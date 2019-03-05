 На концертах "Лиги смеха" агитировали за Зеленского, - ОПОРА

Об этом на пресс-конференции заявил аналитик общественной сети "ОПОРА" Александр Клюжев, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".
"Наши наблюдатели обратили внимание, что в января 2019 года на концертах, организованных продюсерским центром "Лига смеха", учредителем которого является кандидат на пост президента Украины Владимир Зеленский, были зафиксированы признаки агитации, а именно транслировалось обращение Зеленского", – отметил Клюжев.
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По его словам, кандидат может поддерживать концерты. Но в таком случае они должны быть оплачены из его избирательного фонда.
"Согласно закону "О выборах Президента Украины", кандидат имеет право поддерживать концерты или другие развлекательные мероприятия, которые осуществляют из избирательного фонда. Если кандидат этого не делает, то такие концерты или другие развлекательные мероприятия должны избегать осуществления предвыборной агитации. Так, если такая агитация осуществляется на мероприятиях, не связанных с кандидатом, это может быть признаком нарушения ограничений по финансированию кампании", – сказал Клюжев.
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Он призвал кандидатов на пост президента, в частности, Зеленского, четко разграничивать свою профессиональную деятельность, бизнес-деятельность и участие в избирательной кампании.
"Стандарты прозрачности финансирования выборов базируются не только на прямых ограничениях, предусмотренных законом, но и на стандартах прозрачности, открытости, подотчетности любых мероприятий, прямо или косвенно связанных с кандидатами. Это тот стандарт, которого должны придерживаться все кандидаты на пост президента", – подчеркнул Клюжев.
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😇
Вова сейчас, когда нужно себя очень правильно вести, на все правила забил (очень в бенином духе), а представляю, что он будет вытворять, если, не дай бог... О2уеем ещё больше, чем от пети.
3 марта в 04:56 ·
Когда вы выбираете кандидата..
И когда я смотрю на людей - КАК они выбирают кандидата..
Я хочу написать про шесть вещей, которые нужно держать в голове (сегодня мой пост об избирателе, а не о претендентах на пост).
Итак.
1. Понимать ЧТО такое причинно-следственная связь, логическая цепочка.
Например.
Без выхода из-под московского ярма, без обретения де-факто, а не только де-юре независимости от Москвы (эту реальную независимость Украина более-менее вырвала Майданом и продолжает за нее воевать пять лет) никакие другие вещи в будущем Украины нет смысла даже обсуждать. Никакие - ни в экономике, ни в уровне жизни и тд. Только независимая Украина способна стать в любой перспективе (близкой или не такой близкой) развитой европейской страной. Колония не будет развиваться и прогрессировать, ибо это не выгодно метрополии (Москве). Метрополии нужна только коррупционная рента и геополитический статус-кво - нет НАТО и ЕС.
2.Понимать что такое ПРИОРИТЕТ.
Что важнее сегодня, а что немного может подождать. Как расположить вызовы и задачи Украины, например, списком от 1 до 20, но - в порядке важности.
Этот пункт очень пересекается с пунктом 1.
3.
-Иметь способность видеть немного вперед.
Иметь возможность видеть направление (вектор) движения страны. И просчитывать хотя бы на несколько шагов вперед и смотреть на несколько десятилетий вперед.
-Иметь возможность смотреть немного с высоты и видеть всю картинку целиком (геополитика-история-политика-экономика-идеология-менталитет), а не только под ноги и под нос.
-Иметь способность (хотя бы самую минимальную) к пониманию исторической диалектики (Колесо Истории).
4. Как мы видим, нужен определенный интеллект.
Просто - необходимый и достаточный уровень интеллекта, который позволяет рассуждать как п.1-2-3.
5.Гибкость. Отсутствие упрямства и гордыни.
Если ты ошибался пару лет назад, то нет ничего плохого и страшного, если ты убедился в правоте своего друга, например. И признал, что, скорее всего, в его доводах и примерах есть правильное зерно.
Это трудный пункт (для человеческой натуры).
Уметь прислушиваться, если чувствуешь, что интеллекта не очень хватает.
6.
-Быть просто добрым (не злым) человеком.
-Уметь прощать. Уметь принимать. Уметь любить.
-Быть оптимистом. Видеть позитив в вещах.
Это тоже важный пункт, так как я заметил, что плохие люди в основном неправильно (для будущего Украины) голосуют.
Спасибо за все добрые слова вчера.
Хорошего выходного всем.