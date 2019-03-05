 В Украине происходит отток специалистов профессионально-технических специальностей, - директор по персоналу "Метинвест"

Об этом сообщил директор по персоналу и социальной политике группы "Метинвест" Александр Пимкин, который объяснил необходимость таких действий значительным оттоком специалистов профессионально-технических специальностей, передает Обозреватель.

"Сегодня мы видим, что в Украине сложилась неутешительная ситуация, которая связана с трудовой миграцией, что означает потерю квалифицированных рабочих рук, от чего сегодня страдает бизнес. Еще одна проблема, которую мы видим, это то, что сегодняшняя система образования не отвечает запросам развития бизнеса в Украине и в целом", – говорит Пимкин.

По его словам, ситуацию можно исправить, если провести необходимые реформы в Министерстве образования.

"Мы предлагаем разработать комплексную стратегию развития профориентации в нашем государстве. Мы считаем, что это крайне важно, потому что нам нужно создать поток подготовки людей, начиная от школы, с базового образования, и заканчивая высшим образованием. Нам необходимо четко сформулировать, какой уровень профессиональной подготовки нам необходим, какие отрасли являются приоритетными в нашем государстве, какие кадры будут востребованы в будущем", – объясняет представитель "Метинвеста".

Пимкин отмечает некоторые успехи в решении определенных проблем, но обеспокоен достаточно высокой зарегулированностью системы образования, которая мешает внедрять новые методы и технологии обучения, чтобы будущие специалисты смогли отвечать тем требованиям, которые на сегодня имеются в современной промышленной сфере.

Вместе с тем группа "Метинвест" разработала и начала реализацию комплексной программы профессиональной ориентации молодых людей.

"В городах нашего присутствия мы уже начинаем работать со школьниками, чтобы им помогать в выборе будущей профессии. Мы им показываем наши предприятия, насколько они поменялись, насколько они высокотехнологичны и сколько вкладывается усилий в развитие, как технологий, так и средств, которые влияют на повышение экологичности наших предприятий", – рассказал Пимкин.

Также выпускников привлекают через создание привлекательных для них карьерных маршрутов, акцентируя внимание на том, как через обучение в техническом университете они могут построить свою карьеру.

"У нас уже есть определенные результаты, например, в Мариуполе порядка 90% выпускников средних учебных заведений мы забираем к себе на работу. Это наш вклад – гарантированное трудоустройство. Сегодня мы находимся на стадии заключения соглашений с рядом учебных заведений, в рамках которых мы будем инвестировать в создание технических лабораторий в этих заведениях, и в формирование специальных групп для компаний "Метинвест", в которых ребята будут проходить обучение по дуальной форме образования. У нас уже есть пилотный проект с Криворожским техническим университетом и Мариупольским ПГТУ", – отметил он.

Как ранее сообщалось, в Украине появилась тенденция, когда работодатели инвестируют в привлекательность рабочих профессий.

Фото: Новое время