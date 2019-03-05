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 Это является шагом вперед, - Генсек ОБСЕ Гремингер поддержал новый законопроект об адвокатуре

Законопроект "Об адвокатуре и адвокатской деятельности", который сейчас находится на рассмотрении в Верховной Раде Украины, является прогрессом по сравнению с действующим законодательством об адвокатуре - считает генеральный секретарь ОБСЕ Томас Гремингер

С оценкой прогресса судебной реформы и ее перспектив в Украине Томас Гремингер выступил в понедельник в Вене в штаб-квартире ОБСЕ в ходе конференции "Итоги ключевых реформ в Украине: децентрализация и судебная система", сообщает Цензор.НЕТ.

По его словам, судебная реформа была бы неполной без реформирования адвокатуры, а соответствующий законопроект 9055, который все еще ждет рассмотрения в Верховной Раде, он назвал долгожданным.

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"Я разделяю взгляды, что предложенный законопроект является шагом вперед по сравнению с законом об адвокатуре, действующим с 2012 года. И я призываю украинское руководство оставаться преданными реформе", - сказал генсек ОБСЕ в своей речи.

Оценивая предварительные результаты судебной реформы в Украине, Томас Гремингер отметил как большие достижения фундаментальные изменения в судебной системе на законодательном уровне, а также значительное кадровое обновление судейства за счет профессионалов из других юридических профессий.

Законопроект 9055 "Об адвокатуре и адвокатской деятельности" был подан на рассмотрение Верховной Рады Президентом Петром Порошенко в сентябре 2018 года. Документ предусматривает расширение профессиональных прав адвокатов, предоставляет дополнительные гарантии адвокатской деятельности, а также создает прозрачную систему дисциплинарной ответственности адвокатов за нарушение норм профессиональной этики.

По оценкам экспертов Совета Европы, законопроект 9055 полностью соответствует требованиям и стандартам Евросоюза. С призывом поддержать этот законопроект к депутатам Верховной Рады обратилась совет директоров Американской торговой палаты в Украине.

На сегодня проект закона об адвокатуре прошел комитет Верховной Рады по вопросам правовой политики и правосудия и с рекомендацией к принятию в первом чтении был передан на рассмотрение в сессионный зал.

Источник: https://censor.net.ua/n3115039
 
 
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рано радуешься , у нас в Зраде любят по ночам дописывать Это является шагом вперед, - Генсек ОБСЕ Гремингер поддержал новый законопроект об адвокатуре - Цензор.НЕТ 2669
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Шаг вперед и два назад...Вы евро-геи-оптимисты посмотрите какой на выходе будет этот закон от пЕтра и потом уже будете квакать... Это является шагом вперед, - Генсек ОБСЕ Гремингер поддержал новый законопроект об адвокатуре - Цензор.НЕТ 3935
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А еще лучше быть Еврооптимистом у нас. Воруй и прикрывайся что ты идешь в Европу семимильными лаптями.
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Школа соломона пляро. Два шаги налево, два направо, шаг вперед и пять назад Це крок уперед, - Генсек ОБСЄ Гремінгер підтримав новий законопроект про адвокатуру - Цензор.НЕТ 5502
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Ну, и каким же будет Закон? Це крок уперед, - Генсек ОБСЄ Гремінгер підтримав новий законопроект про адвокатуру - Цензор.НЕТ 2333 Зрада будет его дописывать-переписывать? Или нашлёпает свой вариант . Ваще-то хотелось бы увидеть его редакцию ДО принятия (первоначальная мну известна). То, что это ДВА ШАГА назад - точно. Полномочия адвокатов на стадии предварительного (досудебного) следствия урезаны, общение с подзащитным в СИЗО извращено. Ну и так далее. Будем посмотреть...
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Это так же классно как и решение суда о законе о коррупции. Как далеко от нас Европа!
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныЭто является шагом вперед, - Генсек ОБСЕ Гремингер поддержал новый законопроект об адвокатуре
 
 
 
 
 
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