 Размер финподдержки многодетным семьям начиная с третьего ребенка составит 1,5 тыс. грн. И это будет не одноразовая акция, - Порошенко

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом заявил президент Украины Петр Порошенко.

"Мы будем заботиться и о многодетных семьях… Дополнительно к ранее гарантированной государством поддержке будем выплачивать семье по 1,5 тыс. грн – прожиточный минимум на каждого третьего, четвертого, пятого ребенка", - сказал он на Совете регионального развития Днепропетровской области во вторник.

Как отметил Президент, это будет не одноразовая акция - это будет продолжаться постоянно.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Порошенко предлагает ввести ежемесячную компенсацию многодетным семьям в размере прожиточного минимума

Порошенко выразил пожелание, чтобы каждый гражданин Украины ощутил рост экономики на своем благосостоянии.