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 Политика Украины
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 Если снизим цены на газ, на следующий день от нас откажется весь цивилизованный мир, - Гройсман

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман напомнил, что принимать решение о снижении цен на газ для населения можно только с согласия международных партнеров. Одностороннее решение о снижении цены на газ способно спровоцировать экономический кризис в Украине.

Решение Украины снизить цены на газ, принятое в одностороннем порядке, чревато потерей поддержки со стороны международных партнеров, в том числе финансовой. Об этом заявил на селекторном совещании по вопросам обеспечения населения централизованным теплоснабжением Владимир Гройсман, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Гордон.

"Мы с июля 2017 года максимально хотели избежать вопроса повышения цен на газ. Мы просто не смогли этого сделать… Это (снижение цен на газ. - Ред.) возможно сделать только тогда, когда будет консолидированная договоренность со всеми нашими международными партнерами. В одностороннем порядке Украина это сделать не может", – отметил премьер.

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Гройсман предупредил, что попытки снизить цены на газ без согласования с партнерами Украины могут привести к тяжелым последствиям.

"Если кто-то говорит, что мы это сделаем в одностороннем порядке, знайте: на следующий день от нас откажется весь цивилизованный мир, как от партнеров – и страну заведут в глубокий экономический кризис… Мы этого допустить не можем и поэтому вынуждены были идти на непопулярные и неприемлемые даже шаги, другого варианта у нас не было", – пояснил премьер.

Источник: https://censor.net.ua/n3115015
 
   
 Топ комментарии
 
Ото дебіла нам підсунули, красти менше треба.
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МВФ по барабану чим йому борги вернуть, чи з тарифів га газ чи з відкатів Свинарчуків, тільки Гросю другий варіант не влаштовує.
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Не снизите цены на газ и тарифы на услуги ЖКХ??? Народ откажется от вас и ваших услуг. Что-то не понятно??? Читайте Конституцию Украины.
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Вы говорили, что ПОВЫШАЕТЕ цену на газ и ПОВЫСИТСЯ добыча. Но этого НЕ ПРОИЗОШЛО - все было ОБМАНОМ.

Почему соглашаться на все условия "партнеров". Один такой "партнер" Германия уже ударила ножом в спину со своим Северным Потоком-2 - это очень плохо не только для экономики Украины но и в плане безопасности, так как украинский газовый транзит был как бы защитой от полномасштабной агрессии России. Когда же Россия построит запасные обходные маршруты, то Украина в этом плане останется беззащитной.

Люди, помните, если хотите голосовать за порошенко - они собрались поднимать газ ЕЩЕ НА 50%, хотя у людей денег нет чтобы платить и по этим тарифам. Скажу больше - я живу в Херсоне и плачу Херсонской ТЭЦ. Так это предприятие не подняло тарифы на отопление с 1 января (а газ поднялся). А почему не подняло? Насколько я знаю, из-за уровня оплат. Я сам-то все заплатил, но вижу, что довольно много граждан просто не платит. Они понимают, что подняв цену, не получат вообще ничего... А порошенко и гнойсман решили еще поднять на 50% газ. Видимо, им мало что из Украины при них уехало миллионов 5 людей, хотят чтобы уехало еще 5, как говорится нет людей, нет и проблемы - не нужно привлекать инвестиции, создавать рабочие места, а можно просто воровать, в том числе у армии, как мы все и увидели. Порошенку позор за воровство у армии.
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цену на газ поднимает и повышает спрос и предложение на международном рынке

"поднимать" или "опускать" цену правительство может исключительно повышением/понижением налогов или дотациями. рыночная цена не меняется от того, что правительство/народ/итд хотят
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интересно, почему такие тупые формулировки, почему не говорить прямо -

не "нельзя снижать цену на газ" (как будто он ее устанавливает а не рынок), а "мы не можем дотировать газ, потому что у нас на это нет денег или у нас есть приоритеты поважнее"...

не "страну заведут в глубокий экономический кризис", а "нам перестанут отдалживать деньги если мы будем их тратить на глупые вещи"
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Путлєр і московити , дуже задоволені що в Україні мародери керують країною , міністерство пропаганди підтримує мародерів. Висновок очевидний.
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и когда у людей есть время думать о цене на газ, когда Канары єтой зимой , на 70 % забиты зубожило - безвизовыми украинцами. . . египта, им голодным, уже мало. . .

мрак, а они все ццены на газ мусолят. .

неужели полуразложившиеся дебилы просцаных диванах лежат и дрочат коменты. . .
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Бидлу пох... бидлу головне щоб від них не відмовися ****..
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Від вас так(давно пора), від України ніколи.
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**** брехливая! Убрать статью о незаконном обогащении это можно?
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В первые за годы нафтогаз перестал быть убыточным, поламали коррумпированные схемы.В этом году половина бюджета надо отдать за долги.Брали в долг все ,особенно Юля.Хто мечтает $-50гр.знаете за кого голосовать.
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Пане Гройсмане! Та на вас весь цивілізований світ давно дивиться як на троглодитів.
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Т.е. Гройсман реально признает что в Украине устанавливают тарифы не украинцы, я правильно понял?
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страшилки-страшилки-страшилки...и от власти и от возбужденных...(а сталин помер ...три дня поплакали и сорок лет шли вперед, правда коммунизм прошли удачно так, что и не заметили)
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Вова под "гипнозом" не Пети, а бабла. Ведь не зря одним из первых его решений было увеличение окладов себе любимым (Кабинету Министров). Получать оклады по СТО ТЫСЯЧ - это не "хухры-мухры" . Тут надо ещё и ВИДИМОСТЬ НЕПОСИЛЬНОЙ РАБОТЫ создать и объяснять всей Украине:"А я ни при чём. Меня заставили, я цену на газ повышать не хотел. Вы ведь сдышали, как я сопротивлялся!"
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Тупорила мразь, коли ти вже здохнеш.
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Поражает ,сколько кремлеботов появилось перед выборами. Формируют нужное мнение перед выборами.
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І не кажіть, ціле українське міністерство прапаганди працює на кремлєботів. Вірніше замість них , так економлять Московії бабло.
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А если не снизите цены на газ от вас откажется весь вменяемый народ Украины. Рано навострили лыжи за бугор Участь таких за бугром плачевна.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныЕсли снизим цены на газ, на следующий день от нас откажется весь цивилизованный мир, - Гройсман
 
 
 
 
 
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