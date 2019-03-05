 Гройсман о газе: Многие вещи происходят "под шумок"... Я говорил, что тариф должен вырасти на 17%, а люди жалуются на повышение в 20-40%

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом во время селекторного совещания по вопросам обеспечения населения централизованным теплоснабжением, в том числе по формированию тарифов, сказал премьер-министр Украины Владимир Гройсман.
"Если предпринимать меры по энергосбережению, потребление газа будет уменьшаться, а себестоимость услуг будет другой. (Среди теплокоммунэнерго - Ред.). Всего 26 лицензиатов НКРЭКУ. Остальные тарифы утверждаются администрациями. Но я думаю, что есть много вещей, которые происходят "под шумок". Цена газа изменилась - вынужденно. Я сказал, что тариф должен вырасти на 17%, а люди начали жаловаться на повышение 20-40% ", - сказал Гройсман.
Он отметил, что расчет тарифов осуществляют предприятия - и именно они должны создать свои стратегии по модернизации и снижению тарифов.
"Пожалуйста, возьмите это в приоритет своей деятельности. Нужно навести порядок на всей территории страны", - отметил Гройсман.
Как сообщалось, разница в тарифах на тепло в Украине составляет 30-40%, несмотря на одинаковую цену на газ для теплокоммунэнерго. Об этом на селекторном совещании по вопросам обеспечения населения централизованным теплоснабжением, в том числе по формированию тарифов, заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман.
Как сообщает Defence24.pl, крушение произошло в 13:17 на четвертой минуте после взлета из аэропорта Минска-Мазовецки. Военный самолет должен был совершить технический полет после проведенных на нем работ.
Согласно данным опубликованным в польских средствах массовой информации, причиной авиакатастрофы стала техническая неисправность, причём обусловлена она отсутствием поставок запасных частей и узлов к советским боевым самолётам.
Если тебя кидают по твоим словам все кому не лень?
Бездарь и бестолочь.... - в Израиле бы уже срок мотал...
ЮЩЕНКО: Я НЕ ЗАЙМАВСЯ ВАШИМ ВОНЮЧИМ ГАЗОМ ЖОДНОГО ДНЯ
А хоть одному из этих предприятий дали
пизпо рукам? Или связка и круговая порука в этом не дают этого сделать?
юююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююю
Не на 17%,а ЕЩЁ на 17%.
чого так..
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ГРОЙСМАН!!! ТЫ БРЕХУН!!! В ЗАПОРОЖЬЕ, НЕСМОТРЯ НА ВСЕ ЖАЛОБЫ ЖИЛЬЦОВ ДОМА, ТЕПЛОКОММУНЭНЕРГО ДЕРЖИТ ТЕМПЕРАТУРУ: 25-28%!!!
И ДО СЧЕТЧИКА В ПОДВАЛЕ ДОБРАТЬСЯ - НЕВОЗМОЖНО
ВЫ ДЛЯ СВЯЗИ НИКАКИХ КОНТАКТОВ - НЕ ОСТАВЛЯЕТЕ и НАВЕРНЯКА НЕЗАБЕСПЛАТНО
ВОТ ТАКАЯ, ТИПА: ЭКОНОМИЯ В РЕАЛЬНОСТИ.
Хватит врать!Целью привести к рыночным цены на газ была привлечь инвесторов и крупные компании с технологиями добычи,чтобы её увеличить и не зависеть от рф.А что сделали вы?Раздали месторождения окружению Пети и лояльных ОПГ ,а Укргаздобычу облепили прокладками и грабите страну !