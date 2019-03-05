 Россия каждые 40 секунд совершает кибератаки на министерские компьютерные сети, ЦИК и другие ведомства Украины, - Климкин

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он сообщил в интервью "Радио Свобода".
"Это происходит повсеместно, и это совершенно беспрецедентно, что касается охвата, особенно в сфере кибербезопасности. Вот простой пример: каждые 40 секунд мы наблюдаем попытки попасть в наши министерские компьютерные сети, наблюдаем кибернападения на Центральную избирательную комиссию и другие ведомства. Есть вмешательство, которое касается нашей критической инфраструктуры", - сообщил Климкин.
Климкин отметил, что СБУ ранее сообщила, что ее специалисты предотвратили масштабную кибератаку на компьютерное оборудование, обеспечивающее работу официального интернет-сайта ЦИК.
"Россия много чего пытается сделать, чтобы повлиять на выборы, и это касается не только киберпространства, дезинформации... Представьте себе блэкаут в течение 5-7 дней перед выборами. Такая ситуация может полностью изменить результаты голосования. Россия много пытается сделать, чтобы повлиять на выборы, и это касается не только киберпространства, дезинформации, не только блокирование активов многих украинский, политиков, журналистов, это вместе с тем вмешательства в религиозные вопросы - попытки манипулировать региональными религиозными элитами. Если кому-то хочется сейчас изучить всесторонность гибридного вмешательство - нужно приезжать в Украину", - отметил глава МИД.
кради, бо нападем!
Прокуратура Германии предъявила обвинения 31-летнему гражданину России и приятелю Аниса Амри, совершившего в 2016 году теракт на рождественской ярмарке в Берлине, сообщает Reuters со ссылкой на немецкую газету Die Zeit.
Подозреваемый, которого называют Магомет-Али С., был задержан правоохранительными органами Германии в августе минувшего года.
Согласно публикации, россиянина обвиняют в подготовке теракта в Германии совместно с Анисом Амри и еще одним сообщником.
Напомним, вечером 19 декабря 2016 года грузовой автомобиль на большой скорости врезался в толпу неподалеку от церкви Кайзера Вильгельма в Берлине. На площади Брайтшайдплац перед церковью были установлены торговые палатки, в которых продавались рождественские игрушки и украшения, а также было открыто множество лавочек с едой и глинтвейном. На площади в момент теракта находились сотни людей.
У грузовика были польские номерные знаки. Он должен был доставить из Италии в Берлин металлические конструкции. Однако владелец фирмы, которой принадлежит грузовик, сообщил, что связь с водителем потеряна еще в обеденные часы. Позднее было найдено тело водителя. Он был застрелен.
Жертвами теракта на Рождественском базаре Берлина стали 12 человек, в том числе гражданка Израиля Далия Эльяким. Ее муж, Рами Эльяким, получил ранения.
Террорист, 24-летний выходец из Туниса Анис Амри, спустя несколько дней после теракта был застрелен полицией в Италии.
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ЭТО КЛИМКИН ПОДГОТАВЛИВАЕТ СООБЩЕСТВО ШОБЫ В СЛУЧАЕ ПРОВАЛА ПОРОШЕНКО НА ВЫБОРАХ СКАЗАТЬ:
ВЫБОРЫ ФАЛЬСИФИЦИРОВАНЫ АХЕНТАМИ КРЕМЛЬБ..
клим собака слепы протри, пепе намекает шо на москалей гнать некошерно
або рукi повiдрубае тiм хто протяне их до його свинорчукивькiх партнерiв
Не затем ли, что соевая шайка сама не прочь устроить хаос и под шумок продолжать держаться зубами за корыто?
типовий свинарчук в типовой манере вiдгоняе усiх вiд корита)
главное страшно хрюкать при этом))
1. Слава тебе, Господи! В отделе по вопросам религии Лубянского шаманата ФСБ считают, что "русские" закінчаться к 2050 году. ВСУ стараются, как могут, чтобы ускорить этот процесс.
2. Пока "Газпром" врет о рекордном экспорте, закупая сам у себя газ, добыча газа в Украине за январь 2019 год выросла на 2,4% в сравнении с январем 2018 года и составила 1 млрд 818,1 млн. куб. м.
В подземных газовых хранилищах Украины на данный момент находится 9 млрд 979 млн. куб. м. И снова мы не замерзли... А тем временем, трибунал в Гааге признал, что Россия несет полную ответственность за захват активов группы "Нафтогаз" в Крыму. Это ключевое решение в процессе $5 млрд.
3. Это все пиар Порошенко! Цены на овощи "борщевого набора" упали ниже уровня марта 2018 года, гривна за последний месяц укрепилась на 3,2%. С начала года снизились цены на топливо, в среднем за литр на 30-40 коп.
4. Только небо засветилось, все кандидаты шумно вдруг зашевелились. Земля тряслась - как наши груди, смешались в кучу кони, люди. Месяц март обещает быть самым сумасшедшим за всю историю Украины.
Пять лет кандидаты телились-не-расстелились, а тут вдруг перед выборами окатились. Некоторые почувствовали дыхание конвоира в затылок и чтобы отвлечь от себя внимание, первыми начали кричать "Держите вора!".
Знакомая схема, но до пи@еца абсурдная. Я понимаю, что у аквариумных рыбок память две секунды, но как можно ПАПе предъявлять "разворовывание армии", где он "главный" в схеме на 55 млн., когда лично ПАП из своего кармана выложил на восстановление армии более 500 млн.
Объясните мне просто эту схему "обогащения".
5. Интересно, что Аваков, Зеля-клоун и другие полезные идиоты начали истерику с "прослушкой", когда стало известно ФСБ, что их аленя ведет СБУ, во время посещения конспиративной квартиры ФСБ, расположенной вблизи "штаба" клоуна. Отсюда и путаница с объяснениями и в показаниях обосраных.
Порохоботы Толику таких **** натыкали, что аж воротник завернулся. На самом деле, Аваков знает реальный рейтинг Зели, поэтому таким образом решил его поднять.
Теперь выяснилось, что означает слово "ЗеКо*****": Зе - это Зеленский, Ко - это Коломойский, а ***** - это то чем накроется Украина, если их выбрать.
Лучше доверять 95 бригаде ДШБ, чем 95 кварталу.
6. Главная Лубянская новость. "Командир танкового экипажа ВС РФ перешла на сторону ВСУ". Как же приятно наблюдать, когда на Лубянке дымят задницы, а на Старой Площади меняют памперсы от того, что "ополченка" Светлана Дрюк оказалась внедренным резидентом СБУ. Особенно приятно, что она была "нач.штаба танкового батальона 11 ОМСП ДНР", собирала материалы о военных преступлениях РФ на Донбассе и готова выступить в Гааге. Итак, в результате длительной операции контрразведки СБУ получен ценный свидетель российской военной агрессии и военных преступлений РФ в Украине.
Собраны важные материалы о руководящей роли кадровых офицеров ВС РФ и сотрудников российских спецслужб на Донбассе. Также СБУ получила дополнительную информацию об организационно-штатной структуре и укомплектованности подразделений НФЗ, количественном составе военной техники и боевых позициях, местам хранения горюче-смазочных материалов, боеприпасов и тяжелого вооружения, которое поступает из РФ. Внедрить агента, накопить критическую массу информации, вывести агента - блеск. В связи с эти СБУ открывает лично для Володьки Писюна и для высших чинов военного руководства страны агрессора новую программу "Тебя ждут в Гааге".
7. На злобу дня, картинку вам в ленту.
Все будет Украина! Я узнавал...
Слава Украине!
И.Лютый.