 НАБУ открыло дело по фактам из расследования Bihus.info

Об этом сообщает пресс-служба ведомства, передает Цензор.НЕТ.
Предварительная правовая квалификация нового дела - ч. 5 ст. 191 УК Украины.
Сведения в ЕРДР внесены по факту завладения средствами госбюджета, совершенного по предварительному сговору группой лиц в особо крупном размере путем злоупотребления служебным положением должностными лицами из числа руководителей государственной компании "Укрспецэкспорт", при осуществлении закупки деталей и комплектующих для авиатехники.
"Чтобы предотвратить распространение недостоверной информации, отмечаем: приведенные факты и переписка между фигурантами обнародованных трех частей упомянутого расследования журналистов, которые, предполагаем, могут содержаться в материалах расследования военной прокуратуры, ГПУ в НАБУ никогда не передавала", - отметили в пресс-службе, добавив, что у НАБУ есть материалы, которые касаются других фактов, приобщенных к расследованию детективов.
В бюро напомнили, что часть описанных в Bihus.info событий уже расследуется детективами НАБУ.
Напомним, 25 февраля команда Bihus.info опубликовала расследование о схемах хищений в оборонном комплексе Украины. Фигурантом расследования является сын заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского.
Концерн "Укроборонпром" и заместитель секретаря СНБО Олег Гладковский планируют подать на авторов расследования в суд.
Президент Петр Порошенко вначале приостановил полномочия первого заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского, а 4 марта - уволил его с занимаемой должности.
Генпрокурор Юрий Луценко заявил, что расследование журналистов о хищениях в оборонной сфере совпало по времени с окончанием следствия ГПУ.
4 марта вышла третья часть расследования. По данным журналистов, схема Гладковского-Жукова принесла участникам $300 тысяч на высотомерах для ремонта двух казахских АН-26 в 2016 году.
юлька их на нары загонит
и тебе служить ей прийдеться
Наверное, кто-то звездит.😞