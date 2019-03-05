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 В Киеве убили свидетеля по делу "бриллиантовых прокуроров" - бизнесмена Киселева

Застреленным в Днепровском районе Киеве на улице Флоренции оказался Сергей Киселев, 1960 года рождения - свидетель по делу так называемых "бриллиантовых прокуроров".

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает ТСН со ссылкой на свои источники.

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Имя бизнесмена Киселева фигурировало в СМИ в 2015 году – в разгар скандала с "бриллиантовыми прокурорами". В начале июля того года СБУ провела обыск в главном следственном управлении ГПУ - в результате был задержан первый заместитель начальника Главного следственного управления Генпрокуратуры Владимир Шапакин и заместитель прокурора Киевской области Александр Корниец. По данным следствия, они вступили в коррупционный сговор и получили взятку в размере 3 млн 150 тыс. грн. При проведении обысков у них было обнаружено более 500 тыс. долларов наличными, автомат Калашникова и холодное оружие, много ювелирных изделий и 65 бриллиантов, после чего скандальных прокуроров стали называть "бриллиантовыми".

А уже 23 октября 2015 года было открыто уголовное производство относительно вероятного присвоения бриллиантов – заявитель, основатель ювелирной фирмы ООО "ЮВК-Агат" Сергей Киселев утверждал, что опознал в алмазах прокуроров – свои. Якобы их изъяли у него в начале августа 2010 во время обысков. Как писали СМИ, Киселева якобы обвиняли в изготовлении и сбыте поддельных камней, сам он утверждал, что это клевета и на него давят из-за несогласия "делиться".

Связано ли убийство бизнесмена с делом прокуроров, неизвестно. 

Официальный комментарий полиции пока получить не удается. Источники Цензор.НЕТ в правоохранительных органах подтвердили информацию "ТСН".

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Позже экс-замгенпрокурора Украины Давид Сакварелидзе также заявил, что убитый в Днепровском районе Киева мужчина был свидетелем по делу "брилиантовых прокуроров".

"Убитый Кисилев, человек который опознал свой бриллианты (бывший собственник завода ювелирных изделии) в нашумевшем деле "брилиантовых прокуроров"! А так же свидетель по тому отдельному делу...." - написал он.

В Киеве убили свидетеля по делу бриллиантовых прокуроров - бизнесмена Киселева 01

Напомним, первый заместитель начальника Главного следственного управления ГПУ Владимир Шапакин и заместитель прокурора Киевской области Александр Корниец были задержаны 5 июля 2015 года. По данным спецслужб, они получили взятку в размере 3 млн 150 тыс. грн. Во время обысков у Шапакина было изъято $400 тыс., а у Корнийца - значительное количество ювелирных изделий, 65 бриллиантов и автомат Калашникова.

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Обоим задержанным сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 368 Уголовного кодекса (получение взятки). 16 июля тогдашний генпрокурор Виктор Шокин уволил их из органов прокуратуры. Печерский райсуд Киева избрал бывшим прокурорам меру пресечения в виде ареста с правом внесения залога, позже они вышли на свободу под залог. За Шапакина внесено 6,4 млн грн залога, а за Корнийца - 3,2 млн грн.

Источник: https://censor.net.ua/n3115022
 
 
 Топ комментарии
 
За правління Рашена могло бути інакше?
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Ось вам і реформа від Петра,а хто це зробив,не ті самі прокурори,які працюють і надалі,замість сидіти у буцегарні?
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уже убирать начали
хорошенькое продолжение
гамора начинает работать и в украине
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Пора обьявлять 150 покушений за день,и вводить военное положение В Киеве убили свидетеля по делу "бриллиантовых прокуроров" - бизнесмена Киселева - Цензор.НЕТ 7691
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с 2015 года не посадили 2 барыгопрокуроров, взятых с поличным - это все что надо знать о соевом правосудии. в нормальной стране они бы уже через месяц в тюрьме чалились.
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Справа діамантових прокурорів, про яку вже давно забули, щойно спливла на шпальти, без жодного прямого зв'язку з нинішнім скандалом - і миттєво було вбито головного свідка - досить сумнівного бізнесмена (принаймні, до нього теж були питання). Яка прикра випадковість!.. І головне, виключно на користь Порошенка: головний бенефіціар цього вбивства, можна сказати.
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Менты судьи прокуроры это воры взяточники и коррупционеры в законе
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вы одно слово пропустили: украинские менты, судьи, прокуроры
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Четыре года.... Четыре года этих брюликов никак не посадят.
Вот и результат. Они спокойно зачищают свидетелей.
Как там гарант говорил?.... "Где вам еще реформ не хватает?" ©
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Незаконне збагачення легалізували, але є ще свідки по інших статтях.
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Пішла "зачистка" перед втратою бандою політичної влади. Будуть вбитати свідків у всіх справах, які не встигли закрити чи розвалити до часу втрати влади головним мафіозо - сучим Потрохом. А формально залишилось небагато - лише три місяці. Хоча вже через місяць у того ж НАБУ руки будуть роз'язані - тому й вбивають...
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Гениатальный плокулол не винватная,не?!
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цензор, фильтруйте активизировавшихся перед выборами кацапов
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иевский 🇺🇦‏ @Kieffskiy 1 ч.1 час назад

Свинарчуков вам мало? Получайте! Бриллиантовые прокуроры теперь чисты как слеза. В Киеве убили главного свидетеля по делу брилиантовых прокуроров, собственника ювелирного завода который они ограбили и хозяина тех самых бриллиантов который их опознал
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А Югик только хотел на этой неделе новое следствие открыть... Какое совпадение... Теперь нужно закрывать и старые. Шоколадная банда пытается успеть замести следы, пока у власти.
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Это реально!
Убить владельца бриллиантов, после того, как прокуроры украли его бриллианты, что может быть более реально. И за три года правосудие даже не сделало попытки вернуть владельцу краденное.
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"Прокуроры в законе" пострашнее "воров в законе"...
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как неожиданно, перед выборами убивают свидетеля, и кремлевские тролли воют порошенко-порошенко.......совпадение, не думаю
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"Связано ли убийство бизнесмена с делом прокуроров, неизвестно."......а как же может припарковался не там..... какие брилиантовые прокуроры......
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныВ Киеве убили свидетеля по делу "бриллиантовых прокуроров" - бизнесмена Киселева
 
 
 
 
 
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