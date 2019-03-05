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Темы дня: Выборы-2019 Оружейный скандал с Гладковским Дело "бриллиантовых прокуроров" Подкуп избирателей Убийство Гандзюк Задержание Заманы Агрессия России против Украины
 Политика Украины, Общество
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Все про:Арьев (532) Зеленский (202) Коломойский (914) Приватбанк (402)

 Через фирмы Коломойского и Зеленского отмывают деньги "Приватбанка", - Арьев

Народный депутат от "Блока Петра Порошенко" Владимир Арьев обратился в ГБР и НАБУ с заявлением о проверке фактов отмывания средств "Приватбанка".

Об этом политик написал в Twitter, информирует Цензор.НЕТ.

"Зарегистрировал в ГБР заявление об отмывании средств Приватбанка через фирмы Коломойского и Зеленского. Аналогичное заявление послал в НАБУ. Передал все материалы и схемы с номерами соглашений и датами. У правоохранителей есть вся необходимая информация для следствия и законных выводов. Время пошло", – заявил Арьев.

Через фирмы Коломойского и Зеленского отмывают деньги Приватбанка, - Арьев 01

Смотрите на Цензор.НЕТ: "Украина нуждается не в одном Зеленском, а в миллионах Зеленских", - Коломойский. ВИДЕО

Напомним, накануне Владимир Арьев составил рейтинг богатств основных кандидатов на пост президента Украины.

Источник: https://censor.net.ua/n3115052
 
   
 Топ комментарии
 
А вы представляете, как они с нас, ржут??
"Порошенко "продает" Гладковскому "Богдан" за 300 млн, но денег у Гладковского нет.
Гладковский берет кредит 300 млн долларов в государственном "Эксимбанке"... затем банк реструктуризирует кредит и переоформляет его под 1% годовых... Порошенко на вырученные деньги покупает долговые обязательства Украины и имеет с них 12% годовых... Затем кредит признается проблемным и подчиненные Порошенко выкупают кредит в 300 млн у Эксимбанка за 30 млн... все - бюджет очищен от лишних 300 млн, никто никому не должен... хотя нет, Украина еще должна Порошенко 12% годовых с 300 млн долларов"..Ну как ? Арьев?! говоришь Зе?!
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А чому досі приховував? До відповідальності Ар'єва!!!
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Приват уже пару лет как гос банк...и о каких фирмах Зеленского речь? Я так понимаю Арьев поднатужился и громко ПУКНУЛ ну и как следствие ОБОСРАЛСЯ!
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А что украденные из Привата деньги стали уже Коломойского? Как по мне, так они деньгами Привата и остались хоть он перешел в гос собственность
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І що саме головне пнрнд виборами таке сталося. совпадєніє мабуть . чи може відволікають увагу від свинарчуків та порошенків.
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То ж вспомнили когда он был частным. А отмывать деньги, которые и так твои - нелепо...
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Арьев с БПП- все понятно дальше просто --ПНХ АРЬЕВ
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А чому досі приховував? До відповідальності Ар'єва!!!
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Арьев вез наркотики из Голландии

Журналист 5-го канала Владимир Арьев, один из ближайших медиа-советников Петра Порошенко и один из лидеров избирательного списка "Народной самообороны" Юрия Луценко, признал факт провоза наркотиков из Голландии, однако следствие польской и украинской прокуратуры считает наступлением на свободу слова.
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кто бы сомневался.
а вот если придет Зеля.сразу вернет Приват назад Бене...
и не только.
Через фирмы Коломойского и Зеленского отмывают деньги "Приватбанка", - Арьев - Цензор.НЕТ 2024
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Зеля не станет президентом.Он болванчик в руках олигархов.
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болван конечно ,но люмпенов более оболваненых хватает- быдло любит быдло, ты вот на ху#ловских адептов обрати внимание
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Что значит отмывают, Приватбанк давно не подчиняется Коломойскому.
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любопытно, на чём Зеленский построит свою защиту: шутки в "Рассмеши комика" или целый номер в "Вечернем квартале".. Нужно что б враги умерли от смеха!
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Приват уже пару лет как гос банк...и о каких фирмах Зеленского речь? Я так понимаю Арьев поднатужился и громко ПУКНУЛ ну и как следствие ОБОСРАЛСЯ!
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Ну у него есть продюсерские центры, но что там можно отмыть непонятно, скорее всего Беня спонсировал фильмы и сериалы.
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Да, ета соевая власть похлеще Януковоща, добровольно от корыта не уйдет. На какие только пакости не пойдут, даже с врагами Украины уже обьеденились.
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Воффка заявляет, что он "..не игрушка в руках Коломойского..". А что скажет НАБУ?
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Т.е., Арьев несколько лет покрывал преступников? В доле был?
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Незнают шеколадные что еще придумать -- подскажу Вова Зеленский еще агент Западный взятки неберет сам пашет подозрительный он какой то
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Та нормально всё. Обычный межеврейский гешефт.

****, пети нам за 5 лет не хватило. Сейчас ещё коломойского себе на шею посадим.
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Заявление может любой дебил написать.
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Чморылые порохоботы.....ЗЕЛЕНСКИЙ НАШ ПРЕЗИДЕНТ !!! А вам на НАРЫ !!!
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какие то фирмы у Зеленского, которые помогают Бени, звучит тупо
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Это банк государственнй,дэ-факто Петин
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Народный депутат от "Блока Петра ... дальше не читал
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А вы представляете, как они с нас, ржут??
"Порошенко "продает" Гладковскому "Богдан" за 300 млн, но денег у Гладковского нет.
Гладковский берет кредит 300 млн долларов в государственном "Эксимбанке"... затем банк реструктуризирует кредит и переоформляет его под 1% годовых... Порошенко на вырученные деньги покупает долговые обязательства Украины и имеет с них 12% годовых... Затем кредит признается проблемным и подчиненные Порошенко выкупают кредит в 300 млн у Эксимбанка за 30 млн... все - бюджет очищен от лишних 300 млн, никто никому не должен... хотя нет, Украина еще должна Порошенко 12% годовых с 300 млн долларов"..Ну как ? Арьев?! говоришь Зе?!
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а чем Зе хуже других, всем можно мыть и ему тоже.... политика грязная штука как не крути....
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Вове Зеленскому ненужно мыть или перемывать свое заработанное --жалкие потуги БПП подосрать рейтинг Через фирмы Коломойского и Зеленского отмывают деньги "Приватбанка", - Арьев - Цензор.НЕТ 1556
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Арьев из серьезного политика превратился в жополиза
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Скажите этому арьеву, шо приват пэтя украл и если шото там отмывается, то там и рыло свынодиабетного казла замочено😀
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вообщем Зю пора идти в тюрьму....
Покривлялся последний раз перед выборами - и хватит...
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сколько же до выборов ещё гавнища выльется.. Через фирмы Коломойского и Зеленского отмывают деньги "Приватбанка", - Арьев - Цензор.НЕТ 8067
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После свинаргейта, Арьев, это выглядит как-то уныло дешево
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Ограбление века - это не захват поезда набитого золотом и деньгами из американского вестерна, а умелая афера шоколадного петра с национализацией ПриватБанка, во главе которого усадили шестерку из резерва БПП и все миллиардные долги погасили за счет пенсов и бюджетников и выдали это за очередную потужную пырымогу шоколадного петра.
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Це перднув у лужу,щоб люди не бачили верхівку крадіжок Петрусем Свинарчуком))
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Ти диви, свиноклоун, два слова до купи скласти не може, а в бабках розбирається.
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Хороший мальчик этот Зеля...барыга...офшорник...отмывальщик денег...в общем полный комплект...😀 то самое новое лицо о котором так долго и громко волала зрадоботня....😀
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Ну, вот и зазвучал хор с песней "эта правакация, пачиму сичас"...
А когда оборонный скандал с Порохом возник, чего помалкивали?
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Когда в зелёном коридоре погибали добробаты и ВСУ Зеленский оформлял офшор в Панаме или не Зеленский ? Я уже запутался...
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арьев! где деньги 300.000.000$ что порошенко - свинарчук взяли в государственном банке под...1%(!) годовых "распилили" и вывели в офшоры?????????????????????
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныЧерез фирмы Коломойского и Зеленского отмывают деньги "Приватбанка", - Арьев
 
 
 
 
 
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