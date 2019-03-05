Темы дня: Выборы-2019 Оружейный скандал с Гладковским Дело "бриллиантовых прокуроров" Подкуп избирателей Убийство Гандзюк Задержание Заманы Агрессия России против Украины
 Общество
  4370  68
Все про:армия РФ (5733) Луганщина (3999) Минобороны (5640) оккупация (6746) разведка (2074) Донбасс (18070) Донецкая область (4216)

 Российские оккупанты готовятся к активизации боевых действий, - ГУР

Российское оккупационное командование усиливает подготовку частей и соединений 1-го и 2-го "армейских корпусов" к активизации боевых действий.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Главное управление разведки (ГУР) Минобороны Украины. Напомним, что 1-й и 2-й "армейские корпуса" оперируют на территории, подконтрольной "ДНР" и "ЛНР" и представляют собой часть оккупационной группировки армии РФ.

Читайте также: Россия усиливает войска на границах с Украиной: формируются новые части, перебрасывается техника

По данным ГУР, начиная с 1 марта личный состав "корпусов" отозван из отпусков - им запрещены увольнения из частей на неопределенный срок. При этом, возросла интенсивность пополнения передовых подразделений боеприпасами, инженерным и другим имуществом.

В медицинских учреждениях на временно оккупированной территории Донецкой и Луганской областей активизированы меры по пополнению запасов крови. Так, на прошлой неделе для сдачи донорской крови в принудительном порядке были привлечены военнослужащие российских оккупационных войск, работники так называемых "государственных учреждений" и студенты учебных заведений.

Также  российская оккупационная администрация под видом проверки наличия задолженности местных жителей за коммунальные услуги скрытно проводит перепись населения для уточнения мобилизационных резервов.

По данным ГУР Минобороны, ранее оккупанты испытали на Донбассе новейшие российские автоматизированные звукометрические комплексы пассивного действия АЗК-7 "Мезотрон". Помимо этого, военная разведка сообщала о подготовке к выдаче жителям "Л/ДНР" российских паспортов.

Источник: https://censor.net.ua/n3115055
 
 
 Топ комментарии
 
пэпа не проходит во второй тур..?
 показать весь комментарий
 
Не ну понятно только гибридный кондитер стоит на страже всей Европы от русской чумы. И если его не дай Бог не переизберут то русские обязательно пойдут в наступление.....
 показать весь комментарий
 
а свиньи как бы и ни причем?(
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
комментарий отмечен как спам  
 
Звичайно ж, грає: он, Бігуса на допомогу направив.
 показать весь комментарий
 
 
ти шо....свині ж пепині....а рафік как всігда нєвінауат....
 показать весь комментарий
 
 
а тебе хто на допомогу відправив? свинарчук?))
 показать весь комментарий
комментарий отмечен как спам  
 
Тобі не зрозуміти )
 показать весь комментарий
комментарий отмечен как спам  
 
Не тільки не лікар
 показать весь комментарий
 
***** пишеться з малої літери Російські окупанти готуються до активізації бойових дій, - ГУР - Цензор.НЕТ 8644 це по перше. по друге: мені похйу на *****.
скажи,ти ідіот за гроші чи за покликанням? (дійсно цікаво)
 показать весь комментарий
 
 
Саме це ***** пишеться з великої: власна назва, граматику забув - чи й не знав ніколи? Ну, так, ви ж навіть своєї кацапської майже не знаєте: матюки - ваше фсьо, я в курсі. Тим більше, звідки вам уявити, що за Пороха можуть "топити" розумні люди, яким є що втрачати: на відміну від *****призначення, вибори в демократичній системі - завжди пошук меншого зла з можливих варіантів у конкретний час. Тобі це пояснювати, звичайно, справа ідіотьска: то ти тому так вирішив, що я з тобою спілкуюсь, правда? Так це не для тебе, все одно не зрозумієш; хіба, може, людина прочитає - користь буде
 показать весь комментарий
комментарий отмечен как спам  
 
пэпа не проходит во второй тур..?
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
После первого тура точно активизируют. И еще раз корабли захватят.
 показать весь комментарий
 
 
А якщо голосувати за Зеленського - то "зелені чоловічки" нападуть.
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
не нападут, а придут выполнять договорённости "где-то по средине".
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Петя подвел всех,и Украину в том числе.Это будет не его праздник.
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Наваіщо плюватися: все ж гаразд, за планом. Зраду тільки мобілізуємо - і на фронт відправимо, бо набридли
 показать весь комментарий
 
Шо, своего ахента Лолу защищать в Киев приедут? Российские оккупанты готовятся к активизации боевых действий, - ГУР - Цензор.НЕТ 1779
 показать весь комментарий
 
Не ну понятно только гибридный кондитер стоит на страже всей Европы от русской чумы. И если его не дай Бог не переизберут то русские обязательно пойдут в наступление.....
 показать весь комментарий
 
 
Если его не переизберут, то они даже без танков с Зеленским в Киев приедут.
 показать весь комментарий
 
 
Понятное дело , только гибидный кондитер их святым Минском останавливает взмахом томоса...
 показать весь комментарий
 
 
И ниодного поста по теме. Что такое пассивного действия АЗК-7 "Мезотрон"Источник: https://censor.net.ua/n3115055 ? Шо то не гуглится. Российские оккупанты готовятся к активизации боевых действий, - ГУР - Цензор.НЕТ 3469
 показать весь комментарий
комментарий отмечен как спам  
 
да их два десятка. Но все сводят к Порошенко и засырают ветку напрочь. Как на обозревателе. спамь єтих скотов да и всех делов.
 показать весь комментарий
 
 
Есть три варианта при прямой агрессии:
1.Упасть на колени перед х-лом. (вариант ЗЕ)
2. Поправить лифчик и блокировать ЗСУ (вариант Ю)
3.Оставить как есть. (Вариант Пэ)
И вариант для диванного спецназа - срать дальше на ЦН.
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Походу ************ поняли, что рыга в президентах они не получат. Петя тоже не игрок. Да и баба йуля в пролете. Короче, становится интересно....
 показать весь комментарий
 
Как только хряку становится жарко тут же "путиннападешатунтепловизор"! Суки подлейшие!
 показать весь комментарий
 
 
***** хоч в курсах, що він вчергове нападає? Кум вже замовив слово чи ні з подачі легітимного-2?

Від цього аж зло бере. Кум ***** на Банковій та в Кремлі своя людина.
 показать весь комментарий
 
 
Так и Рада,половина на Банковой зарплату получает,половина в Кремль летает
 показать весь комментарий
 
щас нацкорпус замутит бсепорядки, потом политический кризис, а за это время можно сухопутный коридор отжать
 показать весь комментарий
 
 
Петрушку и ко спасать будут рейтинг на нуле, США без президента, ЕС озабочены количеством взяток.
 показать весь комментарий
 
 
Скоро Серёжа, тебя китайские товарищи спасать начнут. И так, и сяк...
Вобщем, воплотят все свои потаённые фантазии
 показать весь комментарий
 
 
Нет знакомых китайцев судить по себе не надо
 показать весь комментарий
 
Ещё пару-тройку "зачётов", и у них пропадёт желание "вошколупиться"... Как мне нравится эта "экзаменационная сессия"... Подготовка офицера для государства не пара тысяч "фублей", а миллионы... А лётчика - под пару сотен... Миллионов, конечно... А тут Бац! И "отчислены по неуспеваемости", не успев и погоны получить......
 показать весь комментарий
 
 
соевые. я вас не пойму. то на вас евробляхеры нападают то ***** мордовское. вы бы уже определились.
 показать весь комментарий
 
нервничают... переживают, что пэтя как фанера над Парижем...
 показать весь комментарий
 
 
вот с российскими паспортами - правильно
меньше будет возни после освобождения Донбасса
вата - налево, украинцы - направо
 показать весь комментарий
 
 
Свинарчуки уже вывозят КАМАЗами золотые корыта из своего "Версаля"? Если нет, то никто нападать не собирается, ни к какому ГУРу не ходи
 показать весь комментарий
 
То все пусте.. Козлорожі зараз крім дешевих понтів і полякати їжака голою дупою більше ні на що не здатні. Ну і хіба що ще трохи пововтузитися на передку..Та і то отримують у відповідь від наших воїнів доброго прочухана незабороненими Мінськими домовленостями черговими засобами...😃😃😃

Так що все буде Україна.

Слава Нації !
 показать весь комментарий
 
швиденько вибирайте лоліту -бо пуця нападе!!!
 показать весь комментарий
 
Объявить военное положения! Признать Петьку императором!
 показать весь комментарий
 
 
І це не дивно. Може втратити владу найкращий агент ***** - сучий Потрох. Тож готуймося, шановне панство, до пожвавлення бойових дій - заради агента Лоліти ***** цілком може вдатися до ескалації.
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиОбществоРоссийские оккупанты готовятся к активизации боевых действий, - ГУР
 
 
 
 
 
 вверх