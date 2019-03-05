 Доначисления в платежках за газ абсолютно незаконные, - Рева

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Корреспондент", об этом заявил министр социальной политики Украины Андрей Рева на селекторном совещании в правительстве во вторник, 5 марта.
Рева отметил, что облгазы выставляют дополнительные суммы за 30 месяцев предыдущего периода. При чем эти начисления идут как для потребителей без счетчиков, так и со счетчиками газа.
"Доначисляют по несколько тысяч гривен абсолютно незаконных вещей", - сказал он, отметив, что это называется "приводить объемы природного газа к стандартным условиям для осуществления коммерческих расчетов".
Министр привел пример, когда по счетчику выходит сумма 100 грн, а облгазы выставляют счет на 130 грн.
"Это абсолютно незаконно", - добавил Рева и напомнил, что есть 42 постановления НКРЭКУ, которыми облгазам запрещено делать такие начисления.
Ранее глава Нафтогаза Андрей Коболев заявил, что дешевого газа для населения не будет. Снижения цены на газ не будет, несмотря на предвыборные обещания, заявил глава Нафтогаза. Рыночная стоимость газа - одно из главных условий сотрудничества Украины с МВФ.
Напомним, глава правительства Владимир Гройсман заявил, что не знает, как снизить цены на газ для населения без негативных последствий для экономики.
Отправить этого министра в длительный неоплачеваемый отпуск и оставить ему 3200 для биологического выживания. По-моему, будет справедливо. А люди посмотрят, как это у него выйдет
Широко разрекламированное Мизерное повышение минимальной зарплаты и прожиточного минимума никак не повлияло на качество жизни и рост тарифов на тепло и электроэнергию. В том плане, что тарифы просто съели это мнимое повышение. А ещё, с начала года подорожали медикаменты и многие товары первой необходимости. Вот и весь дебит. Вместе с крЕдитом.
Такое впечатление, что весенне-осеннее обострение плавно вошло в зиму и стаёт нормой. Ну а когда некоторые министры говорят, складывается ощущение, что они бредят. Итак, короткий парад глупостей от самого социального министра.
...Нормативы потребления газа для выплаты субсидий завышены, - сказал Рева, отвечая на вопрос, почему субсидий стало намного меньше. И продолжил. Много, мол греются украинцы, вот в чем проблема. А чуть раньше этот же персонаж говорил, что наши люди много едят. Поэтому, и живут так недолго, по сравнению с немцами. И добавил, что 3200 гривен вполне достаточно для биологического выживания человека.
Далее. Пан Рева недавно предложил облагать налогами денежные переводы тех, кто работает за границей и ввести специальные алименты, чтобы дети платили (вместо государства????) пенсию родителям. Более того, этот гигант современной управленческой мысли, который видимо не знает о запрещении у нас двойного налогообложения, и не читая Конституцию и её первую статью, заявляет о том, что уехавшие за рубеж миллионы Украинцев - это благо для страны, так они поддерживают нашу экономику (!!!) и освобождают рабочие места для молодёжи, создавая конкуренцию.
Ну и вишенка на торте. "МВФ - это локомотив всех наших реформ за последние два десятилетия",- выдал он очередной гениальный перл.
Вот скажите, можно нести всю эту ахинею в здравом уме?
Я считаю, что Рева совершенно профнепригоден, неадекватен и должен предстать перед медицинской комиссией во главе с Линчевским.
Более того, хочу обратиться к Премьеру Гройсману с просьбой отправить этого министра в длительный неоплачеваемый отпуск и оставить ему 3200 для биологического выживания. По-моему, будет справедливо. А люди посмотрят, как это у него выйдет.
Вывод. Люстрация ликвидировала целый класс госслужащих и управленцев и вынесла на гребне волны современных швондеров-домоуправов. Скоро вообще останутся одни профессиональные общественники, грантоеды и активисты. И будут петь песни, не снимая калоши... Работать будет некому. Так что, как говорил классик, может в консерватории что-то подправить?
Дмитрий Спивак
[Дмитрий Спивак: ОЙ ВАНЬ, ГЛЯДИ КАКИЕ КЛОУНЫ..]: Посмотри! http://ua24ua.net/oy-van-glyadi-kakie-klouni/
🤔
ШакалАдная мудрость.
🤗
вы позвездите... попиаритесь... а горгазам по фиг!
они выставляют и что? вы далеко... а трубу отрезать - близко!
и доказывай что какой-то рева там ляпнул... этого ж к платежке не пришьешь
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ЭТО ТУПАЯ КОНСТАТАЦИЯ ФАКТА
НО ВЫ ЖЕ ВЛАСТЬ!!! ДЕЛАЙТЕ С ЭТИМ ШОТА!!!
ИЛИ НА КУЙ ТОГДА НУЖНЫ.
ВЕДЬ ДАВНО ИЗВЕСТНО ШО ВСЕ ЭТИ ОБЛГАЗЫ ПРИНАДЛЕЖАТ ФИРТАШУ.
Я через личный кабинет сделал запрос своему облгазу, сославшись на это постановление НКРЭКУ.
Ответ: это постановление незаконно, потому что не опубликовано в правительственном вестнике.
И кто у них там дебил... Распинаются они на совещаниях... Хоть бы порядок навели в своих трех соснах!