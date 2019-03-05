 ЦИК об обвинениях в связи с закупкой 60 млн бюллетеней: Это попытка делегитимизации избирательного процесса и пиар

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в заявлении Центризбиркома.
"Заявленное… количество бюллетеней формировалось с учетом потребностей в день голосования 31 марта 2019 года и на возможный день повторного голосования в соответствии с требованиями закона Украины "О публичных закупках". Иначе, чем проводить закупку одновременно на день голосования 31 марта 2019 года и в случае необходимости на день повторного голосования, ЦИК действовать не могла, учитывая скоротечность избирательного процесса", - говорится в заявлении.
В ЦИК отмечают, что при формировании бюджетного запроса на 2019 год еще в июле 2018 года было определено ожидаемое количество избирательных бюллетеней на выборы президента с учетом возможного повторного голосования, опираясь на информацию от Государственного реестра избирателей о прогнозируемых данных по избирателям на дату проведения выборов президента. Кроме того, в соответствии с ч.7 ст.71 закона о выборах президента бюллетени изготавливаются в количестве, что на 0,5% превышает количество избирателей, включенных в список избирателей на избирательном участке.
В Комиссии также подчеркнули, что ожидаемое количество избирателей составляет 30 млн 28 тыс. 913 человек, к этому числу добавляется 150 тыс. 145 бюллетеней (в соответствии с ч.7 ст.71 закона о выборах президента), и еще 742 (кратность, согласно с техническими возможностями ГП "Полиграфический комбинат "Украина"). Итого получается 30 млн 179 тыс. 800 бюллетеней для первого тура выборов, а для двух туров – 60 млн 359 тыс. 600 бюллетеней соответственно.
Поскольку расчеты проводились на 25 июля 2018 года, в день окончательного заказа бюллетеней их количество может отличаться, с учетом обновленных данных Госреестра избирателей по количеству избирателей на каждом участке, точного количества кандидатов на пост президента Украины (что повлияет на размер бюллетеня) и других уточненных в соответствии с законодательством данных, пояснили в ЦИК.
"Центральная избирательная комиссия в очередной раз обращает внимание политиков и СМИ на то, что она открыта для объяснений и вопросов, если таковые появляются. Только такой подход является ответственным. Все остальное – это политически ангажированные попытки делегитимизации избирательного процесса, искусственного создания проблем для оправдания неудовлетворительных результатов избирательной гонки или политического пиара", - сказано в заявлении.
Напомним, ранее кандидат в президенты Украины, лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко заявила, что заказ ЦИК печати 60 млн бюллетеней для первого и второго тура президентских выборов позволит власти фальсифицировать голосование.
"То, что ЦИК заказала напечатать на первый и второй тур выборов 60 млн бюллетеней, закладывает возможность для фальсификации голосования властью", - заявила Тимошенко.
Политик убеждена, что бюллетени для первого и второго тура нужно печатать отдельно.
"Есть опасения, что таким образом они закладывают возможность фальсифицировать выборы", - добавила лидер "Батькивщины"
1.Во второй тур выходит Порошенко и Зе,отбрасываются хвосты Жуля и ТОЛЕвизор..
2.Вы же согласны с Вакарчуком на теледебаты,должны показать себя кандидаты выборщикам свои козыри? Не кiта же в мешке. Шансы Зе понимаете какие хоть.
3.Дружно поздравляем Петро Порошенко !!! куйло не поздравит и не признает-а Украине это надо?)
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тогда Вам в пункт 3- куйло не поздравит и не признает-а Украине это надо?)
Тримай подвiйну- 🍫🍫🍬🍬..
🤣
И попроси..что бы тебе кто то помог разделить 60 миллионов на 2...и обьяснил...что имеено такое количество бюлетней будет печататься для каждого тура...
Так что увы и ах...
а вдруг не хватит бюлютеней всем желающим
об этом никто не подумал?
кроме петра алексеевича
Но, что-то все-равно 60 очень много. Реально избирателей всего не более 20.
кароче, типова Тимошенко. Хто слідкує за політикою хоча би з часів першого Майдану, той знає, що вона каже одне і те саме перед кожними виборами.
«И всё-таки, я не могу понять логику избирателя: да он коррупционер и обманщик, не выполнил своих обещаний и не собирается быть инициатором никаких перемен - но я пока не вижу ему достойной альтернативы. Вот покажите мне достойного кандидата, который лучше и я подумаю, а пока его нет - буду голосовать за Пётра Алексеевича», - отмечает Гайдай.
В качестве аргументации он привел затем оригинальное сравнение.
«Представьте себе человека, который ест дерьмо. Окружающие говорят - не ешь, это же дерьмо! А он им в ответ - а у вас есть что-то взамен получше? Нету? Ну вот пока нету, буду жрать дерьмо!», - пишет эксперт.
«А сейчас в комментариях мы увидим, как некоторые персонажи будут доказывать, что и в дерме куча полезных элементов, которые мы не заметили…», - саркастически резюмировал он.
[Политтехнология: Порошенко - коррупционер и обманщик, но «ему нет альтернативы»]: Посмотри! http://ua24ua.net/polittehnologiya_poroshenko_korruptsioner_i_obmanshchik_no_emu_net_alternativi/
🤮
Жопно-туалетні теми, це якась фішка експертів? Бо я помітила, що таку риторику, де хтось щось сосе, їбе в жопу, або їсть лайно, то дуууууже ******* використовувати громадяни сусідньої держави. Це їхня фішка.
Смачного!
😁
стане йому на заваді, і скільки здоров'я це тому буде коштувати..
дуже вірогідний зрив виборів, під любим приводом..
титушки чи менти поламають урни, зіпсують бюлетені,
відключать світло/воду, голови комісій втечуть з печатками
прролізе чи вилізить...
😁
На территории Украины в ее фактических границах без Донбасса и Крыма реально осталось не более 24,5 млн жителей. Об этом свидетельствую расчеты экономиста Ларисы Шеслер, полученные с помощью анализа потребляемого в стране хлеба и муки
Отнять ещё детей и получатся неограниченные возможности для фальсификации.
"Итого получается 30 млн 179 тыс. 800 бюллетеней для первого тура выборов, а для двух туров - 60 млн 359 тыс. 600 бюллетеней соответственно."
Тут выше Neutral13 написал - "А как можно напечатать бюллетени на второй тур? Там же печатаются фамилии кандидатов."
Думаю, что напечатают ещё до первого тура с фамилиями Порошенко и Зеленский.