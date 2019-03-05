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 Политика Украины
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Все про:коррупция (7363) КС (1254) безвизовый режим (1385) Климкин (2093)

 Решить вопрос ответственности за незаконное обогащение нужно быстро и так, чтобы текущие дела не были закрыты, - Климкин

Решение по ответственности за незаконное обогащение должно быть найдено как можно быстрее, поскольку это может представлять проблему для европейского пути Украины, заявил министр иностранных дел Украины Павел Климкин.

"Решение должно быть найдено как можно быстрее. Потому что проблема на самом деле не для безвиза (безвизового режима между Украиной и Европейским Союзом. - Ред.), проблема для нашего европейского пути и того, как мы идём в ЕС", - сказал министр журналистам во вторник в Киеве, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Вместе с тем П.Климкин подчеркнул, что в ЕС не намерены вводить санкции в отношении украинцев.

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"Реакция должна быть быстрой, это вполне понятно. Конечно же, мы должны решить, как это будет отображено в законодательстве, а также то, чтобы существующие дела не были прекращены и имели продолжение", - подчеркнул глава МИД Украины.

Как сообщалось, 27 февраля Конституционный суд Украины обнародовал решение о признании неконституционной статьи 368-2 Уголовного кодекса Украины (незаконное обогащение).

КС пришел к выводу, что ст. 368-2 не соответствует "требованиям четкости, точности и однозначности, поэтому противоречит юридической определенности как составляющей принципа верховенства права, закрепленного в статье 8 Конституции Украины".

Конституционный суд указал, что конституционные предписания относительно презумпции невиновности и недопустимости привлечения лица к ответственности за отказ давать показания или объяснения в отношении себя, членов семьи или близких родственников должны применяться в равной степени ко всем лицам. Конституция Украины не допускает сужения или отмены этих гарантий в отношении отдельных категорий лиц.

Источник: https://censor.net.ua/n3115007
 
 
 Топ комментарии
 
будущее туманно - если правоохранительная и судебная система не может защитить население страны от мародеров то население имеет право на самозащиту , в том числе и вынести приговор этой всей банде с выполнением приговора без возможности откупиться, оправдаться или восстановиться через суд
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Да поразительно Климкин министр иностранных дел и незнает что закон заднего хода неимеет!!! Может Гарант попросил наплести какой то херни для лохов -- так обосраться и Страну обосрать --это нужно уметь!!! Но и кто теперь клоун ???
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Да поразительно Климкин министр иностранных дел и незнает что закон заднего хода неимеет!!! Может Гарант попросил наплести какой то херни для лохов -- так обосраться и Страну обосрать --это нужно уметь!!! Но и кто теперь клоун ???
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Да, ты прав .. это уже агония недо-режима Рошена - они там все идиоты!!!
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полагаю, КС будет немножко против такого варианта, ну, с незакрытием дел...
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"Решение по ответственности за незаконное обогащение должно быть найдено как можно быстрее", - Климкин

А чего его долго искать? В срочном порядке эвакуировать свинарчуков на Мальдивы или Сейшелы, и дело можно закрывать. Тоже ине проблема...
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спешат...как при ловле блох...или при (пардон) поносике
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як при сексі з чужою дружиною,трахають Україну іноземці))
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Коли кацапи роблять зовнішню політику України)))
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будущее туманно - если правоохранительная и судебная система не может защитить население страны от мародеров то население имеет право на самозащиту , в том числе и вынести приговор этой всей банде с выполнением приговора без возможности откупиться, оправдаться или восстановиться через суд
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В принципі.... Клімкін то правий - це можна зробити, якщо грамотно сформулювати диспозицію стаття кримінального кодексу -368-2
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был бы человек хороший, а статья найдется
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Запад резко возмутился,соевый гидрант очконул и на попятную?
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Похоже, это было последней каплей, которая переполнила чашу терпения.
Так что "керманыч" - "фсё"...
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Клямкин, эти дела уже закрыты! С момента оглашения решения КС.
Теперь можешь вместе с ******* решать что хочешь.
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И как, если решение КС нельзя ни изменить, ни оспорить? Ну разве что сами судьи заявят, что они пошутили. Решить вопрос ответственности за незаконное обогащение нужно быстро и так, чтобы текущие дела не были закрыты, - Климкин - Цензор.НЕТ 1477 Это не говоря о том, что шансов на голосование в Раде за что-нибудь действенное и вменяемое примерно столько же, сколько за отмену это б-ядской неприкосновенности.
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можно аннулировать конституционный суд как несоответствующий интересам государства и ******** интересы коррупционеров
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Как вчерась ответил на вопрос "А можно ли отменить это решение?" один из членов КС, типа, - это не противоречит их правилам деятельности... можно будет только поржать (и порадоваться), ежели, получив какой-то зды, через пару месяцев (лет) они снова скажут, что статья была конституционна... хотя вряд ли там будет уже этот же состав, да и дела спешно кибенизируют...
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быстро не получится при эпопее с выборами - не спроста это решение вынесено именно сейчас. Перевыборы, разброд, сроки все пропустят из-за дележа портфелей... барахтанье в корытах с дерьмом и длительное отбеливание после выборов...
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бездарь, не маючі юридичної освіти та досвіду у кримінальному праві нести таку відверту дурню))) це нонсенс
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Такой суд нужно уволить и отправить работать на стройки /без пенсии./
За нанесение государству больших финансовых убытков
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Такой суд нужно уволить и отправить работать на стройки /без пенсии./
За нанесение государству больших финансовых убытков
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ну быстрее всего такие вещи ,быстро решаются законом Линча,

но ведь твой шеф будет против.
и хватит ли фонарей на Банковой? Вирішити питання відповідальності за незаконне збагачення потрібно швидко і так, щоб наявні справи були закриті, - Клімкін - Цензор.НЕТ 2993
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Пусть КС возместит все убытки, вместе с зарплатами правоохранительных органов, которые несколько лет работали впустую, за немалые деньги. А гениального юриста и его кума, одного - за авторство закона, второго - за его подписание, с кучей юристов, пропустивших это говно, уволить за профнепригодность или крышевание коррупции. Все они - подельники.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныРешить вопрос ответственности за незаконное обогащение нужно быстро и так, чтобы текущие дела не были закрыты, - Климкин
 
 
 
 
 
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