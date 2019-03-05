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 Следственные действия в отношении чиновников "Спецтехноэкспорта" не связаны с расследованием о хищениях в оборонке, - "Укроборонпром"

В "Укроборонпроме" заверили, что следственные действия в отношении 5 чиновников "Спецтехноэкспорта" не связаны с расследованием журналистов Bihus.info.

"По нашим данным эти следственные действия не связаны с этой информацией", - заявил во время пресс-конференции первый заместитель гендиректора ГК "Укроборонпром" Сергей Омельченко, передает корреспондент Цензор.НЕТ.

Он отметил, что есть ответственные лица, которые взаимодействуют со следствием и предоставляют доступ к данным и документам.

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"После профессиональной оценки этих фактов в рамках приговора суда можно установить кто именно виноват в совершении правонарушений", - отметил Омельченко.

Напомним, детективы Национального антикоррупционного бюро и Специализированной антикоррупционной прокуратуры задержали действующего и бывшего директоров "Спецтехноэкспорта" по подозрению в растрате $2,2 млн. Также задержаны еще трое бывших должностных лиц госпредприятия.

Напомним, 25 февраля команда Bihus.info опубликовала расследование о схемах хищений в оборонном комплексе Украины. Фигурантом расследования является сын заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского.

Концерн "Укроборонпром" и заместитель секретаря СНБО Олег Гладковский планируют подать на авторов расследования в суд.

Президент Петр Порошенко вначале приостановил полномочия первого заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского, а 4 марта - уволил его с занимаемой должности.

Генпрокурор Юрий Луценко заявил, что расследование журналистов о хищениях в оборонной сфере совпало по времени с окончанием следствия ГПУ.

4 марта вышла третья часть расследования. По данным журналистов, схема Гладковского-Жукова принесла участникам $300 тысяч на высотомерах для ремонта двух казахских АН-26 в 2016 году.

Источник: https://censor.net.ua/n3114996
 
 
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Получается, если просто не воровать, то украинская армия будет укомплектована в 5-7 раз лучше.

Тогда мы сможем позволить себе совсем другой уровень 'общения' с противником. И многие нерешаемые вопросы станут очень даже решаемыми.

Будущее выберем 31 марта.
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Ми розумієм,що у Порося не одне кубло Свинарчука,є і інщі))
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а ви бачили той маєток свинарчука мажора?
паогуглите с повітря подивиться...
и це в 22-роки?
за це онде петролексійоча вже гнати потрибно в буцигарню...
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Так це його похресник,мабуть Петрусь дуже гордий за свого хресного сина))
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Звісно не пов'язані! То просто розслідують- кому за минулий рік премію не доплатили!
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То ви змагаєтесь хто більше вкрав і меньше відповість?
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дополню.. - а связаны с заметанием следов мародерсва... Правильно упыри-мародеры я сказал?! Следственные действия в отношении чиновников "Спецтехноэкспорта" не связаны с расследованием о хищениях в оборонке, - "Укроборонпром" - Цензор.НЕТ 8761
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Серьёзно?)) А Генеральный прокурор нас убеждал в обратном. Кто лжет?
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныСледственные действия в отношении чиновников "Спецтехноэкспорта" не связаны с расследованием о хищениях в оборонке, - "Укроборонпром"
 
 
 
 
 
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