством средств у граждан.

Вымогать в этой стране разрешается только посредством цен и тарифов.
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Будут подтягивать в Киев, укреплять правительство? Деятельность группы вымогателей прекращена на Виннитчине, - СБУ - Цензор.НЕТ 9629
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СБУ, вы опоздали) Аброськин первый этим задержанием похвастался)
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияДеятельность группы вымогателей пресечена на Виннитчине, - СБУ. ФОТО
 
 
 
 
 
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