 ЦИК отменила регистрацию Садового кандидатом в президенты

Соответствующее решение комиссия приняла на заседании во вторник, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Отменить регистрацию кандидата на пост Президента Украины Садового Андрея Ивановича на очередных выборах Президента Украины 31 марта 2019", - зачитал текст постановления заместитель председателя ЦИК Евгений Радченко.

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Садовый 4 марта подал заявление об отзыве своей кандидатуры с выборов президента Украины после того, как 1 марта заявил, что снимает свою кандидатуру на выборах в пользу лидера партии "Гражданская позиция" Анатолия Гриценко.