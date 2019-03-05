 ЦИК отменила регистрацию Садового кандидатом в президенты

Соответствующее решение комиссия приняла на заседании во вторник, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"Отменить регистрацию кандидата на пост Президента Украины Садового Андрея Ивановича на очередных выборах Президента Украины 31 марта 2019", - зачитал текст постановления заместитель председателя ЦИК Евгений Радченко.
Садовый 4 марта подал заявление об отзыве своей кандидатуры с выборов президента Украины после того, как 1 марта заявил, что снимает свою кандидатуру на выборах в пользу лидера партии "Гражданская позиция" Анатолия Гриценко.
Він може хіба що "рейтинг" спробувати продати.
😁
Садовой слился первый. Ничего удивительного- он и в 2014 помогал барыге прийти к власти. Самопомич должна отмежеваться от этого "любого друга" барыг! Ради своего выживания.
ибо только идиоты верят, что могут быть другие кандидаты на выборах
кроме Юлии Владимировны Тимошенко !!!
.....ну вы все поняли.
- А зря мы, Василий Иванович, всё-таки того старика в халате и с бородой нахрен послали ...
на всех выборах на всей планете во все времена достаточно одного кандидата
и имя ей - Тимошенко Юлия Владимировна !