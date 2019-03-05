 Сотрудничавший с НАБУ Шевченко обвинил военного прокурора Матиоса в сливе дела Гладковского журналисту Бигусу

Об этом он написал на своей странице в Facebook, передает Цензор.НЕТ.
Отметим, сегодня народный депутат Борислав Береза сообщил, что переписка, которую журналисты Bihus.info использовали в расследовании о хищении в оборонном секторе, подлинная, и дело НАБУ было заведено еще в 2017 году.
После этого сотрудничавший с НАБУ Евгений Шевченко написал, что утечка следствия в СМИ произошла из другого источнгика, а именно из военной прокуратуры.
"Наверное пришло время рассказать о неназванном источнике, который предоставил журналистам громкую информацию из материалов уголовного производства о коррупции в концерне "Укроборонпром". В январе-феврале 2017 года обыски у фигурантов, а именно у Андрея Рогозы, Виталия Жукова и, впоследствии, и у самого Игоря Гладковского проводила военная прокуратура Украины по личному указанию Анатолия Матиоса", - сообщил он.
"Перед тем, как проводить обыск у сына Гладковского, Матиос получил на это личное разрешение президента. По каким именно причинам Порошенко дал зеленый свет на обыск в семье своего близкого друга - мне доподлинно неизвестно. Но известно точно, что в тот же день после обыска старые друзья и бизнес-партнеры ужинали вместе и в конце концов конфликт был исчерпан, а Матиосу было дано указание уничтожить все найденные доказательства коррупции", - отметил Шевченко.
"Толик-тепловизор (Матиос. - Ред.) сказал "Будет сделано, Петр Алексеевич!" - но телефоны положил в свой сейф и начал наблюдать за рейтингами кандидатов в президенты, так и действующего ПОПа (Порошенко. - Ред.), ожидая благоприятного момента для политических торгов. И осенью Матиос решил, что такой момент настал, ведь рейтинг Юли стремительно рос и был равен 21%, а действующего главы государства - падал на уровне 8-9%. Матиос был уверен, что именно ЮВТ станет следующим президентом и игра началась. Вследствие определенных договоренностей с Юлией Тимошенко осенью прошлого года Матиос передал старательно выделенную часть информации Авакову, который, в свою очередь, через Антона Геращенко направил ее журналистам, которым оставалось смонтировать диалоги и за месяц до выборов выпустить этот мощный компромат в эфир", - заявил Шевченко.
"Единственное, чего "тепловизор" не учел осенью, что весной расклад по рейтингам может быть совершенно непредсказуем. И пока оно не знает, куда же деть те проклятые телефоны-хотя бы в реке их утопить, может уже время самому там утонуть, пока не произошло досадное самоубийство с двумя выстрелами в голову "а-ля Кравченко". И сейчас можно с уверенностью сказать лишь одно - при любом президенте (кроме ЮВТ) Матиос будет нести персональную ответственность за то, что в течение двух лет саботировал расследование миллионных коррупционных схем в оборонном секторе и закрывал глаза на преступную деятельность друзей Порошенко. Если же не дай Бог президентом останется Педро, то тот точно найдет способ отомстить предателю, который чуть не выбил из-под него президентское кресло", - резюмировал Шевченко.
Напомним, 25 февраля команда Bihus.info опубликовала расследование о схемах хищений в оборонном комплексе Украины. Фигурантом расследования является сын заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского.
Концерн "Укроборонпром" и заместитель секретаря СНБО Олег Гладковский планируют подать на авторов расследования в суд.
Президент Петр Порошенко вначале приостановил полномочия первого заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского, а 4 марта - уволил его с занимаемой должности.
Генпрокурор Юрий Луценко заявил, что расследование журналистов о хищениях в оборонной сфере совпало по времени с окончанием следствия ГПУ.
4 марта вышла третья часть расследования. По данным журналистов, схема Гладковского-Жукова принесла участникам $300 тысяч на высотомерах для ремонта двух казахских АН-26 в 2016 году.
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О чём этот Шевченко говорит.....про какие рейтинги осенью.Одно кавно на вентилятор.
- Вчера вечером иду я к себе в норку и вижу, что в щель так и хлещет вода. Ну, думаю, нужно бежать. Завтра этот корабль потонет. Убегай и ты, пока не поздно.
И обе крысы бросились в воду. (Доктор Айболит)
Надо проверить этого Шевченко на предмет незаконного обогащения.
Но они даже деток кинули - суки....
Irina @Irina16135931 2 ч.2 часа назад
Вспомните 14 год. Вся страна собирает деньги на армию. Фермеры и люди собирают продукты бусами отправляя ребятам на передовую. А эти пи@ы...
VICTORIA @DkoffInna 42 мин.42 минуты назад
В ответ @Irina16135931
У нас в школе дети собирали консервацию, овощи, мыло,, шампунь ( на АТО). Последний раз в октябре 2018 года.
вспоминаются "Вышки Бойко"
Юрий Бутусов, "Цензор.НЕТ"Источник:https://censor.net.ua/r3114979
Военный прокурор сливает доказательства журналистам - теперь я видела всё. 😳
И за сокрытие улик в виде телефонов в своём сейфе. Толик всегда был дурачком.
Этот свин под прикрытием...
https://youtu.be/WBLzCSRV-Sg
Также не совсем ясно, к чему сюда приплели Порошенко, если он стоял у истоков создания органа, который и проводит это расследование. Похоже на служебное преступление, на которое пошли ради того, чтобы перед выборами слитые материалы уголовного дела подать как компромат на одного из кандидатов. Ну что сказать, молодцы, Порошенко таки навредили - мало кто из обывателей будет разбираться, но вместе с ним нанесли необратимый урон и ходу следствия, слив засекреченные материалы в общий доступ.
Вчіться, порохоботи .