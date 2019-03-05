 Через фирмы Коломойского и Зеленского отмывают деньги "Приватбанка", - Арьев

Об этом политик написал в Twitter, информирует Цензор.НЕТ.
"Зарегистрировал в ГБР заявление об отмывании средств Приватбанка через фирмы Коломойского и Зеленского. Аналогичное заявление послал в НАБУ. Передал все материалы и схемы с номерами соглашений и датами. У правоохранителей есть вся необходимая информация для следствия и законных выводов. Время пошло", – заявил Арьев.
Смотрите на Цензор.НЕТ: "Украина нуждается не в одном Зеленском, а в миллионах Зеленских", - Коломойский. ВИДЕО
Напомним, накануне Владимир Арьев составил рейтинг богатств основных кандидатов на пост президента Украины.
Журналист 5-го канала Владимир Арьев, один из ближайших медиа-советников Петра Порошенко и один из лидеров избирательного списка "Народной самообороны" Юрия Луценко, признал факт провоза наркотиков из Голландии, однако следствие польской и украинской прокуратуры считает наступлением на свободу слова.
а вот если придет Зеля.сразу вернет Приват назад Бене...
и не только.
****, пети нам за 5 лет не хватило. Сейчас ещё коломойского себе на шею посадим.
"Порошенко "продает" Гладковскому "Богдан" за 300 млн, но денег у Гладковского нет.
Гладковский берет кредит 300 млн долларов в государственном "Эксимбанке"... затем банк реструктуризирует кредит и переоформляет его под 1% годовых... Порошенко на вырученные деньги покупает долговые обязательства Украины и имеет с них 12% годовых... Затем кредит признается проблемным и подчиненные Порошенко выкупают кредит в 300 млн у Эксимбанка за 30 млн... все - бюджет очищен от лишних 300 млн, никто никому не должен... хотя нет, Украина еще должна Порошенко 12% годовых с 300 млн долларов"..Ну как ? Арьев?! говоришь Зе?!
Покривлялся последний раз перед выборами - и хватит...
А когда оборонный скандал с Порохом возник, чего помалкивали?