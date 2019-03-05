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 Политика Украины
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 Размер финподдержки многодетным семьям начиная с третьего ребенка составит 1,5 тыс. грн. И это будет не одноразовая акция, - Порошенко

Размер финансовой поддержки многодетным семьям составит 1,5 тыс. грн, начиная с третьего ребенка.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом заявил президент Украины Петр Порошенко.

"Мы будем заботиться и о многодетных семьях… Дополнительно к ранее гарантированной государством поддержке будем выплачивать семье по 1,5 тыс. грн – прожиточный минимум на каждого третьего, четвертого, пятого ребенка", - сказал он на Совете регионального развития Днепропетровской области во вторник.

Как отметил Президент, это будет не одноразовая акция - это будет продолжаться постоянно.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Порошенко предлагает ввести ежемесячную компенсацию многодетным семьям в размере прожиточного минимума

Порошенко выразил пожелание, чтобы каждый гражданин Украины ощутил рост экономики на своем благосостоянии.

Источник: https://censor.net.ua/n3115002
 
 
 Топ комментарии
 
аттракцион неслыханной щедрости
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Вот радость то для цыган и неблагополучных семей, в основном у них много детей. Содержи, налогоплательщики!!!


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Заметался. А раньше, блин, нельзя всё это было делать?
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Это не одноразовая акция -это одноразовый пиар.
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Якщо не платити чесну європейську зарплату - дитина виросте і виїде за кордон , де зарплату платять чесно . Це ж ясно , як білий день . Сьогоднішня ситуація це показує чітко .
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныРазмер финподдержки многодетным семьям начиная с третьего ребенка составит 1,5 тыс. грн. И это будет не одноразовая акция, - Порошенко
 
 
 
 
 
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