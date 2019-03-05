 Продукция Хорольского завода детских продуктов питания получила знак отличия от Центра Экспертиз "Тест"

Своим знаком отличия эксперты подтвердили, что "Малиш" - специальная молочная смесь, которую педиатр может посоветовать начать вводить в качестве докорма с четырех месяцев, в случае, когда дети плохо набирают вес или у мамы недостаточно, а то и вовсе отсутствует грудное молоко. В этой молочной смеси нет генномодифицированных продуктов, глютена и пальмового масла. Она производится из натуральных продуктов из экологически чистых регионов Украины.

Ранее продукцию Хорольского завода детских продуктов питания своим знаком качества оценил также "Центр сертификации "Халяль". В частности,он отметил такие торговые марки предприятия, как "Малиш", "Малышка", "Малютка" и "Малютка Premium".





Напомним, по данным отчета по аудиту розничной торговли компании "АСНильсен Юкрейн", Хорольский завод детских продуктов питания стал лидером продаж в Украине в сегменте молочных смесей по итогам 2018 года. Его доля на рынке заменителей грудного молока составила 52,5 % в натуральном выражении и 34,6 % в денежном эквиваленте.

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