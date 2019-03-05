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 Политика Украины, Общество
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Все про:Арьев (534) Зеленский (202) Коломойский (914) Приватбанк (402)

 Через фирмы Коломойского и Зеленского отмывают деньги "Приватбанка", - депутат БПП Арьев

Народный депутат от "Блока Петра Порошенко" Владимир Арьев обратился в ГБР и НАБУ с заявлением о проверке фактов отмывания средств "Приватбанка".

Об этом политик написал в Twitter, информирует Цензор.НЕТ.

"Зарегистрировал в ГБР заявление об отмывании средств Приватбанка через фирмы Коломойского и Зеленского. Аналогичное заявление послал в НАБУ. Передал все материалы и схемы с номерами соглашений и датами. У правоохранителей есть вся необходимая информация для следствия и законных выводов. Время пошло", – заявил Арьев.

Через фирмы Коломойского и Зеленского отмывают деньги Приватбанка, - депутат БПП Арьев 01

Смотрите на Цензор.НЕТ: "Украина нуждается не в одном Зеленском, а в миллионах Зеленских", - Коломойский. ВИДЕО

Напомним, накануне Владимир Арьев составил рейтинг богатств основных кандидатов на пост президента Украины.

Источник: https://censor.net.ua/n3115052
 
   
 Топ комментарии
 
А вы представляете, как они с нас, ржут??
"Порошенко "продает" Гладковскому "Богдан" за 300 млн, но денег у Гладковского нет.
Гладковский берет кредит 300 млн долларов в государственном "Эксимбанке"... затем банк реструктуризирует кредит и переоформляет его под 1% годовых... Порошенко на вырученные деньги покупает долговые обязательства Украины и имеет с них 12% годовых... Затем кредит признается проблемным и подчиненные Порошенко выкупают кредит в 300 млн у Эксимбанка за 30 млн... все - бюджет очищен от лишних 300 млн, никто никому не должен... хотя нет, Украина еще должна Порошенко 12% годовых с 300 млн долларов"..Ну как ? Арьев?! говоришь Зе?!
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Приват уже пару лет как гос банк...и о каких фирмах Зеленского речь? Я так понимаю Арьев поднатужился и громко ПУКНУЛ ну и как следствие ОБОСРАЛСЯ!
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Арьев с БПП- все понятно дальше просто --ПНХ АРЬЕВ Через фирмы Коломойского и Зеленского отмывают деньги "Приватбанка", - Арьев - Цензор.НЕТ 8875
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Зелёный - дегенерат! Его "юмор" для дебилов!
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Получается, если просто не воровать, то украинская армия будет укомплектована в 7-10 раз лучше.

Тогда мы сможем позволить себе совсем другой уровень 'общения' с противником. И многие нерешаемые вопросы станут очень даже решаемыми.
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Из текста неясно. Отмывали когда он уже был государственным или еще до этого?
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Дожился Пэтрэ, шо его готовы поменять на клоуна. ПОЗОРИЩЕ.
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Це не він дожився.Це апазиція ддожилася. Владу скрізь міняють на шо завгодно. Але тільки в Україні бидляча апазиція пропонує як альтернативу Порошенку дебіла Вофку а не конструктивну і досвідчену опозицію. Це ганьба Грицю і Ворофкє, що незадоволені пішли не до них а до дебіла Вовочки..
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Гр. Арьев......от таких сенсаций у вас шоколадница лопнет.
Берегите ее она вам еще пригодится.
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Товарищ vigo у вас нос в шоколаде,вы сторательно выполнили данную вам миссию.
Вы патриот шоколатье
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vigo флаг смени,вас ботов видать издалека,вонючие очень...
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Где в тексте Арьева отмывают? В настоящем времени?
Коломойский скомуниздил бабло в суме до 3-х ярдов вечнозеленых пока был у руля Привата
Было б удивительно если б ручная бенина обезьянка не учавствовала в воровстве.
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Итить, вот это финансовый гений и феноменальный сыщик в одном лице! Раньше покупали банки, чтобы через них отмывать деньги, а тут все наоборот... Если бы не догадостный Арьев, так бы все и сошло с рук. ,,
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Так Приват же госбанк?или нет?Как то странно
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Отношение людей к БПП станет точно таким же, как к Партии регионов после Майдана -политолог
05.03.2019, 16:25 • 496 • 1

Расследование Бигуса - это капля в море. Порошенко со своими опричниками приложился практически к каждому крупному военному контракту. Мародерство имеет масштабный и системный характер.
Коррупционная составляющая иногда совершенна очевидна. Как, например, в случае с ремонтом крейсера "Гетьман Сагайдачный". Тендер выиграла рошеновская "Ленкузня" (расположенная в Киеве), но фактически всю работу выполнял субподрядчик в лице Ильичевского судоремонтного завода. Крейсер в Киеве даже не появлялся, а функции "Ленкузни" ограничилась получением прибыли от заказа.
Читайте также: Госизмена высшего руководства страны
Коррупция бывает менее очевидной. Как в случае с поставками "Богданов" под патронатом Свинарчука-Порошенко. Армии нужны автомобили? Конечно. А в вопросе цены и качества без экспертизы не разберешься. Да, существенно дороже, чем аналоги. Да, навскидку качество отвратительное. Но этого недостаточно, чтобы "спасителя нации" прямо обвинить в воровстве.
После того, как нынешний Президент потеряет власть, его уголовное дело наполнится десятками (если не сотнями) эпизодов по разворовыванию армии. Только по армии счет будет на много миллиардов.
Свинарчук и Порошенко, видимо, планируют получить политическое убежище на Сейшелах или Мальдивах. Но вам, голосующим за бессовестного казнокрада-мародера, еще жить в этой стране. Как вы людям в глаза будете смотреть?
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Поверьте, когда гнойник полностью вскроется и заполнит смрадом пространство, антипутинской риторикой Порошенко вы свою совесть не прикроете. Когда он лишится короны и ореола сакральности, отношение людей к БПП станет точно таким же, как к Партии регионов после Майдана.
Если у вас есть совесть и если вы любите свою страну - вам будет очень стыдно.
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Дмитрий СУВОРОВ
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да ни чего подобного - рейтинг Зеленского - это результат тяжелого труда порошенко ,юльки ...... и список можно продолжать , была бы нормальная власть то не было бы такого рейтинга
тут люди голосуют не за а против
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Беня уже проиграл все что мог, теперь и СМИ конфискуют.
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Простой информационный шум, чтобы заглушить дело барыг-мародеров. Дан приказ гавкать всему БПП - вот и гавкают.
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Шо там мыть? После Рожковой с Гонтаревой,там вже мыть нечего.Пустой прииск Через фірми Коломойського і Зеленського відмивають гроші "Приватбанку", - Ар'єв - Цензор.НЕТ 4022
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Хватай и Беги!
В 2014 году, деньги вкладчиков Приват Банка, вывел на разные счета, в том числе и не счета Зеленского. Беня просто украл эти деньги. Понимая в каком положении Беня оставил вкладчиков Привата, государство пошло на радикальный шаг и через суд национализировали Приват Банк. Для того, чтобы вернуть деньги вкладчикам Приват Банка, государство выделило Приват Банку, сумму равноценную вкладам и этим, сняло напряжение в обществе. Беня надеялся что под шумок, все прокатит - Надеялся что война все сотрет. Не стерла и Беню, взяли за то, за что должны были брать, в результате чего, Коломойский бежал с Украины в Женеву, но и там его достали, что заставило Беню бежать в США, но и в США Коломойского ждало разочарование ибо финансовая разведка США, заблокировала все счета Коломойского. Сегодня Коломойский находится в Израиле и во всю пытается при помощи своего 1+1 раскачать ситуацию в Украине и глуп тот украинец, который верит в лозунги такого махрового патриотизма, которое скрывает бородатое лицо в очках.
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Глуп тот, кто считает, что на Коломойского и Зеленского гадят просто так, а не по указанию Пети.
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Подстилка.
Из той же оперы, что и 27 интеллигентов.
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Хватай и Беги!
Все помнят популярное выражение Коломойского - Я обвалю гривну? Он не шутил - В 2014 году, Беня решил кинуть украинцев и деньги вкладчиков Приват Банка, быстренько вывел на разные счета, в том числе и не счета Зеленского. Беня просто украл эти деньги. Понимая в каком положении Беня оставил вкладчиков Привата, государство пошло на радикальный шаг и через суд национализировали Приват Банк. Для того, чтобы вернуть деньги вкладчикам Приват Банка, государство выделило Приват Банку, сумму равноценную вкладам и этим, сняло напряжение в обществе. Беня надеялся что под шумок, все прокатит - Надеялся что война все сотрет. Не стерла и Беню, взяли за то, за что должны были брать, в результате чего, Коломойский бежал с Украины в Женеву, но и там его достали, что заставило Беню бежать в США, но и в США Коломойского ждало разочарование ибо финансовая разведка США, заблокировала все счета Коломойского. Сегодня Коломойский находится в Израиле и во всю пытается при помощи своего 1+1 раскачать ситуацию в Украине и глуп тот украинец, который верит в лозунги такого махрового патриотизма, которое скрывает бородатое лицо в очках.
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Глуп тот, кто считает, что на Коломойского и Зеленского гадят просто так, а не по указанию Пети.
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Если факт имел место быть, то это не вчера началось. Надо было своевременно расследовать, заблаговременно посадить и только потом обнародовать. А так оно смахивает на алаверды по журналистскому расследованию по оборонному комплексу. Но там хотя бы журналистское расследование, а тут черговий посіпака з кодлы решил сделать недолугу любезность патрону-работодателю.
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Тут президент наживається через Гладковського на крові і ховає свої гроші по офшорах- то що ви хочете з інших?
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"Народный депутат от "Блока Петра Порошенко" Владимир Арьев" - дальше можно не читать! Всё об Украине думает и украинцах!
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Вот все красиво и правильно, только почему Коломойский выигрывает все суды по Приват Банку как в Украине так и за рубежом? Что-то Арьев не договаривает.
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трольня как всегда палится, используя слово соя
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Таки Порошенко весь в дерьме, начата операция по смене вектора внимания
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Ніби-то був нормальним журналістом, а потрапив в політику - став повним ідіотом.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныЧерез фирмы Коломойского и Зеленского отмывают деньги "Приватбанка", - депутат БПП Арьев
 
 
 
 
 
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