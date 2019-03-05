 Если снизим цены на газ, на следующий день от нас откажется весь цивилизованный мир, - Гройсман

Решение Украины снизить цены на газ, принятое в одностороннем порядке, чревато потерей поддержки со стороны международных партнеров, в том числе финансовой. Об этом заявил на селекторном совещании по вопросам обеспечения населения централизованным теплоснабжением Владимир Гройсман, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Гордон.



"Мы с июля 2017 года максимально хотели избежать вопроса повышения цен на газ. Мы просто не смогли этого сделать… Это (снижение цен на газ. - Ред.) возможно сделать только тогда, когда будет консолидированная договоренность со всеми нашими международными партнерами. В одностороннем порядке Украина это сделать не может", – отметил премьер.

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Гройсман предупредил, что попытки снизить цены на газ без согласования с партнерами Украины могут привести к тяжелым последствиям.



"Если кто-то говорит, что мы это сделаем в одностороннем порядке, знайте: на следующий день от нас откажется весь цивилизованный мир, как от партнеров – и страну заведут в глубокий экономический кризис… Мы этого допустить не можем и поэтому вынуждены были идти на непопулярные и неприемлемые даже шаги, другого варианта у нас не было", – пояснил премьер.