 Через фирмы Коломойского и Зеленского отмывают деньги "Приватбанка", - депутат БПП Арьев

Об этом политик написал в Twitter, информирует Цензор.НЕТ.
"Зарегистрировал в ГБР заявление об отмывании средств Приватбанка через фирмы Коломойского и Зеленского. Аналогичное заявление послал в НАБУ. Передал все материалы и схемы с номерами соглашений и датами. У правоохранителей есть вся необходимая информация для следствия и законных выводов. Время пошло", – заявил Арьев.
Смотрите на Цензор.НЕТ: "Украина нуждается не в одном Зеленском, а в миллионах Зеленских", - Коломойский. ВИДЕО
Напомним, накануне Владимир Арьев составил рейтинг богатств основных кандидатов на пост президента Украины.
Тогда мы сможем позволить себе совсем другой уровень 'общения' с противником. И многие нерешаемые вопросы станут очень даже решаемыми.
🤗
Берегите ее она вам еще пригодится.
Вы патриот шоколатье
Коломойский скомуниздил бабло в суме до 3-х ярдов вечнозеленых пока был у руля Привата
Было б удивительно если б ручная бенина обезьянка не учавствовала в воровстве.
Вот здесь Арьев пишет, отмывание...
05.03.2019, 16:25 • 496 • 1
Расследование Бигуса - это капля в море. Порошенко со своими опричниками приложился практически к каждому крупному военному контракту. Мародерство имеет масштабный и системный характер.
Коррупционная составляющая иногда совершенна очевидна. Как, например, в случае с ремонтом крейсера "Гетьман Сагайдачный". Тендер выиграла рошеновская "Ленкузня" (расположенная в Киеве), но фактически всю работу выполнял субподрядчик в лице Ильичевского судоремонтного завода. Крейсер в Киеве даже не появлялся, а функции "Ленкузни" ограничилась получением прибыли от заказа.
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Коррупция бывает менее очевидной. Как в случае с поставками "Богданов" под патронатом Свинарчука-Порошенко. Армии нужны автомобили? Конечно. А в вопросе цены и качества без экспертизы не разберешься. Да, существенно дороже, чем аналоги. Да, навскидку качество отвратительное. Но этого недостаточно, чтобы "спасителя нации" прямо обвинить в воровстве.
После того, как нынешний Президент потеряет власть, его уголовное дело наполнится десятками (если не сотнями) эпизодов по разворовыванию армии. Только по армии счет будет на много миллиардов.
Свинарчук и Порошенко, видимо, планируют получить политическое убежище на Сейшелах или Мальдивах. Но вам, голосующим за бессовестного казнокрада-мародера, еще жить в этой стране. Как вы людям в глаза будете смотреть?
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Поверьте, когда гнойник полностью вскроется и заполнит смрадом пространство, антипутинской риторикой Порошенко вы свою совесть не прикроете. Когда он лишится короны и ореола сакральности, отношение людей к БПП станет точно таким же, как к Партии регионов после Майдана.
Если у вас есть совесть и если вы любите свою страну - вам будет очень стыдно.
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Дмитрий СУВОРОВ
тут люди голосуют не за а против
В 2014 году, деньги вкладчиков Приват Банка, вывел на разные счета, в том числе и не счета Зеленского. Беня просто украл эти деньги. Понимая в каком положении Беня оставил вкладчиков Привата, государство пошло на радикальный шаг и через суд национализировали Приват Банк. Для того, чтобы вернуть деньги вкладчикам Приват Банка, государство выделило Приват Банку, сумму равноценную вкладам и этим, сняло напряжение в обществе. Беня надеялся что под шумок, все прокатит - Надеялся что война все сотрет. Не стерла и Беню, взяли за то, за что должны были брать, в результате чего, Коломойский бежал с Украины в Женеву, но и там его достали, что заставило Беню бежать в США, но и в США Коломойского ждало разочарование ибо финансовая разведка США, заблокировала все счета Коломойского. Сегодня Коломойский находится в Израиле и во всю пытается при помощи своего 1+1 раскачать ситуацию в Украине и глуп тот украинец, который верит в лозунги такого махрового патриотизма, которое скрывает бородатое лицо в очках.
Из той же оперы, что и 27 интеллигентов.
Все помнят популярное выражение Коломойского - Я обвалю гривну? Он не шутил - В 2014 году, Беня решил кинуть украинцев и деньги вкладчиков Приват Банка, быстренько вывел на разные счета, в том числе и не счета Зеленского. Беня просто украл эти деньги. Понимая в каком положении Беня оставил вкладчиков Привата, государство пошло на радикальный шаг и через суд национализировали Приват Банк. Для того, чтобы вернуть деньги вкладчикам Приват Банка, государство выделило Приват Банку, сумму равноценную вкладам и этим, сняло напряжение в обществе. Беня надеялся что под шумок, все прокатит - Надеялся что война все сотрет. Не стерла и Беню, взяли за то, за что должны были брать, в результате чего, Коломойский бежал с Украины в Женеву, но и там его достали, что заставило Беню бежать в США, но и в США Коломойского ждало разочарование ибо финансовая разведка США, заблокировала все счета Коломойского. Сегодня Коломойский находится в Израиле и во всю пытается при помощи своего 1+1 раскачать ситуацию в Украине и глуп тот украинец, который верит в лозунги такого махрового патриотизма, которое скрывает бородатое лицо в очках.