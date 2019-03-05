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 Общество
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 В Украине происходит отток специалистов профессионально-технических специальностей, - директор по персоналу "Метинвест"

Горно-металлургический холдинг "Метинвест" совместно с Федерацией работодателей Украины, Министерством образования и Министерством социальной политики разрабатывают комплексную стратегию развития профориентации в Украине для привлечения квалифицированных кадров.

Об этом сообщил директор по персоналу и социальной политике группы "Метинвест" Александр Пимкин, который объяснил необходимость таких действий значительным оттоком специалистов профессионально-технических специальностей, передает Обозреватель.

"Сегодня мы видим, что в Украине сложилась неутешительная ситуация, которая связана с трудовой миграцией, что означает потерю квалифицированных рабочих рук, от чего сегодня страдает бизнес. Еще одна проблема, которую мы видим, это то, что сегодняшняя система образования не отвечает запросам развития бизнеса в Украине и в целом", – говорит Пимкин.

По его словам, ситуацию можно исправить, если провести необходимые реформы в Министерстве образования.

"Мы предлагаем разработать комплексную стратегию развития профориентации в нашем государстве. Мы считаем, что это крайне важно, потому что нам нужно создать поток подготовки людей, начиная от школы, с базового образования, и заканчивая высшим образованием. Нам необходимо четко сформулировать, какой уровень профессиональной подготовки нам необходим, какие отрасли являются приоритетными в нашем государстве, какие кадры будут востребованы в будущем", – объясняет представитель "Метинвеста".

Пимкин отмечает некоторые успехи в решении определенных проблем, но обеспокоен достаточно высокой зарегулированностью системы образования, которая мешает внедрять новые методы и технологии обучения, чтобы будущие специалисты смогли отвечать тем требованиям, которые на сегодня имеются в современной промышленной сфере.

Вместе с тем группа "Метинвест" разработала и начала реализацию комплексной программы профессиональной ориентации молодых людей.

"В городах нашего присутствия мы уже начинаем работать со школьниками, чтобы им помогать в выборе будущей профессии. Мы им показываем наши предприятия, насколько они поменялись, насколько они высокотехнологичны и сколько вкладывается усилий в развитие, как технологий, так и средств, которые влияют на повышение экологичности наших предприятий", – рассказал Пимкин.

Также выпускников привлекают через создание привлекательных для них карьерных маршрутов, акцентируя внимание на том, как через обучение в техническом университете они могут построить свою карьеру.

"У нас уже есть определенные результаты, например, в Мариуполе порядка 90% выпускников средних учебных заведений мы забираем к себе на работу. Это наш вклад – гарантированное трудоустройство. Сегодня мы находимся на стадии заключения соглашений с рядом учебных заведений, в рамках которых мы будем инвестировать в создание технических лабораторий в этих заведениях, и в формирование специальных групп для компаний "Метинвест", в которых ребята будут проходить обучение по дуальной форме образования. У нас уже есть пилотный проект с Криворожским техническим университетом и Мариупольским ПГТУ", – отметил он.

Как ранее сообщалось, в Украине появилась тенденция, когда работодатели инвестируют в привлекательность рабочих профессий.

 Фото: Новое время

Источник: https://censor.net.ua/n3114993
 
 
 Топ комментарии
 
комплексную программу они разрабативають!!!! А платить нормально не пробовали??????????????
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Об этом надо было думать раньше, ну не может институт Поплавского обеспечить всю страну сварщиками В Украине происходит отток специалистов профессионально-технических специальностей, - директор по персоналу "Метинвест" - Цензор.НЕТ 3589
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Так вы платите на два чатла больше чем платят поляки, чехи, словаки и т.д. и будет вам, жлобам, приток. В Украине происходит отток специалистов профессионально-технических специальностей, - директор по персоналу "Метинвест" - Цензор.НЕТ 5973
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Скоро вам виробництво в Польщу доведеться переносити--навздогін за трудовими ресурсами!
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пусть платит больше и создает условия на метинвесте для развития людей. А то там скряги - те еще: начальство по миллиону получает, обычные подчиненные - 5-8 тыс.грн
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Та за такі гроші на таких умовах нехай своїх діток працевлаштують!
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ахметов поганий керівник, він повністю провалив кадрову політику на власних підприємствах! Цей факт ще раз доводить тезу що з кримінального елемента не може бути гарного інвестора та власника - він не розуміє суті бізнесу. Бізнес це люди, за людей треба боротись, а ахметов лузер.
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екскаваторник - 10 т, помічник екскаваторника - 8 т, слюсар - 4,5. Це в кар'єрі.
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Горнорабочий подземный 3 разряда 8000 грн без высчетов налогов.
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их детки меньше чем за сотню тысяч гривен и минимум - нач.отделом с полсотней подчиненных - даже после школы идти не хотят..
По факту сидят такие ссыкухи (дочки-внучки) с нулевыми знаниями и командуют специалистами, причем гонора дофига - а знаний ноль. сыновей сразу в зам.начальники бросают..
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хе ... давно перенесли - хіба хтось не в курсі ? Кондитерські фабрики Офшоренка є в Словаччині , а шахти Ахмєтова - в США ...
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Шо там переносити? Ахметка добиває до ручки що дісталось на халяву від сесере.
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Ахметов теж задніх не пасе - Ахметовська IT контора ciklum вже кілька років працює у Іспанії
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В Польше честно работать надо,а это для нащих коррупционеров хуже всего
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То завод Кобзаренка недавно відкрив своє вивобництво в братній Польщі. В Украине происходит отток специалистов профессионально-технических специальностей, - директор по персоналу "Метинвест" - Цензор.НЕТ 5424 (не є рекламою)
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комплексную программу они разрабативають!!!! А платить нормально не пробовали??????????????
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Они лучше раз заплатят депутатам, чтоб те ввели крепостное право, чем будут платить своим рабочим. Если платить рабочим-из топ Forbes придется уйти. В Украине происходит отток специалистов профессионально-технических специальностей, - директор по персоналу "Метинвест" - Цензор.НЕТ 8679
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І Ахмєткі вже припекло з відтоком спеціалістів.
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ще ні - він своъ грошы не тримаэ лише у Украіні як і більшість з тих хто дорвався до корита
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Принимайте на работу по формуле - зарплата+.
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Средняя зарплата как в Ротердаме (или как в Люксембурге)
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Принимаем на роботу на ГОК! Зарплата как в Роттердаме и еще небольшой + В Украине происходит отток специалистов профессионально-технических специальностей, - директор по персоналу "Метинвест" - Цензор.НЕТ 3993
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Хе-хе. Ахметку вже дзьобає в гузно смажений півень. Далі буде.
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Об этом надо было думать раньше, ну не может институт Поплавского обеспечить всю страну сварщиками
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Ты один из немногих, кто это понимает )))
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Так вы платите на два чатла больше чем платят поляки, чехи, словаки и т.д. и будет вам, жлобам, приток. В Украине происходит отток специалистов профессионально-технических специальностей, - директор по персоналу "Метинвест" - Цензор.НЕТ 5973
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План деиндустриализации страны работает. Европа, Россия, Северная Африка в восторге. Люди, Профессионалы высшее богатство страны.
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Зачем учиться всю молодость чтоби оставшуюся жизнь угробить на благополучие єтого жирного дяди и ничего не получить взамен...
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За еду никто работать не хочет? А-я-яй, неужели холопы взбунтовались? Розгами их, розгами...
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той , хто вимагає гідну з.п на підприємствах олігархів - той агент ***** ! В Украине происходит отток специалистов профессионально-технических специальностей, - директор по персоналу "Метинвест" - Цензор.НЕТ 2147
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между прочим, у меня щас зп выше чем была до войны. Причем на цены, если пересчитывать на доллар, стали ниже.
и так не только у меня - на рынке труда куча предложений - только давай, работай
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бач як все чудово в нас.. і чого всі тікають?.. як ти там кажеш .. толька давай работай В Украине происходит отток специалистов профессионально-технических специальностей, - директор по персоналу "Метинвест" - Цензор.НЕТ 3004
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То вам дуже повезло - в мене наприклад по-іншому, хоча і працюю на 2х роботах , але у сутках лише 24 години .....
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та не може бути, Петя по телеку казав шо у нас все в порядку )
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Вальцманат вичавлює розумних і енергійних українців з життєвого простору
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*****-бизнес страдает!!!!В опу такие страдания-нормальную зарплату надо платить и никаких страданий не будет.Жадность-причниа страданий
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Такова политика Порошенко!
Он в силах это остановить, но он этого не делает!
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Да нє, простіше віділити бюджет і придумать схему як Евросоюз вимушений буде безвіз закрить, тільки щоб "красиво було" і щоб можна сказати а ручки то ось вони.
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Ответ прост - люди уезжают в ЕС уже не за деньгами , теже деньги если ты специалист можно заработать и тут..Люди уезжают за уровнем жизни - как сказала министр финансов - мы догоним Польшу где-то через 50 лет!?..Ну и нафиг ждать 50 лет?! - взял билет и через 2 часа ты в будущем !!!
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Нужно законодательно запретить выезд и всех отправить в рабство на метинвест. Зарплату нормальную платите и ни ко ни куда не уедет.
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а хто ж вам дохтур...вы же первые к этому руку приложили...( помню после покупки индусом кмк в кр.роге он приехал и сказал: платить буду скоко сталевару, скоко плачу во франции...да на следующий день прискакал янык и любоненко с профсоюзом кмковским: не губи , батюшка, город таких зарплат не потянет...)
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Так может стоит начать платить нормальные зарплаты?
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Учите, готовьте кадры, Европа нуждается в квалифицированных работниках и зарплату смогут заплатить значительно выше, чем в Украине. Кстати это нормально, когда человек хочет жить, где лучше и ничего взывать к голозадому патриотизму, за еду пускай ЛОХи работают.
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Для того, щоб люди не виїзджали потрібно платити достойну зарплату, за яку люди могли б достойно жити. Але це нереально з такою фіскальною системою, з такими цінами і тарифами і таким рівнем корупції. Реформи потрібно починати з економіки, а не ділити країну на громади.
Олігархічна система тепер просто пожинає плоди того, що вона творила з країну впродовж десятиліть.
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Мозги нужно вставить европейские этому - директору по персоналу "Метинвест", дальше будет этим скупердяям ещё тяжелей,наши специалисты вернуться с ЕС и будут требовать помимо хорошей зарплаты, хороший СОЦПАКЕТ, а НЕЗАВИСИМЫ ПРОФСОЮЗЫ будут контролировать приток штрейкбрехеров на предприятия, из Китая и с других стран В Украине происходит отток специалистов профессионально-технических специальностей, - директор по персоналу "Метинвест" - Цензор.НЕТ 5187
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неутешительная ситуация, которая связана с трудовой миграцией, что означает потерю квалифицированных рабочих рук, от чего сегодня страдает бизнес. Источник: https://censor.net.ua/n3114993

Ай-яй-яй. Тысатри. Тысатри ай-яй-яй.
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сокращать производство надо, других вариантов нет. правильно выше сказано - люди уезжают не за деньгами, а за уровнем жизни, безопасностью и уверенностью в завтрашнем дне.
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Ахметка платит рабочим мало, экономит деньги на гумманитарку для сепаров за счёт народа.
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Работал Украина электромонтер зп 9800грн сутки через двое. Чехия по той же специальности за 65т грн . Угадай куда поеду? Правильно в Германию там платят больше.
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Цензор.НЕТНовостиОбществоВ Украине происходит отток специалистов профессионально-технических специальностей, - директор по персоналу "Метинвест"
 
 
 
 
 
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