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 Фото застреленного свидетеля по делу "бриллиантовых прокуроров" - бизнесмена Киселева. ФОТО

В распоряжение редакции поступило фото застреленного сегодня бизнесмена Сергея Киселева - свидетеля по делу так называемых "бриллиантовых прокуроров".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

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Как сообщалось ранее, киевские правоохранители около 11:15 получили сообщение, что в автомобиле, припаркованном во дворе дома, неизвестным в полицейской форме был застрелен мужчина. Им оказался бизнесмен Сергей Киселев.

Фото застреленного свидетеля по делу бриллиантовых прокуроров - бизнесмена Киселева 01

Имя бизнесмена Киселева фигурировало в СМИ в 2015 году – в разгар скандала с "бриллиантовыми прокурорами". В начале июля того года СБУ провела обыск в главном следственном управлении ГПУ - в результате был задержан первый заместитель начальника Главного следственного управления Генпрокуратуры Владимир Шапакин и заместитель прокурора Киевской области Александр Корниец. По данным следствия, они вступили в коррупционный сговор и получили взятку в размере 3 млн 150 тыс. грн. При проведении обысков у них было обнаружено более 500 тыс. долларов наличными, автомат Калашникова и холодное оружие, много ювелирных изделий и 65 бриллиантов, после чего скандальных прокуроров стали называть "бриллиантовыми".

А уже 23 октября 2015 года было открыто уголовное производство относительно вероятного присвоения бриллиантов – заявитель, основатель ювелирной фирмы ООО "ЮВК-Агат" Сергей Киселев утверждал, что опознал в алмазах прокуроров – свои. Якобы их изъяли у него в начале августа 2010 во время обысков. Как писали СМИ, Киселева якобы обвиняли в изготовлении и сбыте поддельных камней, сам он утверждал, что это клевета и на него давят из-за несогласия "делиться".

Напомним, первый заместитель начальника Главного следственного управления ГПУ Владимир Шапакин и заместитель прокурора Киевской области Александр Корниец были задержаны 5 июля 2015 года. По данным спецслужб, они получили взятку в размере 3 млн 150 тыс. грн. Во время обысков у Шапакина было изъято $400 тыс., а у Корнийца - значительное количество ювелирных изделий, 65 бриллиантов и автомат Калашникова.

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Обоим задержанным сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 368 Уголовного кодекса (получение взятки). 16 июля тогдашний генпрокурор Виктор Шокин уволил их из органов прокуратуры. Печерский райсуд Киева избрал бывшим прокурорам меру пресечения в виде ареста с правом внесения залога, позже они вышли на свободу под залог. За Шапакина внесено 6,4 млн грн залога, а за Корнийца - 3,2 млн грн.

Источник: https://censor.net.ua/n3115045
 
 
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я так ошибся что это был обычный криминал, закон отменили и свидетеля убили, все шикарно и крыто
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Вбивця поліціянт - це вирок поліцейській реформі авакова! Потрібна повторна люстрація всіх ментів і реальна заміна старих ментів - кримінальних злочинців на чесних громадян! Це результат недорозслідуваної справи по Княжичам, коли реальні вбивці не понесли покарання і поліція не отримала щеплення правди і не зрозуміла що старі ігри закінчились - ніхто тепер кришувати нікого не буде! Ось результат нерозслідуваних ментівських злочинів - нові вбивства, скоєні співробітниками поліції!
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Чесні покинули ряди. А вони там були.
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Дайош Розчленьонку! Тема не розкрита! Подробиці в студію!
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слушай чувак ты обычный человек лоббирующий чьи то интересы в интернете, но давай бес политического ярко крашеного абсурда
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чик и в колодец. все согласно соевой торе, или талмуду.
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Ты тоже с катушек слетело как и твоё панамско-оффшорное дерьмо.
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Я рад что ты разбираешься в сортах дерьма.
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ты давай ,интенсивнее,за всех кто не порох голосуй.и не забудь в бюллетене всех отметить.пропустишь хоть одного-не случится зрадоперемоги Фото застреленого свідка у справі "діамантових прокурорів" - бізнесмена Кисельова - Цензор.НЕТ 7780
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ваш цинизм необъясним ничем кроме злобы и зависти.
Все вам вернется бумерангом.
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Придурок ты конченный.И те ,кто тебе лайк поставили .
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Прокуроры наняли киллером мента. Система работает.....
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Да нет, просто переодет в нужную форму (что в общем то не мешает ему действительно быть ментон).
Одели в ментовскую форму специально, что бы похоронить дело окончательно и чтобы можно было потом заявить, что это провокация перед выборами с целью дискредитации действующей власти и что дело уже было закончено и готовились передавать в суд и всех бы посадили на 2500 лет, но враги власти убили свидетеля.....
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скоро у нас бронированные машины станут популярные, как в бразилии
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человек который его убил, сидел с ним с машине. Бронированная машина бы не помогла.
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Видео с пляской "журналистов" на трупе есть?
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тебе фоток убитого мало? это тоже пляски журнашлюх на крови.
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Конечно мало. 4 года о нем никто не знал а тут прям целая фотосесия с деталями.
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Думаю, это не последнее убийство перед сменой власти.
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" неизвестным в полицейской форме"

Пока "известные в полицейской форме", подчинённые Арсена Борисовича, ищут прослушки СБУ, их сфера ответственности вот так как-то...
Источник: https://censor.net.ua/n3115045
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я конечно могу ошибаться - но это инсцинировка
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Верю чутью индейца- следорыта...
😁
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КочєґаR 🇺🇸 🔞‏ @NoFated_ 5 мин.5 минут назад

Я правильно понял.. Сначала Киселева ограбили мусора, потом прокуроры? Ну и кто из них его прикончил? Оваков, ты? Или прокурорская мафия? Вы хоть понимаете, что по сравнению с Украиной Сомали уже выглядит довольно бледненько?
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Я думаю бриллиантовые прокуроры и убили. Хотя они могли три года назад убить когда грабили.
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не. тут реально зажмурили. тут юГик ********* покрывает, не до шуток.
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А есть ли вообще в Киеве государство Украина или только осталась барыжная банда с мальдивским главнокомандующим, живущая по своим неписанным понятиям и законам?
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а чо тебя так гребет в великой британии, что у нас тут происходит?
следи за своей мэй, у вас брексит на носу.
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кто то очень сильно хочет подставить брилиантовых прокуроров и президента, а овцы на это ведутся, типа если убили главного свидетеля и потерпевшего то убили его, те против кого он свидетельствовал. очевидно что это спецоперация фсб чтобы дискридитировать власть и страну. Я думаю прокурор скоро об этом заявит чтоб до всех дошло.
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Аааааааа да ето кремль. И прокуроры на воле из за кремля шоб президента подставить
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берите выше, это намного хуже. это не мордовский крембль, это ужасные евробляхеры.
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Ну да! Конечно! за 3 года наша Фемида даже не сделала попыток вернуть бриллианты владельцу, и наказать грабителей-прокуроров. И всё это было подставой под выборы президента.
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...блище до виборів,більше вбивств...замовник той,кому це вигідно,але при цій владі розкрито воно не буде...
Фото застреленного свидетеля по делу "бриллиантовых прокуроров" - бизнесмена Киселева - Цензор.НЕТ 6285
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Ну так не посадили же, потому что генплокулол куйло комсомольское сопли жует и бухает, вот и безнаказанность породила еще большую безнаказанность. Найдут конечно какого то студента полубомжа и скажут шо из за бабы завалили, а прокуроры так и будут под вечным залогом пока не похоронят уже окончательно дело
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"Бриллиантовыми" прокуроров назвали потому,
что они кристально чисты - как бриллиант.
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Растёт преступность, как снежный ком, в Украине уже опасно жить.
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Может пора прекратить выпускать под залог откровенных преступников.
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ЕЩЕ МИНУС ПЕТЕ В КОПИЛКУ. ОДНАКО ЗАБАВЛЯЕТ ДРУГОЕ: МИНИМУМ ОДИН ГРОМЧАЙШИЙ СКАНДАЛ (ГЛАДКОВСКИЙ) , А РЕЙТИНГ ПОРОХА В ОПРОСАХ ЗАСТЫЛ И НЕ ПАДАЕТ. Фото застреленного свидетеля по делу "бриллиантовых прокуроров" - бизнесмена Киселева - Цензор.НЕТ 8842

ЧУДНЫ ТВОИ ДЕЛА, ГОСПОДИ
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як би у генпрокурора була б честь (честь офіцера), то він мав би пустити кулю в лоба (Кулявлоб-2), але там Юра, просто Юра. Прокуратура повний НУЛЬ. Вже всі забули про тих бріліантових .....
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среди бела дня в форме это дерзко.... сами себя раследовать будут..... Фото застреленного свидетеля по делу "бриллиантовых прокуроров" - бизнесмена Киселева - Цензор.НЕТ 7468
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Сине-желтая ленточка на фоне тела в крови символично описывает ситуацию в государстве.
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Шо-то уж сильно предвыборные и не только методы сывочолого как-то странно сильно похожи на методы ***** соседней страны(помойки).Б.же избавь, чтоб не начали внезапно взрываться подъезды жилых домов.
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Капец! Ну что скажете, свидетели порошенко ? Юля убила , чтоб замарать безупречный облик порошенко ?
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