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 Политика Украины, Экономика
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Все про:Газ (9033) Рева Андрей (449) платежи (18)

 Доначисления в платежках за газ абсолютно незаконные, - Рева

Доначисления, которые осуществляют облгазы в платежках за газ, являются абсолютно незаконными.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Корреспондент", об этом заявил министр социальной политики Украины Андрей Рева на селекторном совещании в правительстве во вторник, 5 марта.

Рева отметил, что облгазы выставляют дополнительные суммы за 30 месяцев предыдущего периода. При чем эти начисления идут как для потребителей без счетчиков, так и со счетчиками газа.

"Доначисляют по несколько тысяч гривен абсолютно незаконных вещей", - сказал он, отметив, что это называется "приводить объемы природного газа к стандартным условиям для осуществления коммерческих расчетов".

Министр привел пример, когда по счетчику выходит сумма 100 грн, а облгазы выставляют счет на 130 грн.

"Это абсолютно незаконно", - добавил Рева и напомнил, что есть 42 постановления НКРЭКУ, которыми облгазам запрещено делать такие начисления.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Гройсман о газе: Многие вещи происходят "под шумок"... Я говорил, что тариф должен вырасти на 17%, а люди жалуются на повышение в 20-40%

Ранее глава Нафтогаза Андрей Коболев заявил, что дешевого газа для населения не будет. Снижения цены на газ не будет, несмотря на предвыборные обещания, заявил глава Нафтогаза. Рыночная стоимость газа - одно из главных условий сотрудничества Украины с МВФ.

Напомним, глава правительства Владимир Гройсман заявил, что не знает, как снизить цены на газ для населения без негативных последствий для экономики.

Источник: https://censor.net.ua/n3115014
 
 
 Топ комментарии
 
пойди это и горгазам скажи, мразина. Там не уплатил то, что ПОТРЕБОВАЛИ, приехали отрезали трубу, а дальше судись годами.
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Незаконне те що замполіт з кацапії,з купленим дипломом на Винницькому базарі,грабує Народ України.
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Ага, Рэва каждый месяц говорит о незаконных начислениях, но его никто не слушает,смеются и начисления сохраняют. Рэва ,ты министр или клоун? Почему на тебя олигархи плюют? И смачно плюют, прямо в рожу.Тебя нужно посадить в тюрьму за то,что ты не страной управляешь, а тобой олигархи управляют и ты видимо с ними в сговоре.
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где посадки нарушителей? Гепа и прочие могут вытирать ноги о закон и им ничего не будет ибо закон для рабов а не для господ!
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Ага, Рэва каждый месяц говорит о незаконных начислениях, но его никто не слушает,смеются и начисления сохраняют. Рэва ,ты министр или клоун? Почему на тебя олигархи плюют? И смачно плюют, прямо в рожу.Тебя нужно посадить в тюрьму за то,что ты не страной управляешь, а тобой олигархи управляют и ты видимо с ними в сговоре.
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Мій власний приклад - звертався і в НКРЕКУ, і у службу захисту споживачів - вже два місяці. Кажуть, збирають заяви від споживачів. Коли буде достатньо заяв, тоді будуть щось робити. І говори їм, що їхній Гройсман з Ревою по телевізору казали, що це незаконно, не реагують. Або телевізор не дивляться, або Гройсмана з Ревою не поважають, вважаючи балаболами.
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24 куба на одну газовую плиту прописано два человека вы там не окуйлы?
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Они не управляют страной и это уже всем понятно. Они олигархические марионетки, клоуны.
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"Доначисления на газ - абсолютно незаконны" - сказал Рева. Затем помолчал и добавил, - "Но все равно, газа нужно потреблять меньше. И жрать меньше. А то вы слишком много готовите на своих плитах. И все время жрете, жрете, жрете... откуда у вас столько денег?!"
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Незаконне те що замполіт з кацапії,з купленим дипломом на Винницькому базарі,грабує Народ України.
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пойди это и горгазам скажи, мразина. Там не уплатил то, что ПОТРЕБОВАЛИ, приехали отрезали трубу, а дальше судись годами.
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блин, еще один интелектуал-эрудит вылез.... Доначисления в платежках за газ абсолютно незаконные, - Рева - Цензор.НЕТ 9451
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Разберитесь сначала в своём психиатрическом отделении, потом законы принимайте.
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ОЙ ВАНЬ, ГЛЯДИ КАКИЕ КЛОУНЫ..
Отправить этого министра в длительный неоплачеваемый отпуск и оставить ему 3200 для биологического выживания. По-моему, будет справедливо. А люди посмотрят, как это у него выйдет

Широко разрекламированное Мизерное повышение минимальной зарплаты и прожиточного минимума никак не повлияло на качество жизни и рост тарифов на тепло и электроэнергию. В том плане, что тарифы просто съели это мнимое повышение. А ещё, с начала года подорожали медикаменты и многие товары первой необходимости. Вот и весь дебит. Вместе с крЕдитом.
Такое впечатление, что весенне-осеннее обострение плавно вошло в зиму и стаёт нормой. Ну а когда некоторые министры говорят, складывается ощущение, что они бредят. Итак, короткий парад глупостей от самого социального министра.
...Нормативы потребления газа для выплаты субсидий завышены, - сказал Рева, отвечая на вопрос, почему субсидий стало намного меньше. И продолжил. Много, мол греются украинцы, вот в чем проблема. А чуть раньше этот же персонаж говорил, что наши люди много едят. Поэтому, и живут так недолго, по сравнению с немцами. И добавил, что 3200 гривен вполне достаточно для биологического выживания человека.
Далее. Пан Рева недавно предложил облагать налогами денежные переводы тех, кто работает за границей и ввести специальные алименты, чтобы дети платили (вместо государства????) пенсию родителям. Более того, этот гигант современной управленческой мысли, который видимо не знает о запрещении у нас двойного налогообложения, и не читая Конституцию и её первую статью, заявляет о том, что уехавшие за рубеж миллионы Украинцев - это благо для страны, так они поддерживают нашу экономику (!!!) и освобождают рабочие места для молодёжи, создавая конкуренцию.
Ну и вишенка на торте. "МВФ - это локомотив всех наших реформ за последние два десятилетия",- выдал он очередной гениальный перл.
Вот скажите, можно нести всю эту ахинею в здравом уме?
Я считаю, что Рева совершенно профнепригоден, неадекватен и должен предстать перед медицинской комиссией во главе с Линчевским.
Более того, хочу обратиться к Премьеру Гройсману с просьбой отправить этого министра в длительный неоплачеваемый отпуск и оставить ему 3200 для биологического выживания. По-моему, будет справедливо. А люди посмотрят, как это у него выйдет.
Вывод. Люстрация ликвидировала целый класс госслужащих и управленцев и вынесла на гребне волны современных швондеров-домоуправов. Скоро вообще останутся одни профессиональные общественники, грантоеды и активисты. И будут петь песни, не снимая калоши... Работать будет некому. Так что, как говорил классик, может в консерватории что-то подправить?
Дмитрий Спивак
[Дмитрий Спивак: ОЙ ВАНЬ, ГЛЯДИ КАКИЕ КЛОУНЫ..]: Посмотри! http://ua24ua.net/oy-van-glyadi-kakie-klouni/
🤔
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в мечтах основной массы народа - пересадить власть с иномарок на колы !!
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так уберите это, только говорить мастаки, в Законе прописали же. Проголосуйте и уберите. Козлы
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Я не порицаю своих министров за то, что они чересчур много говорят, при условии, что они делают то, что я говорю.
ШакалАдная мудрость.
🤗
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Незаконные ? Доначисления в платежках за газ абсолютно незаконные, - Рева - Цензор.НЕТ 3294А почему за это беззаконие никто не сидит ? Доначисления в платежках за газ абсолютно незаконные, - Рева - Цензор.НЕТ 3294
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24 облгази посилають Реву НАФ!Оце так влада!
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23, в нас я такого не бачив, хтось отримував таке?
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Прийшла квитанція на сплату від Рівнегаззбуту.Коефіцієнт--1,01.При тому,що перерахунок провели аж з 1 грудня 2015р.(накрутило додатково 78,64 куба).Коли вже нажеруться?
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Зрозуміло, я плачу через кабінет 104 уа, там нема такого, а квитанцій на газ я взагалі ще не бачив, раз в півроку приходить контролер.
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Тоже плачу через личный кабинет. И приведение к стандартным условиям там есть. Во-первых, про это висит баннер. Во-вторых, сумму они выставляют с учетом коэффициента. В явном виде величина коэффициента нигде не указана, но его можно легко посчитать. И группу потребителей для определения они выбрали с максимально возможными коэффициентами для случая, если счетчик находится на расстоянии не более 0.5 метра от ввода трубы в помещение. Хотя на самом деле труба ко мне заходит снизу, из отапливаемого помещения. А это - минимальные коэффициенты!
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На сайте 104 есть скачать счет и все увидишь, там есть этот коэф. и насчитанные кубы долга, по ним пока сумму не начисляют.
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Шановний пане, уважно вивчить усю сторінку у кабінеті . Коефіцієнти у розділі "Ваші лічильники". Мені встановили 1,04 і за січень додали 12 м.куб!!! у рахунок на оплату за газ. Поки ми їх усіх не спалимо на цьому газі діла не буде.
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рева. поздно праздновать пурим , выборы на носу. и твоему хозяину лоле как и тебе не спрятаться не скрыться.
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та шо б вы здохли!
вы позвездите... попиаритесь... а горгазам по фиг!
они выставляют и что? вы далеко... а трубу отрезать - близко!
и доказывай что какой-то рева там ляпнул... этого ж к платежке не пришьешь
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Так возьми и посади всех вертухаев доказательства(квитанции-платежки есть) с полной конфискацией имущества. Или дух есть, воля есть но желания нету.Барыг своих не трогаем.
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Если эти действия незаконные, возбуждайте уг. дела против виновных. Зачем вы там сидите и получаете зарплаты с наших отчислений. В суд против облгаза вы за нас не пойдете.
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Доначисления в платежках за газ абсолютно незаконные, - Рева

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ЭТО ТУПАЯ КОНСТАТАЦИЯ ФАКТА

НО ВЫ ЖЕ ВЛАСТЬ!!! ДЕЛАЙТЕ С ЭТИМ ШОТА!!!

ИЛИ НА КУЙ ТОГДА НУЖНЫ. Донарахування в платіжках за газ абсолютно незаконні, - Рева - Цензор.НЕТ 4051
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ЭТА ВЛАСТЬ НЕ ПРИНИМАЕТ НИКАКИХ МЕР К КОРРУПЦИОНЕРАМ ПОТОМУ ШО ОТРАБАТЫВАЕТ У ФИРТАША ПРЕЗИКДЕНТСТВО ПОРОШЕНКО

ВЕДЬ ДАВНО ИЗВЕСТНО ШО ВСЕ ЭТИ ОБЛГАЗЫ ПРИНАДЛЕЖАТ ФИРТАШУ.
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Хорошо, Рева, а что делать рядовому потребителю? Можно до посинения орать о незаконности дочислений, но без конкретных действий ситуацию не исправить. Или правительство уже совсем от всего отстранилось? На фиг тогда оно нужно?
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эта как в харькове - постановление о повышении на 50 % стоимости проезда отменили - и никто постановление не выполнял - Плевал с высокой колокольни Геннадий Адольфович и на закон и на решение суда и на протесты Харьковчан - мне говоорит никто не указ, хочу приду в суд, хочу не приду, а горсовет - это "кнопки блеать"
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Потому что нужны механизмы принуждения к выполнению с соответствующими санкциями. Иначе, повторяю, зачем нам правительство, если Геннадий Адольфович творит, что хочет?
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Грося заявил, рёва добавил, кобелев сказал... Да нафиг вы нужны Украине, импотенты хреновы, когда даже на словах к согласию и единому мнению прийти не можете? Каждый плетёт что-то своё, а толку даже меньше ноля.
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бегом! потом догонят и еще раз вернут! Деньги освоены! решения без подписей а если и подпись стоит то какого нибудь ио....
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Вот интересно, такой шум все поднимают насчёт газа, но почему-то никто не говорит о централизованном отоплении, которое по цене в 15 раз выше стоимости газа в квартирах.
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вообще не в ту сторону русло - не о газе и отоплении нужно думать, и не о том как налогов побольше содрать а о том, чтобы продавая услуги , тот же газ и товары платить людям по европейским меркам
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Да они давно переплюнули европейские мерки. Для примера: моя платежка за газ за ноябрь. Привожу за ноябрь, поскольку отоплением пользовалась очень мало, а объективно можно оценить только когда не пользуешься отоплением, ведь мне в Италии нужно намного меньше отопления, чем в Украине. То есть здесь пользование газовой плитой и газовой колонкой (горячая вода). Сумма к оплате: 14 евро с копейками. В октябре, по-моему, было 20 евро (платежки уже отдала своему бухгалтеру, а напямять точно не помню). А теперь посмотрите какие платежки приходят летом в Украине. Ну чем в Украине, блин, не европейская цена?
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срева ...так "флаг" тобі в "жо...руки" ...постанову кабміну в студію і тоді люди у судах матимкуть на що поситилатися а не на твій передвиборчий 3,14здёж ...
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п. Рева! Всі ваші вказівки облгазам до лампочки - як донараховували, так і продовжують.
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борець за справедливість сказав і збув навіщо у нас у селі баби також говорять що начисляють за газ по зподійським схемах ну всі як міністр гворили балакали сіли тай заплакали
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В стране анархия!Мужику за кражу велосипеда дали 3 года.Облгазы воруют у людей деньги десятками миллионов-реакции ноль,кроме заявлений министров,что это незаконно.
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Это барыга до выборов говорит, а после скажет, что еще мало начислили!
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Незаконні? А люди платять, бо реви їх не відмінили на рівні КМУ і не надали вказівку повернути.
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"Это абсолютно незаконно", - добавил Рева и напомнил, что есть 42 постановления НКРЭКУ, которыми облгазам запрещено делать такие начисления.

Я через личный кабинет сделал запрос своему облгазу, сославшись на это постановление НКРЭКУ.
Ответ: это постановление незаконно, потому что не опубликовано в правительственном вестнике.
И кто у них там дебил... Распинаются они на совещаниях... Хоть бы порядок навели в своих трех соснах!
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Такое впечатление, что у нас все законы, постановления и т.д. умышленно пишут так, чтобы всегда оставалась лазейка признать их незаконными. Ну типа мы ж хотели как лучше, а потом нехороший суд признал наши благие намерения незаконными.
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Рева, так посади этих махинаторов, а не сопли жуй
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныДоначисления в платежках за газ абсолютно незаконные, - Рева
 
 
 
 
 
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