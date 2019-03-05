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 Политика Украины
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 Украине угрожает терроризм, главный источник угрозы - Россия: Порошенко утвердил Концепцию борьбы с терроризмом

Президент Украины Петр Порошенко подписал Указ об утверждении Концепции борьбы с терроризмом. Действия НВФ "ДНР" и "ЛНР" определяются в ней как террористические.

Указ об утверждении Концепции опубликован на сайте главы государства, сообщает Цензор.НЕТ.

Согласно документу, на данный момент наибольшую террористическую угрозу для Украины представляет агрессивная политика Российской Федерации, направленная на дестабилизацию ситуации в государстве.

Смотрите на Цензор.НЕТ: "#баш", - украинский снайпер ликвидирует российского солдата под Мариуполем. ВИДЕО

"Действия незаконных вооруженных формирований "ДНР" и "ЛНР", в частности обстрелы гражданских объектов и инфраструктуры, которые приводят к многочисленным жертвам среди гражданского населения, осуществление диверсий, создание препятствий в работе наблюдателей международных организаций, угроз их жизни и здоровью, характеризуются в международной правоохранительной практике как террористические", – говорится в концепции.

Также отмечается усиление интереса к Украине со стороны международной организованной преступности в сферах незаконной миграции, легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, контрабанды оружия, опасных материалов и наркотических средств, отходов биологических и химических веществ, ядерных материалов.

Также на Цензор.НЕТ: "Одного сняли. Это - гуд. Второй в белой куртке мотает его. Значит "трехсотый", - украинский воин метко обстрелял российский патруль на мариупольском направлении. ВИДЕО

Кроме того, в концепции обращается внимание на внутренние миграционные процессы, в том числе вызванные вооруженной агрессией РФ против Украины, а также обострение миграционного кризиса в мире.

В документе указано, что в Глобальном индексе терроризма, который разрабатывается для определения уровня уязвимости государств к террористическим угрозам, с началом вооруженной агрессии Российской Федерации Украина переместилась с 51-го (2013 год) на двадцать первое место (2018 год) среди 163 стран.

"В последнее время вероятность распространения терроризма в Украине приобретает угрожающий характер", - заявляют авторы концепции.

Источник: https://censor.net.ua/n3115041
 
 
 Топ комментарии
 
5 лет прошло, Свинарчук проснулся, до сих пор не признал ДНР и ЛНР террористическими организациями.
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Петя - ты главный террорист...
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Клоун затверджує концепції за два місяці до кінця своїх говноповноважень! петя, йде писати явку з повинною, не тобі концепції писати, крадій ти кончений!
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Это нужно было ещё в 2014 году делать и не заканчивать
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Клоун затверджує концепції за два місяці до кінця своїх говноповноважень! петя, йде писати явку з повинною, не тобі концепції писати, крадій ти кончений!
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УКРАИНЕ УГРОЖАЕТ ТЕРРОРИЗМ, ГЛАВНЫЙ ИСТОЧНИК УГРОЗЫ - РОССИЯ: согласен на 100%, сегодня террористы убили свидетеля по делу бриллиантовых прокуроров.
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не понял. разве не евробляхеры?
русня само сабот отпадает т.к. это торговые партнеры - переместители грузов в шыкаладном цеху.
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а тем что он власть, а система всех ломает и жестко
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тем,шо Украина-не россия...и тем,что украинцы не несут гвоздики к памятнику палача сталина.
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еще три недели...
успеют ли наобещать.. хотя бы.. за все те проблемы, что пылью припадали 5 лет...
а тут... прямо Ниагарский водопад словоблудия
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5 лет прошло, Свинарчук проснулся, до сих пор не признал ДНР и ЛНР террористическими организациями.
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зраде стоит задуматься...бо зрада это тоже террор,только информационный Украине угрожает терроризм, главный источник угрозы - Россия: Порошенко утвердил Концепцию борьбы с терроризмом - Цензор.НЕТ 912
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Щиколадное, хреново работаешь, когда мы уже свежие измышления из новой методички услышим? Старую уже все слышали, она мне еще месяц назад надоела, не смешно!
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**** і його пропагандонська машина теж так думають. Ви з ними однодумці.
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Совсем озверел Чёрный Абдулла: ни чужих, ни своих не щадит (с)
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КПП с оккупированной территорией это и есть открыть свободный доступ граждан рф на территорию подконтрольную Украине. Пять лет пропускают врагов, террористов коллаборантов и сепаратистов и никто за них не несёт ответственности.
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Кремль давно поставил на шоколадно-морковный режим, учитывая, что экономика опять падает, то через пять лет этой власти придётся идти на любой мир с мордором и на любые его условия.
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Пока мордор крутися как русня в аду Украине угрожает терроризм, главный источник угрозы - Россия: Порошенко утвердил Концепцию борьбы с терроризмом - Цензор.НЕТ 6249 ещё не когда розияне жили так плохо как при Порошенко Украине угрожает терроризм, главный источник угрозы - Россия: Порошенко утвердил Концепцию борьбы с терроризмом - Цензор.НЕТ 3055
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Особливо свисобаки поставили на Томос, курс на ЄС, НАТО, 5% відсотків вввп на армію, українізацію, декомунізацію, і виграш нафтогазу в стокгольмському арбітражі. Всі зусилля поставили саме на ці 6 фішок..
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ЕС и НАТО нам показали фигу, генерал Ходжес заявил что из-за Свногейта Украина потеряет поддержку США, а Блумберг говорит о торговле и коррупции на крови, а американская организация Atlantic Council констатировала обратный курс порошенко от цивилизации в мордор и рашку.
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у него даже духу не хватило назвать вещи своими именами--
Борьба со страной террористкой --кацапией
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Вау! Вот это скорость реакции! В книгу рекордов Гинеса надо записать. Слава БПП( блок путин порошенко)
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Петя.... Какой вид тормозухи ты пьешь?
Или шо то куришь?
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Не так страшны московские воши, как наши Украинские гниды.
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нельзя писать украинские гниды. нужно говорить мыролюбные реформаторы щироукраинской реформаторской национальности.
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Оба на! Новые приключения Щиколадных продолжаются! Новые пугалки! Неужели щикаладным прихвостням новую методичку срочно сварганили в связи со свежим мегаскандалом в оборонке, уже завезли и они ее курить начали??? Смотрите новые шедевры от аффторов "выбери пецякрису а то ***** нападет"!
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...а чому ти чекав п"ять років,чи ніяких погроз не було...?
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