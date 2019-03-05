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 Политика Украины, Экономика
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 Гройсман о газе: Многие вещи происходят "под шумок"... Я говорил, что тариф должен вырасти на 17%, а люди жалуются на повышение в 20-40%

Ряд предприятий завысили тарифы на свои услуги теплоснабжения, воспользовавшись повышением цены на газ.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом во время селекторного совещания по вопросам обеспечения населения централизованным теплоснабжением, в том числе по формированию тарифов, сказал премьер-министр Украины Владимир Гройсман.

"Если предпринимать меры по энергосбережению, потребление газа будет уменьшаться, а себестоимость услуг будет другой. (Среди теплокоммунэнерго - Ред.). Всего 26 лицензиатов НКРЭКУ. Остальные тарифы утверждаются администрациями. Но я думаю, что есть много вещей, которые происходят "под шумок". Цена газа изменилась - вынужденно. Я сказал, что тариф должен вырасти на 17%, а люди начали жаловаться на повышение 20-40% ", - сказал Гройсман.

Он отметил, что расчет тарифов осуществляют предприятия - и именно они должны создать свои стратегии по модернизации и снижению тарифов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Никакого снижения цены на газ в Украине не будет, - Коболев

"Пожалуйста, возьмите это в приоритет своей деятельности. Нужно навести порядок на всей территории страны", - отметил Гройсман.

Как сообщалось, разница в тарифах на тепло в Украине составляет 30-40%, несмотря на одинаковую цену на газ для теплокоммунэнерго. Об этом на селекторном совещании по вопросам обеспечения населения централизованным теплоснабжением, в том числе по формированию тарифов, заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман.

Источник: https://censor.net.ua/n3115008
 
 
 Топ комментарии
 
Вовик, давай запевай про требования МВФ ЕС ОБСЕ ООН НАТО ЛГБТ Спортлото
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Чумадан--вокзал--вінницький базар!В кращому випадку.
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Чумадан--вокзал--вінницький базар!В кращому випадку.
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Какой базар,какой вокзал ,на зону упырей...и это в лучшем случае..
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Ну,затримка в дорозі років на 15-20 буде в самий раз.
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включил дэбила..... зачем Гройся без включения у тебя все естественней получается таким ты есть по жизни ....
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Зона плачет Грося по тебе. Ты так страной управляешь, что олигархи воруют и на тебя плюют? Видимо с тобой делят наворованное. Воровство уже перешло все границы, оно уже не знает пределов.Ты Грося думаешь отвечать за все что наворотил?
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Повезло нашим олигархам с народом, ох повезло, А наш народ только за деньги, кормежку, импотентов и воров выходит на выборы.
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Коли в Гросі замість вищої освіти,обрізаніє у Синагогі,то про які проценти воно мичить?
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Вовик, давай запевай про требования МВФ ЕС ОБСЕ ООН НАТО ЛГБТ Спортлото
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Ты просто говорящая голова, которая ничего не решает.
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Ряд предприятий.. так контролируйте этот ряд предприятий и накажите.
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Там Свинарчуки,їх багато,а топор Петрусь десь загубив))
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той топор вже сім раз перепроданий)))
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В этой игре Гройся - хороший полицейский.
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В понедельник возле города Сточек разбился сверхзвуковой истребитель МиГ-29 польских ВВС.

Как сообщает Defence24.pl, крушение произошло в 13:17 на четвертой минуте после взлета из аэропорта Минска-Мазовецки. Военный самолет должен был совершить технический полет после проведенных на нем работ.

Согласно данным опубликованным в польских средствах массовой информации, причиной авиакатастрофы стала техническая неисправность, причём обусловлена она отсутствием поставок запасных частей и узлов к советским боевым самолётам.
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Настав час полякам відмовитись від радянських літаків, вони б'ються навіть у росіян, практика радянського ремонту давно втрачена.
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Вот дурни поляки. Не додумались Свинарчука попросить привезти им запчасти.
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ну тогда какой на хрен ты премьер...?
Если тебя кидают по твоим словам все кому не лень?
Бездарь и бестолочь.... - в Израиле бы уже срок мотал...
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так ото ж, наперсточнік грохман це всього лиш наперсточнік грося. хоча, "бездарь и бестолочь" так опорожняти кармани у населення як грохман не зумів би, і це очевидний факт. правда, цей народ, ця країна може проковтнути і в сто крат гірше, тільки по кусочкам.
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МВФ требовала экономически обоснованные тарифы на газ, а не повышение, Грося ты что украинцев за лохов держишь.
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"Он отметил, что расчет тарифов осуществляют предприятия - и именно они должны создать свои стратегии по модернизации и снижению тарифов" - лучше бы отметил, что им может грозить, если они снова покажут ему не самые соблазнительные места ниже спины?... судя по "пожалуйста", - мало что...
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Пока петька по ночам смотрит Шария, а днём пьяный на гастролях орет на толпу дворников, срывает шапки, бьет морды и на ТВ бушует Свиногейт, так незаметно с 1 марта на 25% выросла цена на электроэнергию
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пока в ********** все готовятся к рывку, шоколадное пуйло совершило прорыв в сфере поставок запчастей в армию, а через пять лет пороха нам обратно впарят Яныковича
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Володя! газ тупо ВЫЖИГАЮТ!!!! на улице +12 а батареи греют как в Якутии!!!!!!!!!!!!! если вы там в кабмине думаете, что я буду за этот бардак платить по 1701 грн за ГКл, то вы глубоко ошибаетесь!!!!!!!!!!!!!!!!
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Це правда,за всю зиму не було таких горячих батарей.
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так и зимы небыло! эти канальи просто нас грабят!
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Тут засада для багатоповерхівок, я вже тиждень як виключив.
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азохэн вэй шаломалейхам , он снова здесь он в бархатных штанах.
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Гройсман о газе: Многие вещи происходят "под шумок"... Я говорил, что тариф должен вырасти на 17%, а люди жалуются на повышение в 20-40% - Цензор.НЕТ 5053 если в обществе нет цветовой дифференциации штанов,то... НЕТ ЦЕЛИ
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Ну так ето у вас на балотах придерживаютса цветовой схемы!,а в Украине этому сопротивляютса!,в ЕС это ваще о приоре исключено!
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Ну так посадите на лет пять, тех кто ответственен за этот под шумок... пусть страна знает имена ее героев... а так все твои слова пустой пшик...
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Рвотный рефлекс вызывает ,это чудо ,из кагала картавых мародёров
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нельзя писать кагал мародеров. нужно писать винницкая команда щироукраинских мыролюбных реформаторов.
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ненависть эго громко. просто презрение и брезгливость и надежда на скорую встречу с этим мыролюбцем про других условиях.
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Ага, Грося не в доле, а у Ющенко були "руки, которые не крали" (
ЮЩЕНКО: Я НЕ ЗАЙМАВСЯ ВАШИМ ВОНЮЧИМ ГАЗОМ ЖОДНОГО ДНЯ
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Ряд предприятий завысили тарифы на свои услуги теплоснабжения, воспользовавшись повышением цены на газ.

А хоть одному из этих предприятий дали пиз по рукам? Или связка и круговая порука в этом не дают этого сделать?
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"Мы,Секлета Филипповна, -это что то одно,а вы... Да! А вы- что то другое"...(с)
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Ви гельмінти підняли ціну на газ і ел енергію на 600% з 2014, як і фінансування АП, а людям на кілька %. Всі ваші чесно вкрадені гроші- в оффшорах але ви жебраєте мільйон в МВФ, а українцям та їхнім дітем лише величезні борги на сотні років
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Я сказал, что тариф должен вырасти на 17%Источник: https://censor.net.ua/n3115008

юююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююю

Не на 17%,а ЕЩЁ на 17%.
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Похоже все представители власти начали косить под дураков с целью избежать криминальной ответственности за все их преступления.
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Так у ясно видящего и далеко смотрящего гройсмана и у всех его министриков есть одна Мега задача:рассказывать, какой будет экономика Украины через пятьдесят лет. А цены на газ и тарифы сегодня-не наше зло. Да кабмин?
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якщо грося в долі, тоді і не виникає питань,
чого так..
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Складається враження,що кабмін живе в інших вимірах,зовсім на інший планеті. Опустіться на землю.Займіться проблемами людей ,які вас обирали,а не своїми кішеньковими інтересами. Гройсман про газ: Багато речей відбуваються "під шумок" ... Я говорив, що тариф має зрости на 17%, а люди скаржаться на підвищення в 20-40% - Цензор.НЕТ 8518
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Так проблеми--чужі,а кишеньки--свої,рідненькі!
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Гройсман? А что-там с социальной рекламой о повышении цены на газ осенью прошлого года? Бабулька в кассе с платежкой: всего на двадцать с чем-то %? И где та бабуля? И еще раз придет в мае и в октябре в кассу, типа всего-то?
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Если предпринимать меры по энергосбережению, потребление газа будет уменьшаться, а себестоимость услуг будет другой.

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ГРОЙСМАН!!! ТЫ БРЕХУН!!! В ЗАПОРОЖЬЕ, НЕСМОТРЯ НА ВСЕ ЖАЛОБЫ ЖИЛЬЦОВ ДОМА, ТЕПЛОКОММУНЭНЕРГО ДЕРЖИТ ТЕМПЕРАТУРУ: 25-28%!!!

И ДО СЧЕТЧИКА В ПОДВАЛЕ ДОБРАТЬСЯ - НЕВОЗМОЖНО

ВЫ ДЛЯ СВЯЗИ НИКАКИХ КОНТАКТОВ - НЕ ОСТАВЛЯЕТЕ и НАВЕРНЯКА НЕЗАБЕСПЛАТНО

ВОТ ТАКАЯ, ТИПА: ЭКОНОМИЯ В РЕАЛЬНОСТИ.
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Идиот. Повышение тарифа на одно тянет за собой повышение цен на все так как вся система связана. Поетому даже повышение цены на електроенергию потянет повышение цен даже на петрушку.
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Мляяя, ну чем не царь всея Украины, а холопы?? ))
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По накладным и документам выходит в Швейцарии неожиданно найдены огромные залежи газа, а в Беларуси - угля, а шоколадно-морковная банда накручивает цены на газ и уголь и выводит в офшоры
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Волноваська Хунта‏ @solomazheka 11 мин.11 минут назад

Хватит врать!Целью привести к рыночным цены на газ была привлечь инвесторов и крупные компании с технологиями добычи,чтобы её увеличить и не зависеть от рф.А что сделали вы?Раздали месторождения окружению Пети и лояльных ОПГ ,а Укргаздобычу облепили прокладками и грабите страну !
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныГройсман о газе: Многие вещи происходят "под шумок"... Я говорил, что тариф должен вырасти на 17%, а люди жалуются на повышение в 20-40%
 
 
 
 
 
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