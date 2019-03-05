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 ЦИК об обвинениях в связи с закупкой 60 млн бюллетеней: Это попытка делегитимизации избирательного процесса и пиар

ЦИК заявляет, что звучащие в ее адрес обвинения в связи с заказом печати 60 млн бюллетеней для первого и второго тура президентских выборов являются политической попыткой делегитимизации избирательного процесса.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в заявлении Центризбиркома.

"Заявленное… количество бюллетеней формировалось с учетом потребностей в день голосования 31 марта 2019 года и на возможный день повторного голосования в соответствии с требованиями закона Украины "О публичных закупках". Иначе, чем проводить закупку одновременно на день голосования 31 марта 2019 года и в случае необходимости на день повторного голосования, ЦИК действовать не могла, учитывая скоротечность избирательного процесса", - говорится в заявлении.

В ЦИК отмечают, что при формировании бюджетного запроса на 2019 год еще в июле 2018 года было определено ожидаемое количество избирательных бюллетеней на выборы президента с учетом возможного повторного голосования, опираясь на информацию от Государственного реестра избирателей о прогнозируемых данных по избирателям на дату проведения выборов президента. Кроме того, в соответствии с ч.7 ст.71 закона о выборах президента бюллетени изготавливаются в количестве, что на 0,5% превышает количество избирателей, включенных в список избирателей на избирательном участке.

В Комиссии также подчеркнули, что ожидаемое количество избирателей составляет 30 млн 28 тыс. 913 человек, к этому числу добавляется 150 тыс. 145 бюллетеней (в соответствии с ч.7 ст.71 закона о выборах президента), и еще 742 (кратность, согласно с техническими возможностями ГП "Полиграфический комбинат "Украина"). Итого получается 30 млн 179 тыс. 800 бюллетеней для первого тура выборов, а для двух туров – 60 млн 359 тыс. 600 бюллетеней соответственно.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На печать избирательных бюллетеней потратят более 160 млн гривен

Поскольку расчеты проводились на 25 июля 2018 года, в день окончательного заказа бюллетеней их количество может отличаться, с учетом обновленных данных Госреестра избирателей по количеству избирателей на каждом участке, точного количества кандидатов на пост президента Украины (что повлияет на размер бюллетеня) и других уточненных в соответствии с законодательством данных, пояснили в ЦИК.

"Центральная избирательная комиссия в очередной раз обращает внимание политиков и СМИ на то, что она открыта для объяснений и вопросов, если таковые появляются. Только такой подход является ответственным. Все остальное – это политически ангажированные попытки делегитимизации избирательного процесса, искусственного создания проблем для оправдания неудовлетворительных результатов избирательной гонки или политического пиара", - сказано в заявлении.

Напомним, ранее кандидат в президенты Украины, лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко заявила, что заказ ЦИК печати 60 млн бюллетеней для первого и второго тура президентских выборов позволит власти фальсифицировать голосование.

"То, что ЦИК заказала напечатать на первый и второй тур выборов 60 млн бюллетеней, закладывает возможность для фальсификации голосования властью", - заявила Тимошенко.

Политик убеждена, что бюллетени для первого и второго тура нужно печатать отдельно.

"Есть опасения, что таким образом они закладывают возможность фальсифицировать выборы", - добавила лидер "Батькивщины"

Источник: https://censor.net.ua/n3115019
 
   
 Топ комментарии
 
"ожидаемое количество избирателей составляет 30 млн 28 тыс." - ЦВК , тогда у меня вопросик к знатокам - В 2010 году на выборах преза , избирателей было - с Крымом, Лугандоном, и без выехавшим в ЕС, и т.д. и т.п. всего навсего было - 24 млн. ЦИК об обвинениях в связи с закупкой 60 млн бюллетеней: Это попытка делегитимизации избирательного процесса и пиар - Цензор.НЕТ 4581.. откуда 6 млн. взялось?!? А !?
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На 20 мільонів виборців,60 мільонів бюлютнів))Це теж реформа?
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Нет,это просто вас чуток за задницы прихватили ... ЦИК об обвинениях в связи с закупкой 60 млн бюллетеней: Это попытка делегитимизации избирательного процесса и пиар - Цензор.НЕТ 8436
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1.Во второй тур выходит Порошенко и Зе,отбрасываются хвосты Жуля и ТОЛЕвизор..
2.Вы же согласны с Вакарчуком на теледебаты,должны показать себя кандидаты выборщикам свои козыри? Не кiта же в мешке. Шансы Зе понимаете какие хоть.
3.Дружно поздравляем Петро Порошенко !!! куйло не поздравит и не признает-а Украине это надо?)
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вы не поздравите Петра Алексеевича...
=============
тогда Вам в пункт 3- куйло не поздравит и не признает-а Украине это надо?)
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Я помилився😁..
Тримай подвiйну- 🍫🍫🍬🍬..
🤣
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чого всі свиноруси завжди хочуть сосати щось і давати комусь в жопу? Мені зажди було цікаво це питання. Бо дуже легко по риториці відрізники українця і свиноруса))))
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Нет,это просто вас чуток за задницы прихватили ... ЦИК об обвинениях в связи с закупкой 60 млн бюллетеней: Это попытка делегитимизации избирательного процесса и пиар - Цензор.НЕТ 8436
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кто прихватил,балаболка?
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На 20 мільонів виборців,60 мільонів бюлютнів))Це теж реформа?
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А цыфру 20 миллионов ты с потолка взял или из методички？
И попроси..что бы тебе кто то помог разделить 60 миллионов на 2...и обьяснил...что имеено такое количество бюлетней будет печататься для каждого тура...
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А нам похер, мы вам в ж.опу затолкаем, эти лишние бюллетени. Всему составу ЦИК. Не играйте с огнем.
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То, шо Серега ******.уй проскочил,пока, вовсе не значит, шо и вам повезет. Будете сидеть с ним в одной клетке, пожизненно.
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наверное, я совсем охлял думалкой... - а кого они вписали в бюллетени второго тура?...или это пока просто заказ без повторной печати?
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Так там навіть з "гівно на вентилятор" від косатої бабці, яка його і вкинула, зрозуміло, що мова лише про попереднє замовлення. Ну щоб двічі не вставати.
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"ожидаемое количество избирателей составляет 30 млн 28 тыс." - ЦВК , тогда у меня вопросик к знатокам - В 2010 году на выборах преза , избирателей было - с Крымом, Лугандоном, и без выехавшим в ЕС, и т.д. и т.п. всего навсего было - 24 млн. ЦИК об обвинениях в связи с закупкой 60 млн бюллетеней: Это попытка делегитимизации избирательного процесса и пиар - Цензор.НЕТ 4581.. откуда 6 млн. взялось?!? А !?
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На кладбищах, говорят, ожидаются большие скопления избирателей.
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Певне вони на 2014 рівняються, Орієнтовна кількість виборців, які мали право голосу на президентських виборах 2014, становить 35,5 млн осіб, кількість виборців, внесених до списку виборців на момент закінчення голосування - 30 099 246 осіб, кількість виборчих дільниць - 33674.[4
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Стара кацапська звичка - для досягнення мети все допускається, і плутати м'яке з теплим. У 2012 році 24 млн осіб прийняли участь у виборах, а не кількість виборців.
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Все правильно, а в 2014 прийняло участь 18 млн.
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я повторю для тупых свой вопрос - откуда взялось еще 6 млн.? В Украине за все годы больше чем около 25 млн. никогда не голосовали!!!
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Ігор, а як вгадати кількість тих що прийде, он в 2014 з 30 млн прийшло 18, теоретично можна було 20 млн печатати.
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А особо одаренные наверное за месяц до выборов знают какая явка будет...？ или от чего у них истерика что бюллетни печатабтся из расчета 100 процентной явки？
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ты дурак?! Крыма нет, Лугандона нет, на зароботки выехали, нас реально уже не только выборцев меньше 30 млн... Все соевый - я вопросов к тебе больше не имею..
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Посмотри данные по выборам 2014 года...число избирателей 35 миллионов...
Так что увы и ах...
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это Охендовский помогал Петру в один тур пройти , и сейчас манипулируют так же... ты посмотри защитничек данные за 2010-й...а в 2014-м не могло быть столько выборцев - просто некому было этим заниматся , все хотели выбрать и забыть..
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Шукаєте собі тупих співбесідників? Ну кому шо. А ЦВК вам законом перед носом натикала, в яких вже є відповідь чому 60, а не 40 чи не 120 - їх друкують згідно загальної кількості виборців, а не як кому заманеться.
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тупые собеседники находят меня сами - вас тут пруд пруди порохоботов, вам ссут в глаза а вы что это "роса святого петра"..
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Безперечно одне, якби вам на голову хтось хоча б сцяв, то може і в середині щось з'явилося. А так шо лишається? A == B
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Если бы зрадойобы молчали и не раскачивали лодку, которая уже кста на дне, то весь мир бы был уверен, что у нас небольшой конфликт с оппозиционым народом Дамбаса, и благодаря Петру 5-му в стране процветание и достаток. И народ Украины боготворит своё руководство, а эти нелюди зрадойобы портят весь международный имидж страны...
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У меня такое предчувствие что нынешнее ЦВК будет сидеть в тюряге в полном составе!!! ЦИК об обвинениях в связи с закупкой 60 млн бюллетеней: Это попытка делегитимизации избирательного процесса и пиар - Цензор.НЕТ 123
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в натуре
а вдруг не хватит бюлютеней всем желающим
об этом никто не подумал? ЦИК об обвинениях в связи с закупкой 60 млн бюллетеней: Это попытка делегитимизации избирательного процесса и пиар - Цензор.НЕТ 4244
кроме петра алексеевича ЦИК об обвинениях в связи с закупкой 60 млн бюллетеней: Это попытка делегитимизации избирательного процесса и пиар - Цензор.НЕТ 6736
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какой коварный путен,взял и напечатал 60 лямов бюллетеней,виборам тепер каюк ЦИК об обвинениях в связи с закупкой 60 млн бюллетеней: Это попытка делегитимизации избирательного процесса и пиар - Цензор.НЕТ 8469
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Перефразируя Тараса Шевченка когда нужно власти проголосуют ,,І мертві, і живі, і ненарожденні,,
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А шо там Бігус - іще бігає? Бо зараз, аби добити Порошенка, залишається лише добити Бігуса...
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Официально с 23 января 2019 года он в психушке.
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Что бы они ни говорили, но похоже, они собираются подготовить комплект бюллетеней с уже нужным им результатом, в соответствии с фиктивными брехливыми рейтингами, которые они сейчас публикуют, а потом валом все заменить.
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А как можно напечатать бюллетени на второй тур? Там же печатаются фамилии кандидатов.
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нельзя сомневаться. ато дюссельдорф +++.
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Заключить договор на печать...и напечатать...это разные вещи ..не так ли？
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Да, действительно. Неправильно понял.
Но, что-то все-равно 60 очень много. Реально избирателей всего не более 20.
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замовили до друку - не означає що їх надрукували. Логіку включіть. Вчора відмовився Садовий, завтра відмовится якийсь Шевченко. Не могли ще нічого друкувати. Зробили замовлення друкарням.
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В общем Йуля опять сотрясла воздух ради пиара... все как обычно...😀
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Імпічмент!! Зрада!!! Якщо Юля не президент, то фальсифікація!!

кароче, типова Тимошенко. Хто слідкує за політикою хоча би з часів першого Майдану, той знає, що вона каже одне і те саме перед кожними виборами.
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Известный политолог Сергей Гайдай поделился сегодня странным выводом из вчерашней беседы на одном из телеканалов между ним и еще двумя политическими экспертами относительно возможности второго срока для Порошенка. По его словам, сошлись на том, что самым сильным электоральным аргументом Петра Алексеевича на будущих выборах будет - «мне нет альтернативы.»
«И всё-таки, я не могу понять логику избирателя: да он коррупционер и обманщик, не выполнил своих обещаний и не собирается быть инициатором никаких перемен - но я пока не вижу ему достойной альтернативы. Вот покажите мне достойного кандидата, который лучше и я подумаю, а пока его нет - буду голосовать за Пётра Алексеевича», - отмечает Гайдай.
В качестве аргументации он привел затем оригинальное сравнение.
«Представьте себе человека, который ест дерьмо. Окружающие говорят - не ешь, это же дерьмо! А он им в ответ - а у вас есть что-то взамен получше? Нету? Ну вот пока нету, буду жрать дерьмо!», - пишет эксперт.
«А сейчас в комментариях мы увидим, как некоторые персонажи будут доказывать, что и в дерме куча полезных элементов, которые мы не заметили…», - саркастически резюмировал он.
[Политтехнология: Порошенко - коррупционер и обманщик, но «ему нет альтернативы»]: Посмотри! http://ua24ua.net/polittehnologiya_poroshenko_korruptsioner_i_obmanshchik_no_emu_net_alternativi/
🤮
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Такий класний експерт, професіонал своєї справи. Головним аргументом якого є аналогія з поїданням лайна....
Жопно-туалетні теми, це якась фішка експертів? Бо я помітила, що таку риторику, де хтось щось сосе, їбе в жопу, або їсть лайно, то дуууууже ******* використовувати громадяни сусідньої держави. Це їхня фішка.
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люди відчувають, що ***** пре як бульдозер, і не бачать, хто
стане йому на заваді, і скільки здоров'я це тому буде коштувати..

дуже вірогідний зрив виборів, під любим приводом..
титушки чи менти поламають урни, зіпсують бюлетені,
відключать світло/воду, голови комісій втечуть з печатками
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Чухня какая то, ей бо. Предстоит избрание торта в один тур. Для чего тратить народные деньги на не востребованные бумажки?
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Нюю, шоб підтерти задньопрохідний отвір, через який він
прролізе чи вилізить...
😁
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В Комиссии также подчеркнули, что ожидаемое количество избирателей составляет 30 млн 28 тыс. 913 человек.
На территории Украины в ее фактических границах без Донбасса и Крыма реально осталось не более 24,5 млн жителей. Об этом свидетельствую расчеты экономиста Ларисы Шеслер, полученные с помощью анализа потребляемого в стране хлеба и муки
Отнять ещё детей и получатся неограниченные возможности для фальсификации.
"Итого получается 30 млн 179 тыс. 800 бюллетеней для первого тура выборов, а для двух туров - 60 млн 359 тыс. 600 бюллетеней соответственно."
Тут выше Neutral13 написал - "А как можно напечатать бюллетени на второй тур? Там же печатаются фамилии кандидатов."
Думаю, что напечатают ещё до первого тура с фамилиями Порошенко и Зеленский.
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