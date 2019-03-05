 Сотрудничавший с НАБУ Шевченко обвинил военного прокурора Матиоса в сливе дела Гладковского журналисту Бигусу

Об этом он написал на своей странице в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

Отметим, сегодня народный депутат Борислав Береза сообщил, что переписка, которую журналисты Bihus.info использовали в расследовании о хищении в оборонном секторе, подлинная, и дело НАБУ было заведено еще в 2017 году.

После этого сотрудничавший с НАБУ Евгений Шевченко написал, что утечка следствия в СМИ произошла из другого источнгика, а именно из военной прокуратуры.

"Наверное пришло время рассказать о неназванном источнике, который предоставил журналистам громкую информацию из материалов уголовного производства о коррупции в концерне "Укроборонпром". В январе-феврале 2017 года обыски у фигурантов, а именно у Андрея Рогозы, Виталия Жукова и, впоследствии, и у самого Игоря Гладковского проводила военная прокуратура Украины по личному указанию Анатолия Матиоса", - сообщил он.

"Перед тем, как проводить обыск у сына Гладковского, Матиос получил на это личное разрешение президента. По каким именно причинам Порошенко дал зеленый свет на обыск в семье своего близкого друга - мне доподлинно неизвестно. Но известно точно, что в тот же день после обыска старые друзья и бизнес-партнеры ужинали вместе и в конце концов конфликт был исчерпан, а Матиосу было дано указание уничтожить все найденные доказательства коррупции", - отметил Шевченко.

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"Толик-тепловизор (Матиос. - Ред.) сказал "Будет сделано, Петр Алексеевич!" - но телефоны положил в свой сейф и начал наблюдать за рейтингами кандидатов в президенты, так и действующего ПОПа (Порошенко. - Ред.), ожидая благоприятного момента для политических торгов. И осенью Матиос решил, что такой момент настал, ведь рейтинг Юли стремительно рос и был равен 21%, а действующего главы государства - падал на уровне 8-9%. Матиос был уверен, что именно ЮВТ станет следующим президентом и игра началась. Вследствие определенных договоренностей с Юлией Тимошенко осенью прошлого года Матиос передал старательно выделенную часть информации Авакову, который, в свою очередь, через Антона Геращенко направил ее журналистам, которым оставалось смонтировать диалоги и за месяц до выборов выпустить этот мощный компромат в эфир", - заявил Шевченко.

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"Единственное, чего "тепловизор" не учел осенью, что весной расклад по рейтингам может быть совершенно непредсказуем. И пока оно не знает, куда же деть те проклятые телефоны-хотя бы в реке их утопить, может уже время самому там утонуть, пока не произошло досадное самоубийство с двумя выстрелами в голову "а-ля Кравченко". И сейчас можно с уверенностью сказать лишь одно - при любом президенте (кроме ЮВТ) Матиос будет нести персональную ответственность за то, что в течение двух лет саботировал расследование миллионных коррупционных схем в оборонном секторе и закрывал глаза на преступную деятельность друзей Порошенко. Если же не дай Бог президентом останется Педро, то тот точно найдет способ отомстить предателю, который чуть не выбил из-под него президентское кресло", - резюмировал Шевченко.

Напомним, 25 февраля команда Bihus.info опубликовала расследование о схемах хищений в оборонном комплексе Украины. Фигурантом расследования является сын заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского.

Концерн "Укроборонпром" и заместитель секретаря СНБО Олег Гладковский планируют подать на авторов расследования в суд.

Президент Петр Порошенко вначале приостановил полномочия первого заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского, а 4 марта - уволил его с занимаемой должности.

Генпрокурор Юрий Луценко заявил, что расследование журналистов о хищениях в оборонной сфере совпало по времени с окончанием следствия ГПУ.

4 марта вышла третья часть расследования. По данным журналистов, схема Гладковского-Жукова принесла участникам $300 тысяч на высотомерах для ремонта двух казахских АН-26 в 2016 году.