 Порошенко требует срочного расследования обнародованных фактов о якобы злоупотреблениях в "оборонке", - Герасимов

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу БПП, об этом в эфире программы "Свобода слова" заявил председатель фракции Партии "Блок Петра Порошенко" Артур Герасимов.
Он также отметил, что расследовать начинать надо уже сегодня.
"Где НАБУ, где Сытник ?! Порошенко действовал как сильный политический лидер, потому что был уволен Гладковский и сразу пошло обращение в НАБУ", - сказал председатель фракции.
По мнению Герасимова, увольнение Гладковского нельзя признавать, ни как признание вины, ни как признание того, что журналистское расследование является "фейком". Вместе с тем он подчеркнул, что расследование должно проводить НАБУ, потому что ему доверяют люди и оно никому неподконтрольное.
"Поэтому НАБУ должно провести срочное расследование, потому что общество должно знать правду", - добавил председатель фракции.
Герасимов также обратил внимание на то, что ни один представитель из предыдущей власти не увольнял с должностей подозреваемых лиц.
"Они всегда защищали своих до последнего. Тимошенко даже сейчас защищает Мангера, как когда-то защищала Лозинского", - отметил парламентарий.
Герасимов подчеркнул, что четкая позиция Президента Украины заключается в том, что армия является высшей ценностью государства.
"Тот, кто воровал на армии - будет сидеть в тюрьме. Никакие должности и никакие чины его не спасут!", - подчеркнул председатель фракции.
Он также отметил, что во время избирательной кампании бьют именно по восстановленной армии: "Какая есть наконец в стране. И я ненавижу гадов, которые занимаются политиканством на государстве и политиканством на наших успехах. И больше всего занимаются критикой и политиканством те, кто эту армию воровал и разваливал. И нападают на того, кто эту армию восстановил".
Также Герасимов обратил внимание на то, что Президент Петр Порошенко потратил 500 млн грн. собственных сбережений на восстановление украинской армии.
"Например, на восстановление сети ПВО вокруг Киева, которую эти "честные" персонажи развалили и разворовали. Временная следственная комиссия Верховной Рады доказала причастность "честного товарища" Гриценко к хищениям в армии в правительствах Тимошенко, Януковича и еще пяти лет, когда он был руководителем парламентского Комитета по вопросам нацбезопасности и обороны", - сказал Герасимов.
Напомним, 25 февраля команда Bihus.info опубликовала расследование о схемах хищений в оборонном комплексе Украины. Фигурантом расследования является сын заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского.
Концерн "Укроборонпром" и заместитель секретаря СНБО Олег Гладковский планируют подать на авторов расследования в суд.
Президент Петр Порошенко вначале приостановил полномочия первого заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского, а 4 марта - уволил его с занимаемой должности.
Генпрокурор Юрий Луценко заявил, что расследование журналистов о хищениях в оборонной сфере совпало по времени с окончанием следствия ГПУ.
по-моегу єтот герасим не в адеквате вовсе біл на программе...
укуреній...
Порошенко требует расследовать бриллиантовых прокуроров...
Порошенко требует расследовать деятельность бурштыновой мафии...
Порошенко требует расследовать взрывы складов боеприпасов..
Порошенко требует расследовать...
Це все, що потрібно знати! Про те, що за цими матеріалами відкриті провадження, що про це відомо ще декілька років тому, краще не читай, бо бомбанеш на маленькі друзочки!)))
а с каких таких пор вы верите х)(йлу?
его вполне устраивает порошенко: Kрым никто не отбивает, медведчук рулит, война на Донбассе и т.д.
Точно так же топает ногами сам Гладковский, подавший в суд на Бигуса.
Слушайте, да они ведь пляшут совершенно синхронно!
Давайте еще экспертное заключение нужны ли казармы в военное время вместо техники, на секундочку потрачено на них 3 млрд дол это 10-13 КОРВЕТОВ!
Кого вы лечите, олигофрены? Вам пора уже думать, как вовремя смыться с Украины, а не играть в непонятные игры. Фильм "Бег" смотрели, соевые придурки? Будете в Ростове организовывать тараканьи бега... если повезет, канешна.
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А разве следственные органы подчиняются Пете?
https://youtu.be/LBOGpiM-yrc
https://www.youtube.com/watch?v=LBOGpiM-yrc&feature=youtu.be
13 ч. ·
А арестовать Гладковского он не хочет?! Всем личным составом Нацгвардии и СБУ как когда-то Корбана. Или хотя бы протащить пару метров за волосы, усадить в бусик и депортировать на чартере как Саакашвили?
Как-то же это получалось. Хватало и полномочий, и воли, и решимости. Что ж теперь не так?!
Уволил он его...
Если гадости про Украину -- то это говорит Зеленский.
А если хорошее -- так это не Зеленский а по сценарию.
Та добре вигострить сокиру - та й заходиться вже рубать - майже за Тар. Шевченком.