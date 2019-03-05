 Россия каждые 40 секунд совершает кибератаки на министерские компьютерные сети, ЦИК и другие ведомства Украины, - Климкин

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он сообщил в интервью "Радио Свобода".

"Это происходит повсеместно, и это совершенно беспрецедентно, что касается охвата, особенно в сфере кибербезопасности. Вот простой пример: каждые 40 секунд мы наблюдаем попытки попасть в наши министерские компьютерные сети, наблюдаем кибернападения на Центральную избирательную комиссию и другие ведомства. Есть вмешательство, которое касается нашей критической инфраструктуры", - сообщил Климкин.

Климкин отметил, что СБУ ранее сообщила, что ее специалисты предотвратили масштабную кибератаку на компьютерное оборудование, обеспечивающее работу официального интернет-сайта ЦИК.

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"Россия много чего пытается сделать, чтобы повлиять на выборы, и это касается не только киберпространства, дезинформации... Представьте себе блэкаут в течение 5-7 дней перед выборами. Такая ситуация может полностью изменить результаты голосования. Россия много пытается сделать, чтобы повлиять на выборы, и это касается не только киберпространства, дезинформации, не только блокирование активов многих украинский, политиков, журналистов, это вместе с тем вмешательства в религиозные вопросы - попытки манипулировать региональными религиозными элитами. Если кому-то хочется сейчас изучить всесторонность гибридного вмешательство - нужно приезжать в Украину", - отметил глава МИД.