 Следственные действия в отношении чиновников "Спецтехноэкспорта" не связаны с расследованием о хищениях в оборонке, - "Укроборонпром"

"По нашим данным эти следственные действия не связаны с этой информацией", - заявил во время пресс-конференции первый заместитель гендиректора ГК "Укроборонпром" Сергей Омельченко, передает корреспондент Цензор.НЕТ.
Он отметил, что есть ответственные лица, которые взаимодействуют со следствием и предоставляют доступ к данным и документам.
"После профессиональной оценки этих фактов в рамках приговора суда можно установить кто именно виноват в совершении правонарушений", - отметил Омельченко.
Напомним, детективы Национального антикоррупционного бюро и Специализированной антикоррупционной прокуратуры задержали действующего и бывшего директоров "Спецтехноэкспорта" по подозрению в растрате $2,2 млн. Также задержаны еще трое бывших должностных лиц госпредприятия.
Напомним, 25 февраля команда Bihus.info опубликовала расследование о схемах хищений в оборонном комплексе Украины. Фигурантом расследования является сын заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского.
Концерн "Укроборонпром" и заместитель секретаря СНБО Олег Гладковский планируют подать на авторов расследования в суд.
Президент Петр Порошенко вначале приостановил полномочия первого заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского, а 4 марта - уволил его с занимаемой должности.
Генпрокурор Юрий Луценко заявил, что расследование журналистов о хищениях в оборонной сфере совпало по времени с окончанием следствия ГПУ.
4 марта вышла третья часть расследования. По данным журналистов, схема Гладковского-Жукова принесла участникам $300 тысяч на высотомерах для ремонта двух казахских АН-26 в 2016 году.
Тогда мы сможем позволить себе совсем другой уровень 'общения' с противником. И многие нерешаемые вопросы станут очень даже решаемыми.
Будущее выберем 31 марта.
та олигархам....
паогуглите с повітря подивиться...
и це в 22-роки?
за це онде петролексійоча вже гнати потрибно в буцигарню...