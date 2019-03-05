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 ЦИК отменила регистрацию Садового кандидатом в президенты

Центральная избирательная комиссия отменила свое решение о регистрации мэра Львова, лидера партии "Самопомич" Андрея Садового кандидатом на пост президента Украины по его заявлению.

Соответствующее решение комиссия приняла на заседании во вторник, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Отменить регистрацию кандидата на пост Президента Украины Садового Андрея Ивановича на очередных выборах Президента Украины 31 марта 2019", - зачитал текст постановления заместитель председателя ЦИК Евгений Радченко.

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Садовый 4 марта подал заявление об отзыве своей кандидатуры с выборов президента Украины после того, как 1 марта заявил, что снимает свою кандидатуру на выборах в пользу лидера партии "Гражданская позиция" Анатолия Гриценко.

Источник: https://censor.net.ua/n3115054
 
 
 Топ комментарии
 
Пошёл с собакой гулять и пакет забыл. Собака нагадила на газоне - так неудобно. А тут ещё женщина заметила, начала отчитывать, так разошлась! А я говорю: "Так мы все за Петралексеевича" Она замолчала, обняла меня: "Срите тогда, где хотите!" - и заплакала. И я заплакал. И собака..
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Застава у таких випадках не повертається.
Він може хіба що "рейтинг" спробувати продати.
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это главное достижение Садового и его партии "Сцювамвпомощь"..
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Чем бы кандидаты не занимались - лишь бы НАС от них не кумарило...
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Пошёл с собакой гулять и пакет забыл. Собака нагадила на газоне - так неудобно. А тут ещё женщина заметила, начала отчитывать, так разошлась! А я говорю: "Так мы все за Петралексеевича" Она замолчала, обняла меня: "Срите тогда, где хотите!" - и заплакала. И я заплакал. И собака..
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Не, Петпалексееч заставит убирать. Смешнее- и собака подвывала "Юля, Юля"! ЦВК скасувала реєстрацію Садового кандидатом у президенти - Цензор.НЕТ 8890
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"Недолго музыка играла,недолго фраер танцевал"...(с)
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Гриценко- подсадная утка барыг. "Ведет переговоры" со всеми оппозиционными кандидатами, чтобы те снялись в его пользу. Чтобы в избирательных комиссиях были ОДНИ ТОЛЬКО "представители" будки и их технических кандидатов- типа Жоры Тимошенко, *********, Юльки Литвиненки и прочей шурары. Чтобы НИКТО не мог помешать вбросам и фальсификациям!
Садовой слился первый. Ничего удивительного- он и в 2014 помогал барыге прийти к власти. Самопомич должна отмежеваться от этого "любого друга" барыг! Ради своего выживания.
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я тоже считаю, что это всеукраинский заговор против Юлии Владимировны

ибо только идиоты верят, что могут быть другие кандидаты на выборах

кроме Юлии Владимировны Тимошенко !!!
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Голосуй не голосуй, а похоже будет

.....ну вы все поняли.
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Фсё не будет Садовому счастья на него маленький Исусик обиделся! Исусик что сказал? Иди побеждай! А Садовый слился!
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Сидят на берегу озера две жабы, одна другой и говорит:

- А зря мы, Василий Иванович, всё-таки того старика в халате и с бородой нахрен послали ...
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ох і тролів з соєю в зубах набігло, жах ЦВК скасувала реєстрацію Садового кандидатом у президенти - Цензор.НЕТ 2116
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Самое разумное и благородное, что могли бы сделать кандидаты от так называемых демократических сил, это снять свои кандидатуры и подключиться к агитации за Леди Ю, чтобы она уверено победила уже в первом туре. Только вряд ли такое случится.
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скажу больше:

на всех выборах на всей планете во все времена достаточно одного кандидата

и имя ей - Тимошенко Юлия Владимировна !
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныЦИК отменила регистрацию Садового кандидатом в президенты
 
 
 
 
 
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