 На концертах "Лиги смеха" агитировали за Зеленского, - ОПОРА

Об этом на пресс-конференции заявил аналитик общественной сети "ОПОРА" Александр Клюжев, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

"Наши наблюдатели обратили внимание, что в января 2019 года на концертах, организованных продюсерским центром "Лига смеха", учредителем которого является кандидат на пост президента Украины Владимир Зеленский, были зафиксированы признаки агитации, а именно транслировалось обращение Зеленского", – отметил Клюжев.

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По его словам, кандидат может поддерживать концерты. Но в таком случае они должны быть оплачены из его избирательного фонда.

"Согласно закону "О выборах Президента Украины", кандидат имеет право поддерживать концерты или другие развлекательные мероприятия, которые осуществляют из избирательного фонда. Если кандидат этого не делает, то такие концерты или другие развлекательные мероприятия должны избегать осуществления предвыборной агитации. Так, если такая агитация осуществляется на мероприятиях, не связанных с кандидатом, это может быть признаком нарушения ограничений по финансированию кампании", – сказал Клюжев.

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Он призвал кандидатов на пост президента, в частности, Зеленского, четко разграничивать свою профессиональную деятельность, бизнес-деятельность и участие в избирательной кампании.

"Стандарты прозрачности финансирования выборов базируются не только на прямых ограничениях, предусмотренных законом, но и на стандартах прозрачности, открытости, подотчетности любых мероприятий, прямо или косвенно связанных с кандидатами. Это тот стандарт, которого должны придерживаться все кандидаты на пост президента", – подчеркнул Клюжев.

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