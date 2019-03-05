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 Происшествия, Общество
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 НАБУ открыло дело по фактам из расследования Bihus.info

По результатам анализа информации, изложенной в третьей части расследования Bihus.info о фактах коррупции в оборонном секторе, детективы НАБУ зарегистрировали еще одно уголовное производство.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства, передает Цензор.НЕТ.

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Предварительная правовая квалификация нового дела - ч. 5 ст. 191 УК Украины.

Сведения в ЕРДР внесены по факту завладения средствами госбюджета, совершенного по предварительному сговору группой лиц в особо крупном размере путем злоупотребления служебным положением должностными лицами из числа руководителей государственной компании "Укрспецэкспорт", при осуществлении закупки деталей и комплектующих для авиатехники.

"Чтобы предотвратить распространение недостоверной информации, отмечаем: приведенные факты и переписка между фигурантами обнародованных трех частей упомянутого расследования журналистов, которые, предполагаем, могут содержаться в материалах расследования военной прокуратуры, ГПУ в НАБУ никогда не передавала", - отметили в пресс-службе, добавив, что у НАБУ есть материалы, которые касаются других фактов, приобщенных к расследованию детективов.

В бюро напомнили, что часть описанных в Bihus.info событий уже расследуется детективами НАБУ.

Напомним, 25 февраля команда Bihus.info опубликовала расследование о схемах хищений в оборонном комплексе Украины. Фигурантом расследования является сын заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского.

Концерн "Укроборонпром" и заместитель секретаря СНБО Олег Гладковский планируют подать на авторов расследования в суд.

Президент Петр Порошенко вначале приостановил полномочия первого заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского, а 4 марта - уволил его с занимаемой должности.

Генпрокурор Юрий Луценко заявил, что расследование журналистов о хищениях в оборонной сфере совпало по времени с окончанием следствия ГПУ.

4 марта вышла третья часть расследования. По данным журналистов, схема Гладковского-Жукова принесла участникам $300 тысяч на высотомерах для ремонта двух казахских АН-26 в 2016 году.

НАБУ открыло дело по фактам из расследования Bihus.info 01

Источник: https://censor.net.ua/n3115044
 
 
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От таки малолетняя шпана не поделилась с папой.Такие вещи случайно не вскрываются.
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та харош, если НАБУ пару лет уже знало об этих хищениях, то тут реально надо похвалить только Бигуса, который это все показал. А без него бы Сытник не взял расследовать дело в котоом сын друга Порошенка в главной роли НАБУ открыло дело по фактам из расследования Bihus.info - Цензор.НЕТ 1923
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Мафия на Мафии! Верховна Рада стала Дахом злочинного угрупування - яке керуе країною!
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Тепер за голову Бігуса ніхто не дасть і ломаного гроша в базарний день...дуже спокуслива жертва для ****..
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непонятно...так кто кому набу по фактам? НАБУ открыло дело по фактам из расследования Bihus.info - Цензор.НЕТ 1090журналюги сперли (ну или выкупили) материалы уголового дела,открытого набу,а теперь набу на основе этих фактов открывает дело НАБУ открыло дело по фактам из расследования Bihus.info - Цензор.НЕТ 2874
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Как бы пете за оставшийся месяц не утонуть в собственном говне..
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А вначале был шоколад,соя перетворилась на гівно.
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Пусть НАБУ быстрее расследует, а то и на них Гладковские в суд подадут
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похоже, что "казявки из носа Бигуса" вбросили для того, что бы отвлечь внимание общества от 89 млн баксов черной кассы на выборы бабы Йули..
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казявки???)))
юлька их на нары загонит
и тебе служить ей прийдеться
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Чи не хоче НАБУ помінятися місцями з командою Бігус Інфо?
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Я думаю не захочет. Потому что у Бигуса деньги нужно зарабатывать, а в НАБУ их получают.
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За два года, имея все материалы из первых двух частей, НАБУ не сделала НИЧЕГО. Какой дурак будет надеяться на то, что, посмотрев третью часть, НАБУ что-то родит?
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С ботофермы вводная поступила: "Бигус врет, Свинарчуки не крали, Порошенко не знает, НАБУ не ведает" Топим дальше...
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Нихрена непонял! Луцик говорил, что уже всё расследовано, а тут только открыли.
Наверное, кто-то звездит.😞
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А що ж ця ***** робила досі, якщо як казав генплокулол всі все знали? НАБУ відкрило справу за фактами з розслідування Bihus.info - Цензор.НЕТ 5578
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияНАБУ открыло дело по фактам из расследования Bihus.info
 
 
 
 
 
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