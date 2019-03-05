EN|RU|UK
Темы дня: Выборы-2019 Оружейный скандал с Гладковским Дело "бриллиантовых прокуроров" Подкуп избирателей Убийство Гандзюк Задержание Заманы Агрессия России против Украины
 Политика Украины
  10070  82
Материалы по теме:
Все про:обыск (1248) Порошенко (16492) Укроборонпром (578) Матиос Анатолий (567) Гладковский (49) Шевченко Евгений (17)

 Источником слива информации о коррупции в "Укроборонпроме" был Матиос, - сотрудничавший с НАБУ Евгений Шевченко

Сотрудничавший с НАБУ Евгений Шевченко (которого журналисты-расследователи в своем видеосюжете назвали финансовым "инвестором" фигурантов коррупционной схемы) заявил, что источником, который предоставил журналистам громкую информацию из материалов уголовного производства о коррупции в концерне "Укроборонпром", является главный военный прокурор Анатолий Матиос.

Об этом он написал на своей странице в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

Отметим, сегодня народный депутат Борислав Береза сообщил, что переписка, которую журналисты Bihus.info использовали в расследовании о хищении в оборонном секторе, подлинная, и дело НАБУ было заведено еще в 2017 году.

После этого сотрудничавший с НАБУ Евгений Шевченко написал, что утечка следствия в СМИ произошла из другого источнгика, а именно из военной прокуратуры.  

"Наверное пришло время рассказать о неназванном источнике, который предоставил журналистам громкую информацию из материалов уголовного производства о коррупции в концерне "Укроборонпром". В январе-феврале 2017 года обыски у фигурантов, а именно у Андрея Рогозы, Виталия Жукова и, впоследствии, и у самого Игоря Гладковского проводила военная прокуратура Украины по личному указанию Анатолия Матиоса", - сообщил он.

"Перед тем, как проводить обыск у сына Гладковского, Матиос получил на это личное разрешение президента. По каким именно причинам Порошенко дал зеленый свет на обыск в семье своего близкого друга - мне доподлинно неизвестно. Но известно точно, что в тот же день после обыска старые друзья и бизнес-партнеры ужинали вместе и в конце концов конфликт был исчерпан, а Матиосу было дано указание уничтожить все найденные доказательства коррупции", - отметил Шевченко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Схема Гладковского-Жукова принесла участникам $300 тысяч на высотомерах для ремонта двух казахских АН-26 в 2016 году, - Bihus.info

"Толик-тепловизор (Матиос. - Ред.) сказал "Будет сделано, Петр Алексеевич!" - но телефоны положил в свой сейф и начал наблюдать за рейтингами кандидатов в президенты, так и действующего ПОПа (Порошенко. - Ред.), ожидая благоприятного момента для политических торгов. И осенью Матиос решил, что такой момент настал, ведь рейтинг Юли стремительно рос и был равен 21%, а действующего главы государства - падал на уровне 8-9%. Матиос был уверен, что именно ЮВТ станет следующим президентом и игра началась. Вследствие определенных договоренностей с Юлией Тимошенко осенью прошлого года Матиос передал старательно выделенную часть информации Авакову, который, в свою очередь, через Антона Геращенко направил ее журналистам, которым оставалось смонтировать диалоги и за месяц до выборов выпустить этот мощный компромат в эфир", - заявил Шевченко.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Правоохранительные органы не обращались к журналистам Bihus.Info за материалами расследования о хищениях в оборонном комплексе

"Единственное, чего "тепловизор" не учел осенью, что весной расклад по рейтингам может быть совершенно непредсказуем. И пока оно не знает, куда же деть те проклятые телефоны-хотя бы в реке их утопить, может уже время самому там утонуть, пока не произошло досадное самоубийство с двумя выстрелами в голову "а-ля Кравченко". И сейчас можно с уверенностью сказать лишь одно - при любом президенте (кроме ЮВТ) Матиос будет нести персональную ответственность за то, что в течение двух лет саботировал расследование миллионных коррупционных схем в оборонном секторе и закрывал глаза на преступную деятельность друзей Порошенко. Если же не дай Бог президентом останется Педро, то тот точно найдет способ отомстить предателю, который чуть не выбил из-под него президентское кресло", - резюмировал Шевченко.

Напомним, 25 февраля команда Bihus.info опубликовала расследование о схемах хищений в оборонном комплексе Украины. Фигурантом расследования является сын заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского.

Концерн "Укроборонпром" и заместитель секретаря СНБО Олег Гладковский планируют подать на авторов расследования в суд.

Президент Петр Порошенко вначале приостановил полномочия первого заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского, а 4 марта - уволил его с занимаемой должности.

Генпрокурор Юрий Луценко заявил, что расследование журналистов о хищениях в оборонной сфере совпало по времени с окончанием следствия ГПУ.

4 марта вышла третья часть расследования. По данным журналистов, схема Гладковского-Жукова принесла участникам $300 тысяч на высотомерах для ремонта двух казахских АН-26 в 2016 году.

Источник: https://censor.net.ua/n3115001
 
 
 Топ комментарии
 
У МАтиоса нос по ветру.Унюхал , что Пороху не пройти , и слил его подельников.
 показать весь комментарий
 
Рюкзаков и Тепловизор уже покинули тонущий соевый корабль.
 показать весь комментарий
 
Очередная попытка (в исполнении Евгения Шевченко) выставить Порошенко невинно пострадавшим бескорыстным борцом с коррупцией, которого "подставили" нехорошие друзья. Я уже рыдаю. Бриллиантовые прокуроры, сердечники под клетчатыми одеялами и десятки таких же страдальцев - рыдают вместе со мной.
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
комментарий отмечен как спам  
 
У МАтиоса нос по ветру.Унюхал , что Пороху не пройти , и слил его подельников.
 показать весь комментарий
 
 
Да там у корыта других не бывает. Лояльность до первого шухера.
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Тут,наверно,не так.Матиос таки слил информацию.Но думал,что сливает правильную информацию,от которой петя не пострадает.Вслед за сливом свинарчуков пошел слив и на Юлю за финансирование подставными лицами.Расчет был на удар по Юле ниже пояса.Но что-то пошло не так.У нее оказались деньги не ворованные,поэтому к ней не пристало.А вот у пети получили обратный резонанс.Теперь пете не отмыться.Сечасони будут придумывать разные варианты по отбеливанию пети.Но поздно.Осадочек у людей уже остался.
 показать весь комментарий
 
 
Лоханулся он, если это фигня правда конеш. Порох опять президент
 показать весь комментарий
 
а сколько Матиос может за гешефт с Лугандоном рассказать, Бигус будет локти кусать он зависти эксклюзива Джерелом зливу інформації про корупцію в "Укроборонпромі" був Матіос, - Євген Шевченко, який співпрацював з НАБУ - Цензор.НЕТ 6758
 показать весь комментарий
 
ДУРНЯ- БРЕХНЯ та тупорила провакація Джерелом зливу інформації про корупцію в "Укроборонпромі" був Матіос, - Євген Шевченко, який співпрацював з НАБУ - Цензор.НЕТ 1606
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Рюкзаков и Тепловизор уже покинули тонущий соевый корабль.
 показать весь комментарий
 
 
Разве только они? Были еще трое. Один Найем, двух других не помню.
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Матиос - за слив инфы дякс от Народа, но это тебя уже не спасет !!!
 показать весь комментарий
 
 
Очередная попытка (в исполнении Евгения Шевченко) выставить Порошенко невинно пострадавшим бескорыстным борцом с коррупцией, которого "подставили" нехорошие друзья. Я уже рыдаю. Бриллиантовые прокуроры, сердечники под клетчатыми одеялами и десятки таких же страдальцев - рыдают вместе со мной.
 показать весь комментарий
 
 
Слідство закінчено, Матіос - крайній, Свинарчукам - Героя України! Порошенку - другий термін!
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Яша, ваші слова та Богу у вуха..😁😁😁

Лайк вам за коментар 👍
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Посмієшся на кутні зуби після 31-го!
 показать весь комментарий
 
 
Це вас всіх чекає - при чому незалежно від результату виборів: ***** з Бєнєй ви так само зайві, як і Україні.
 показать весь комментарий
 
 
Таки досміється, що в Хрещатику клуню спалять.
 показать весь комментарий
 
Це можна вважати вашим чистосердечним признанням в скоєнні майбутнього злочину? Суд врахує це, як помягшуючу обставину при винесенні вироку.. А якщо ви ще повідомите і про співучасників злочину то для вас можливе винесення навіть умовного покарання..😃
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Я забув дописати, що другий термін в нього буде лише після Савченко Источником слива информации о коррупции в "Укроборонпроме" был Матиос, - Евгений Шевченко - Цензор.НЕТ 5888
 показать весь комментарий
 
 
Яша, щось ви загадково посміхаєтеся... Невже Савченко вже має на руках рішення Соломенського суду, про що ще ніхто крім вас не знає?..😃
 показать весь комментарий
 
 
Щось порохобот пішов тупенький Источником слива информации о коррупции в "Укроборонпроме" был Матиос, - Евгений Шевченко - Цензор.НЕТ 8222 Ну от яке президентство світить Савченко? То Порошенко буде наступним за нею
 показать весь комментарий
комментарий отмечен как спам  
 
Ну тоді вибачейте, Яша. Яке було ваше запитання , така вам і відповідь..😃
 показать весь комментарий
 
мокши любят себя обманывать и повторять, что надежда умирает последней -та нехай, нам свое робить
 показать весь комментарий
 
 
Упс.. Толік Тепловізор схоже вирішив змінити свої шикарні апартаменти прокурора на більш спартанські умови зека з видом на небо в клітинку..😕😕😕
 показать весь комментарий
 
 
Рюкзачніков й Тепловізор покинули соєву шаланду,пробивши в днищі дві діри?Пора ***** одягати на голову ковпак й стояти струнко на тонучому судні під одіялом Насірова!
 показать весь комментарий
 
 
Взагалі-то пробивши дві дзюрки в дні шаланди ці дві криси мають всі шанси першими опинитися у воді. Цікаво буде лише поглянути чи вони вміють плавати..😃😃😃
 показать весь комментарий
 
 
Мы ж не знаем, что конкретно он передал. Может 0,01% от того, что ему было известно.
 показать весь комментарий
 
 
А если не знаем о чём вообще говорим тогда,к чему тогда весь этот шум..Берёза же ясно сказал,что то что журналисты слили было из переданного.Тем более дел было пять или шесть,разными датами и годами.Вопросы к следственным органам-почему не ведутся.У Берёзы этот вопрос конкретно к НАБУ-и это логично.
 показать весь комментарий
 
Через тепловізор?Своєчасно предати,це не предати,а передбачити))
 показать весь комментарий
 
 
Чем дальше в лес ,тем партизаны толще.Пример Лешика Гончаренко заразителен.
 показать весь комментарий
 
 
А куди Льошик подівся? Невже нового хазяїна шукає?
 показать весь комментарий
 
 
Та не ,я про его переход с "Партии регионов".
 показать весь комментарий
 
 
Куда-то приткнется ,папу родного продал за деньги.И этих продаст ,не впервой.
 показать весь комментарий
 
 
Как раз в это время из трюма выползли две крысы, молодая и старая. И старая крыса сказала молодой:
- Вчера вечером иду я к себе в норку и вижу, что в щель так и хлещет вода. Ну, думаю, нужно бежать. Завтра этот корабль потонет. Убегай и ты, пока не поздно.
И обе крысы бросились в воду. (Доктор Айболит)
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Гон на Матиоса от брехливых голов, по уши завязших в коррупции.
Надо проверить этого Шевченко на предмет незаконного обогащения.
 показать весь комментарий
 
Чую остання декада березня будє дуже цікава на усяки "відкриття та таємниці"...Запасаємось поп-корном.
 показать весь комментарий
 
 
треба не поп-корном запасатись, а набоями та чистити кулемет.
 показать весь комментарий
 
 
Так представление еще только начинается? Весь сюжет драмы еще далеко не показан?Занимаем места в зале и достаем попкорн Источником слива информации о коррупции в "Укроборонпроме" был Матиос, - Евгений Шевченко - Цензор.НЕТ 9143
 показать весь комментарий
 
 
Я статтю зрозумів так. Нехай знову Петя-тільки не Юля.
 показать весь комментарий
 
 
Якщо і матіос то що. Якби була неправда то вже з"їли б і матіоса и Бігуса а так сидять наче гівна до рота набрали і сказать нічого бо запитань набагато більше чим відповідей і кожне запитання тільки посилює злочин всієї піраміди. Источником слива информации о коррупции в "Укроборонпроме" был Матиос, - Евгений Шевченко - Цензор.НЕТ 5071
 показать весь комментарий
 
 
на кожню брехню відповідати=не вистачить 24годин.. Джерелом зливу інформації про корупцію в "Укроборонпромі" був Матіос, - Євген Шевченко, який співпрацював з НАБУ - Цензор.НЕТ 1852
 показать весь комментарий
 
Якщо брехня то навіщо свинарчука вигнали після публікації, а якщо ні то чому вигнали тільки після публікації і досі не затримали?
 показать весь комментарий
 
Я так понял, шо слив соевых приобретает лавинообразный характер.Шоу "Угадай, кто будет Президентом" продолжается.
 показать весь комментарий
 
 
Якийсь крисятник.Ще називають себе слугами народу.
 показать весь комментарий
 
 
Соевые съели Кролика, Кролики сдали соевых..... Все логично Ватсон Источником слива информации о коррупции в "Укроборонпроме" был Матиос, - Евгений Шевченко - Цензор.НЕТ 4845
 показать весь комментарий
 
 
Конченная страна и народ....кто нибудь представляет себе подобное весной-летом 2014 ? Даже трупов этих тварей не нашли бы...а сейчас ?
 показать весь комментарий
 
 
Завжди думав що прокурор передає матеріали до суду а не в ЗМІ.
 показать весь комментарий
 
 
Ото ж, скільки з помилкою прожив. Вік живи - вік вчись...
 показать весь комментарий
 
 
"Свинарчуки" - это теперь не фамилия , а обобщающее определение группы лиц , приближённых к корыту. Раньше при Ющенко их называли "любі друзі" , потом при Яныке была "семья" , теперь вот Свинарчуки.
 показать весь комментарий
 
 
А что в этом удивительного? Матиос - военный прокурор. Его служебный долг - осуществлять государственный надзор за точным исполнением законов в военной отрасли. Почему вызывает удивление выполнение служебного долга? Источником слива информации о коррупции в "Укроборонпроме" был Матиос, - Евгений Шевченко - Цензор.НЕТ 3777
 показать весь комментарий
 
Як би це сказати... "Злити" кримінальні справи зі службовим доступом,по яким іде судовий розгляд,або й розслідування не закінчене-не зовсім гуд,а дуже навіть стаття ККУ.
 показать весь комментарий
 
и я помогал по мере возможностей, но то такэ.....
Но они даже деток кинули - суки....

Источником слива информации о коррупции в "Укроборонпроме" был Матиос, - Евгений Шевченко - Цензор.НЕТ 6991 Irina‏ @Irina16135931 2 ч.2 часа назад
Вспомните 14 год. Вся страна собирает деньги на армию. Фермеры и люди собирают продукты бусами отправляя ребятам на передовую. А эти пи@ы...

Источником слива информации о коррупции в "Укроборонпроме" был Матиос, - Евгений Шевченко - Цензор.НЕТ 8399 VICTORIA‏ @DkoffInna 42 мин.42 минуты назад
В ответ @Irina16135931

У нас в школе дети собирали консервацию, овощи, мыло,, шампунь ( на АТО). Последний раз в октябре 2018 года.
 показать весь комментарий
 
 
тут итог бабка на двое гадала
вспоминаются "Вышки Бойко"
 показать весь комментарий
 
Порох выпустил свою шестерку Свинарчука на защиту коррупционных схем вести передачу "Ваші гроші". В нормальной цивилизованной стране вор не передачу вёл, а отбывал пожизненный срок за разворовывание армии

Источником слива информации о коррупции в "Укроборонпроме" был Матиос, - Евгений Шевченко - Цензор.НЕТ 2480
 показать весь комментарий
 
 
толя тепловизор отжег. видимо что-то почуял, раз решил сдать кодло свинарчуковско-**************.
 показать весь комментарий
 
 
"Перед тем, как проводить обыск у сына Гладковского, Матиос получил на это личное разрешение президента. По каким именно причинам Порошенко дал зеленый свет на обыск в семье своего близкого друга - мне доподлинно неизвестно. Но известно точно, что в тот же день после обыска старые друзья и бизнес-партнеры ужинали вместе и в конце концов конфликт был исчерпан, а Матиосу было дано указание уничтожить все найденные доказательства коррупции", - отметил Шевченко.Источник:https://censor.net.ua/n3115001Дело из военной прокуратуры забрали в НАБУ 1 марта 2017-го. То есть вся эта информация была известна НАБУ уже два года, все эти переписки, расписки, переговоры! Но детективы за это время, имея такие улики на руках, ничего не сделали, чтобы привлечь к ответственности Гладковского-младшего и выйти на его высокопоставленных покровителей. Неприкасаемые все-таки есть? И даже когда сейчас в октябре 2018-го кто-то "слил" материалы уголовного дела в СМИ, НАБУ по-прежнему не делает никаких заявлений о достоверности представленных журналистами материалов. Надеюсь, НАБУ сделает в ближайшее время разъяснение этой ситуации, потому что дальнейшее молчание вызывает еще больше вопросов.
Юрий Бутусов, "Цензор.НЕТ"Источник:https://censor.net.ua/r3114979
 показать весь комментарий
 
 
понеслась моча по трубам а чё тут Бутус не пишет что людей близких к авакорву из пула пашинского дёргает НАБУ Источником слива информации о коррупции в "Укроборонпроме" был Матиос, - сотрудничавший с НАБУ Евгений Шевченко - Цензор.НЕТ 4580
 показать весь комментарий
 
 
а когда это Шевченко что вомабту тексты писал стал порохоботом Память у зрадофилов как у рыбок Источником слива информации о коррупции в "Укроборонпроме" был Матиос, - сотрудничавший с НАБУ Евгений Шевченко - Цензор.НЕТ 63
 показать весь комментарий
 
 
Людк, а Людк! Глянь, че делаицца! Это ж ведь он - прокурор .
Военный прокурор сливает доказательства журналистам - теперь я видела всё. 😳
 показать весь комментарий
 
Прахоботы, так власть ворует или нет???
 показать весь комментарий
 
 
"...при любом президенте (кроме ЮВТ) Матиос будет нести персональную ответственность за то, что в течение двух лет саботировал расследование миллионных коррупционных схем".

И за сокрытие улик в виде телефонов в своём сейфе. Толик всегда был дурачком. Источником слива информации о коррупции в "Укроборонпроме" был Матиос, - сотрудничавший с НАБУ Евгений Шевченко - Цензор.НЕТ 373
 показать весь комментарий
 
через неделю все забудут.А через три, как и не было ничего.Система работает надежно.Пока ее не сломают это шапито будет продолжаться.И не важны фамилии.Можно вставлять любые.Ведь вся эта чехарда затеяна на кануне выборов.И затеяна между представителями "старой гвардии".Что там кто то из новых,из представителей майдана???? Ни хера.На манеже все те же.Вся эта "история" и "придерживалась" для того что бы "выстрелить" на выборах,т.е. в самый подходящий момент.Вы посмотрите на персоны которые причастны так или иначе к этому скандалу.Это же все "бывшие".Так что особо не обольщайтесь.
 показать весь комментарий
 
Лолита устраивает....
Этот свин под прикрытием...
Джерелом зливу інформації про корупцію в "Укроборонпромі" був Матіос, - Євген Шевченко, який співпрацював з НАБУ - Цензор.НЕТ 8596

Джерелом зливу інформації про корупцію в "Укроборонпромі" був Матіос, - Євген Шевченко, який співпрацював з НАБУ - Цензор.НЕТ 5470
 показать весь комментарий
 
 
Матиос же кстати и при Зэке себя тоже норм чувствовал - вся прокурорско-ментовско-сбушно-судейская свора при любой власти грабят страну
 показать весь комментарий
 
 
Женечка шевченко, персональный летописец насіння - лучшее свидетельство что гуано не тонет.
 показать весь комментарий
 
 
Вовремя предать - значит предвидеть. К тому же хороший заработок. Он это дело 2 раза продал, один раз Свинарчуку, второй Юльке.
 показать весь комментарий
 
 
Как то пофиг на очередной трынлешь от прикацапленной нечести, темболее он не во благо страны, а всего лишь неудачная попытка потопить Порошенко)
 показать весь комментарий
 
 
Молодец Матиос! Не смалодушничал вывалил правду - матку! Звезду на лоб и орден на грудь!
 показать весь комментарий
 
Пофиг кто слил. Главное, что наконец свора затрусилась и всё вылезло наружу, с явками и паролями. А до этого, все и дальше сидели бы на схемах и убивали наших хлопцев и страну. Украинцы узнали, что нами правят мародёры и агенты кремля, а весь их словесный понос - для идиотов.
 показать весь комментарий
 
спокуха, кацапские тролли, скулить от Пороха вам ещё минимум пять лет.. так и хйлу вашему доложите, пусть вешается
 показать весь комментарий
 
 
НАБУшник валить все на Матіоса(хто б сумнівався),чекаємо офіційну заяву прокурорських.
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныИсточником слива информации о коррупции в "Укроборонпроме" был Матиос, - сотрудничавший с НАБУ Евгений Шевченко
 
 
 
 
 
 вверх