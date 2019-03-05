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 Политика Украины, За рубежом
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Все про:Газ (9033) газопровод (688) Россия (72200) Евросоюз (12328) Бильдт Карл (151)

 Если россияне не хотят есть свой газ, они должны договариваться, - Бильдт

Если страны ЕС будут проявлять политическую волю, Россия не сможет игнорировать европейское энергетическое законодательство, в том числе и то, которое адаптировала Украины для собственного газового рынка.

Такое убеждение высказал известный европейский политик, бывший министр иностранных дел Швеции Карл Бильдт во время конференции о будущем украинской газотранспортной системы в Брюсселе, отвечая на вопрос о том, не окажется ли Европа, которая рассматривает сценарий "no deal" (без соглашения) только в контексте Brexit, перед фактом тяжелого газового кризиса уже с 1 января 2020 года и реальных последствий "no deal", если Россия откажется заключать соглашение о транзите газа через Украину по европейским правилам, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"В России много газа. Но на самом деле они не могут его есть, они должны продать его. И мы, европейцы, являемся для них рынком номер один. И если вы являетесь рынком, у вас есть рыночная сила. Если вы совместно используете такую ​​рыночную силу, вы являетесь очень мощными. Если они хотят съесть газ - это их дело. Но если они хотят его продать - в этом смысле потребитель имеет много влияния. ... Но, безусловно, для этого мы должны продемонстрировать политическую волю", - отметил Бильдт.

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Он отметил, что Европейская комиссия уже продемонстрировала такую ​​консолидированную позицию в прошлом году во время рассмотрения дела против Газпрома за его злоупотребления монопольным положением на рынке и нарушение правил конкуренции.

"Мы имеем рычаги влияния. Когда мы вели интенсивный диалог с министром иностранных дел страны не из состава ЕС, и это был Лавров. Что раздражало их больше всего - это положение Третьего энергетического пакета ЕС, и дело о нарушении правил конкуренции, которую Еврокомиссия возбудила против Газпрома. И они только повторяли: "Мы никогда, никогда-никогда-никогда, не станем вести любые подобные переговоры". Но в конце концов они вынуждены были это сделать. И было найдено определенное решение в конце мая прошлого года", - отметил европейский политик.

Он убежден, что сейчас следует воздерживаться от рассмотрения совершенно пессимистических сценариев, которые предусматривают отсутствие соглашения между газовыми операторами России и Украины по транзиту российского газа европейским потребителям уже по новому контракту, который должен быть заключен до конца текущего года. Но, разумеется, меры должны разрабатываться. Этот процесс, по мнению Бильдта, будет затруднен за счет электорального цикла как в ЕС, так и в Украине, с соответствующими изменениями в исполнительных структурах.

"Разработка плана на случай неподписания (соглашения о транзите российского газа) - займет определенное время. Можно предполагать, что будут определенные проблемы, пока новый состав Еврокомиссии приступит к выполнению обязанностей. Даже больше проблем может возникнуть в самой Украине. Очень вероятно, что Рада будет еще более фрагментирована, как и Европейский парламент, кстати. И такая большая фрагментация Рады может осложнить формирование нового правительства, что может занять много времени. И именно в таком контексте мы подходим ко второму европейскому сценарию "no deal" (без соглашения) ", - отметил шведский политический деятель.

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Как известно, действующий контракт между украинским Нафтогазом и российским Газпромом по транзиту газа действует до конца 2019 года.

Источник: https://censor.net.ua/n3115050
 
 
 Топ комментарии
 
жрать газ вдвойне выгодно, выпавшие зубья можно не вставлять
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" Если страны ЕС будут проявлять политическую волю" - скажи это Австрии и Германии...... ключевое слово "если".....
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Та хай бы "поели" его недельки две...
Глядишь и поумнели бы...
Те шо останутся...)))
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жрать газ вдвойне выгодно, выпавшие зубья можно не вставлять
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А я бы и не против, чтобы они газку откушали...
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для начала - они его не "есть", а "пить"... ну, и судя по темпам строительства СП-2, как-то им сильно волноваться не о чем в Европе пока...
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" Если страны ЕС будут проявлять политическую волю" - скажи это Австрии и Германии...... ключевое слово "если".....
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...зробіть будь ласка так , що б їх вдавило...бажано мовчки та зненацька,такий собі сюрприз...
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Даже не верится в такую дерзость толстых еврокотиков.) Это заявление уже не мальца,а мужчины.
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Ниочем, рашка в 2009 перекрыла газ в самые морозы на 2 недели и пришлось заключать невыгодный контракт в том числе из-за давления ЕС, но тогда еще не было даже СП-1. После ввода в строй всех обходных газопроводов вообще перекроет вентиль без проблем.
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Если бы это Меркель сказала, а не бывший министр иностранных дел Швеции, то было бы серьезно. А так просто слова.
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Та хай бы "поели" его недельки две...
Глядишь и поумнели бы...
Те шо останутся...)))
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Так ведь у нас в Днепре стоят бандеровские ракеты, начинённые газом "Циклон-3". Это наномодификация "Циклон-Б" - газ, воспроизводящий сам себя из биоматериалов жертв, т.е. откушавший газку кацап сам превращается в смертельный газ! Вот они его и отведают!!!111!1

Если россияне не хотят есть свой газ, они должны договариваться, - Бильдт - Цензор.НЕТ 9796
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Аггга, газик, каму газик по дешевке!
Ужо оччень кушать хочетца...
🤣
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бывший министр иностранных дел Швеции Карл Бильдт

Бывший, ничего не решающий сбитый летчик.
Что ты сделала г=когда был действующим политиком по этому вопросу? Правильно ничего.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныЕсли россияне не хотят есть свой газ, они должны договариваться, - Бильдт
 
 
 
 
 
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