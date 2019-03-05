 Если снизим цены на газ, на следующий день от нас откажется весь цивилизованный мир, - Гройсман

Решение Украины снизить цены на газ, принятое в одностороннем порядке, чревато потерей поддержки со стороны международных партнеров, в том числе финансовой. Об этом заявил на селекторном совещании по вопросам обеспечения населения централизованным теплоснабжением Владимир Гройсман, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Гордон.
"Мы с июля 2017 года максимально хотели избежать вопроса повышения цен на газ. Мы просто не смогли этого сделать… Это (снижение цен на газ. - Ред.) возможно сделать только тогда, когда будет консолидированная договоренность со всеми нашими международными партнерами. В одностороннем порядке Украина это сделать не может", – отметил премьер.
Гройсман предупредил, что попытки снизить цены на газ без согласования с партнерами Украины могут привести к тяжелым последствиям.
"Если кто-то говорит, что мы это сделаем в одностороннем порядке, знайте: на следующий день от нас откажется весь цивилизованный мир, как от партнеров – и страну заведут в глубокий экономический кризис… Мы этого допустить не можем и поэтому вынуждены были идти на непопулярные и неприемлемые даже шаги, другого варианта у нас не было", – пояснил премьер.
Почему соглашаться на все условия "партнеров". Один такой "партнер" Германия уже ударила ножом в спину со своим Северным Потоком-2 - это очень плохо не только для экономики Украины но и в плане безопасности, так как украинский газовый транзит был как бы защитой от полномасштабной агрессии России. Когда же Россия построит запасные обходные маршруты, то Украина в этом плане останется беззащитной.
Люди, помните, если хотите голосовать за порошенко - они собрались поднимать газ ЕЩЕ НА 50%, хотя у людей денег нет чтобы платить и по этим тарифам. Скажу больше - я живу в Херсоне и плачу Херсонской ТЭЦ. Так это предприятие не подняло тарифы на отопление с 1 января (а газ поднялся). А почему не подняло? Насколько я знаю, из-за уровня оплат. Я сам-то все заплатил, но вижу, что довольно много граждан просто не платит. Они понимают, что подняв цену, не получат вообще ничего... А порошенко и гнойсман решили еще поднять на 50% газ. Видимо, им мало что из Украины при них уехало миллионов 5 людей, хотят чтобы уехало еще 5, как говорится нет людей, нет и проблемы - не нужно привлекать инвестиции, создавать рабочие места, а можно просто воровать, в том числе у армии, как мы все и увидели. Порошенку позор за воровство у армии.
"поднимать" или "опускать" цену правительство может исключительно повышением/понижением налогов или дотациями. рыночная цена не меняется от того, что правительство/народ/итд хотят
не "нельзя снижать цену на газ" (как будто он ее устанавливает а не рынок), а "мы не можем дотировать газ, потому что у нас на это нет денег или у нас есть приоритеты поважнее"...
не "страну заведут в глубокий экономический кризис", а "нам перестанут отдалживать деньги если мы будем их тратить на глупые вещи"
мрак, а они все ццены на газ мусолят. .
неужели полуразложившиеся дебилы просцаных диванах лежат и дрочат коменты. . .