 Через фирмы Коломойского и Зеленского отмывают деньги "Приватбанка", - депутат БПП Арьев

Об этом политик написал в Twitter, информирует Цензор.НЕТ.

"Зарегистрировал в ГБР заявление об отмывании средств Приватбанка через фирмы Коломойского и Зеленского. Аналогичное заявление послал в НАБУ. Передал все материалы и схемы с номерами соглашений и датами. У правоохранителей есть вся необходимая информация для следствия и законных выводов. Время пошло", – заявил Арьев.

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Напомним, накануне Владимир Арьев составил рейтинг богатств основных кандидатов на пост президента Украины.