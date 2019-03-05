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 Политика Украины
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Все про:Порошенко (16486) расследование (2460) Блок Петра Порошенко (1592) Герасимов (164)

 Порошенко требует срочного расследования обнародованных фактов о якобы злоупотреблениях в "оборонке", - Герасимов

За журналистским расследованием по "оборонке" стоит имидж обновленной украинской армии и именно поэтому Президент Украины Петр Порошенко требует его срочного расследования.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу БПП, об этом в эфире программы "Свобода слова" заявил председатель фракции Партии "Блок Петра Порошенко" Артур Герасимов.

Он также отметил, что расследовать начинать надо уже сегодня.

"Где НАБУ, где Сытник ?! Порошенко действовал как сильный политический лидер, потому что был уволен Гладковский и сразу пошло обращение в НАБУ", - сказал председатель фракции.

По мнению Герасимова, увольнение Гладковского нельзя признавать, ни как признание вины, ни как признание того, что журналистское расследование является "фейком". Вместе с тем он подчеркнул, что расследование должно проводить НАБУ, потому что ему доверяют люди и оно никому неподконтрольное.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Мы не можем предоставить информацию о ценах на конкретные приборы: она конфиденциальная, - "Укроборонпром" о расследовании хищений в оборонке. ФОТО

"Поэтому НАБУ должно провести срочное расследование, потому что общество должно знать правду", - добавил председатель фракции.

Герасимов также обратил внимание на то, что ни один представитель из предыдущей власти не увольнял с должностей подозреваемых лиц.

"Они всегда защищали своих до последнего. Тимошенко даже сейчас защищает Мангера, как когда-то защищала Лозинского", - отметил парламентарий.

Герасимов подчеркнул, что четкая позиция Президента Украины заключается в том, что армия является высшей ценностью государства.

"Тот, кто воровал на армии - будет сидеть в тюрьме. Никакие должности и никакие чины его не спасут!", - подчеркнул председатель фракции.

Он также отметил, что во время избирательной кампании бьют именно по восстановленной армии: "Какая есть наконец в стране. И я ненавижу гадов, которые занимаются политиканством на государстве и политиканством на наших успехах. И больше всего занимаются критикой и политиканством те, кто эту армию воровал и разваливал. И нападают на того, кто эту армию восстановил".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Матиос передал дело Гладковского в НАБУ 1 марта 2017-го года, дело достоверное, - Борислав Береза. ДОКУМЕНТ

Также Герасимов обратил внимание на то, что Президент Петр Порошенко потратил 500 млн грн. собственных сбережений на восстановление украинской армии.

"Например, на восстановление сети ПВО вокруг Киева, которую эти "честные" персонажи развалили и разворовали. Временная следственная комиссия Верховной Рады доказала причастность "честного товарища" Гриценко к хищениям в армии в правительствах Тимошенко, Януковича и еще пяти лет, когда он был руководителем парламентского Комитета по вопросам нацбезопасности и обороны", - сказал Герасимов.

Напомним, 25 февраля команда Bihus.info опубликовала расследование о схемах хищений в оборонном комплексе Украины. Фигурантом расследования является сын заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского.

Концерн "Укроборонпром" и заместитель секретаря СНБО Олег Гладковский планируют подать на авторов расследования в суд.

Президент Петр Порошенко вначале приостановил полномочия первого заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского, а 4 марта - уволил его с занимаемой должности.

Генпрокурор Юрий Луценко заявил, что расследование журналистов о хищениях в оборонной сфере совпало по времени с окончанием следствия ГПУ.

Источник: https://censor.net.ua/n3114991
 
   
 Топ комментарии
 
Дате пете новую саблю. Эту затупил уже.
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да мы верим, вот только судьба бриллиантовых , майдана ,шеремета и других так называемых Дело Чести вызывает у нас сомнение в скорости режима интенсивного труда расследования , за которое получают премии работники реформированного правопорядка.....
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Не прошло и року от чего? От того, что бигус выпустил? Да, не прошло. Неделя прошла только.
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матиос передал материалі в марте 2017-го....
по-моегу єтот герасим не в адеквате вовсе біл на программе...
укуреній...
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Порошенко требует расследовать убийства Небесной сотни...
Порошенко требует расследовать бриллиантовых прокуроров...
Порошенко требует расследовать деятельность бурштыновой мафии...
Порошенко требует расследовать взрывы складов боеприпасов..
Порошенко требует расследовать...
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тобто - Офшоренко вимагає щось , а його всі просто посилають НАх ... ? Отже - він нуль повний , а не президент ?
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Можно вопрос - а передал куда? В НАБУ? Так это они плохо работают? Та ведь каждый зрадолюб всегда кричал, что НАБУ хорошие, а на них наезжают незаслужено. Получаеться у зрадолюбов память как у рыбки?
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Надо выборы раз в год проводить. Траты на выборы будут в разы меньше, чем можно будет сэкономить на таких откатах.
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Например, на восстановление сети ПВО вокруг Киева, точніше вокруг маєтку.
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герасим попутал "имидж армии" с имиджем петрлексійовча
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Слідкуючи за хайпом Бігуса і розглядаючи його з усіх сторін, та беручи до уваги що його вкинули напередодні виборів, можна зробити цілком очевидний висновок : все було зроблено з однією метою дискредитація Порошенка та зниження його політичного рейтингу. Ніяка кАрупция, контрабанди, покарання корупціонерів авторів цього срачу не цікавили. Якби то було не так то інфу б дали набагто раніше і не прив"язували б кожен раз до прізвища Порошенка. Кому ж найбільше тре дискредитувати Президента України? Відповідь теж на поверхні. Достаньо проаналізувати реакцію на Порошенка рашинських лайнозмі і свсобак взагалі починаючи від **** і закінчуючи останннею лаптеногою мокшею з якогось Мухасранска : для всіх другий термін Порошенка то автоматом смерть **** і свсобачої імперії. Звичайно що доморощена вата і зрадо*би ненавидять його не меше, але геоплітична мотиваця кремля знищити Порошенка явно превалює. Звідси другий висновок : найбільший вигодонабувач з цього хайпу є саме **** і його зграя. Повторююсь, саме знищення рейтингу Порошенка а не якесь там розслідування і покарання корупціонерів було метою вкиду Бігуса. Звідси третій висновок: в дупі Бігуса стирчить рука ****. І якщо піти по всьому ланцюжку то слідчим буде зовсім не слкдано довести сліди руки кремля в бугусовій дупі. Звідси випливає четвертий висновок : Бігус вже не жилець. Саме він підходить на роль барана на заклання. **** як відомо - ***** але зовсім не дурак, його люди вже давно розробили план по знищенню Бігуса з метою ще більшої дискредитації Порошенка. Будь я на місці **** я б зробив це після анонсу Бігуса опублікувати 4 чи 5 серію гарячих матеріалів. Якщо це не зробить **** то це зробитиь якийсь неврівноважений атошник якому контрабандні броніки чи ще якесь військове майно в 2014 році врятували життя. Здавалося б що свинособакам і зрадогівнюкам тре святкувати бо начебто вони разом доясгли мети.? Майже. Але є нюанс) Будьяка розмна, патріотична і просто задравомисляча людина за ці 5 років навчилася : якщо в "викривальному срачі набільшу користь отримує **** і кремль то вірити "викривальникам" не можнаі і оцінювати все тре як раз навпаки: ніхто не шкодить кремлю більше ніж Порошенко. Звідси останній висновок з усього Бігусового срачу : патріотична спільнота для якої лютим ворогом є **** і рашистська орда має ще більше згуртуватися навколо Президента України і забезпечити йому перемогу вже в першому турі.
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Видать вы сидите совсем рядом с корытом , это ж надо ТАК переживать за барыгу!
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Тобто, проти змісту розслідування ти не заперечуєш!
Це все, що потрібно знати! Про те, що за цими матеріалами відкриті провадження, що про це відомо ще декілька років тому, краще не читай, бо бомбанеш на маленькі друзочки!)))
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Почему ТОЛЬКО обнародованных фактов ? Журналисты ПРЯМО ГОВОРЯТ , что это только то, что они обнаружили !
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Вы что? Цель разве расследование провести? Цель - чисто перед выборами в черном пиаре. Все. Вон миллиарды украденные коломойским не интересуют схемы. А суммы, в тысячу раз меньше, но где можно хоть как то, хоть тушкой, хоть манипулируя - но упомянуть порошенко - очень интересны.
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Якщо Коломойський винен, то де кримінальне провадження? Й до того- Приватбанк його, а оборонпром державний, й до сьогодні люди гинуть!
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Ну во первых не надо писать бред про приват его. Деньги вкладчиков не его. Если я авто на частную сто ставлю, то авто мое, и детали нельзя воровать. Так же и деньги вкладчиков. Далее - при чем тут криминальное? Это вообще хозяйственное дело. И вот коломойский костьми ложиться, лишь бы не судиться в лондоне. Где не может порешать.
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Дате пете новую саблю. Эту затупил уже.
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Он по рукам не может попасть.😊 Да и вообще не в том направлении машет.
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Во герасим пургу несёт! Бредит, не выходя из шоколадной комы...
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Петре, розслідування цікавить хіба що тебе. Лайно вкидалось не для того щоб щось розслідувати а для того щоб тебе вимастити в ньому, ось і все. Не рви серце ні собі ні людям) Зрадогнид розслідування не цікавить. Їм потрібно виконати замовлення **** : будь хто аби не Порошенко. Працюй далі. Розумні люди все одно будуть голосувати за тебе.
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Он уже в дерьме с ног до головы но соевые продолжают облизывать.
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"Їм потрібно виконати замовлення **** : будь хто аби не Порошенко"
​а с каких таких пор вы верите х)(йлу? Порошенко требует срочного расследования обнародованных фактов о якобы злоупотреблениях в "оборонке", - Герасимов - Цензор.НЕТ 5250
его вполне устраивает порошенко: Kрым никто не отбивает, медведчук рулит, война на Донбассе и т.д.
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Попрошу этого соевого холуя не спамить. Порошенко требует срочного расследования обнародованных фактов о якобы злоупотреблениях в "оборонке", - Герасимов - Цензор.НЕТ 4339
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да мы верим, вот только судьба бриллиантовых , майдана ,шеремета и других так называемых Дело Чести вызывает у нас сомнение в скорости режима интенсивного труда расследования , за которое получают премии работники реформированного правопорядка.....
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Порошенко вызвал кинооператоров и театрально топает ногами в наигранном гневе.
Точно так же топает ногами сам Гладковский, подавший в суд на Бигуса.
Слушайте, да они ведь пляшут совершенно синхронно!
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Как журналисты подняли шут так он засуетился, а то что его кум Юрик заявил что они давно все знали то таке.
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Прям требует, ножкой топает и пухлыми кулачками стучит? А кум Юга говорит что эти факты давно известны и под следствием, чего же гидрант только сейчас проснулси?
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Беглый нардеп Александр Онищенко объявил премии для украинских журналистов-расследователей! За каждое качественное расследование, приведшее к отставке вора из холуятника - премия от 500.000. За главного вора - 1 млн грн. Порошенко требует срочного расследования обнародованных фактов о якобы злоупотреблениях в "оборонке", - Герасимов - Цензор.НЕТ 5635
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"Беглый нардеп Александр Онищенко" - ось він, еталон довіри для зрадососів. Цікаво, а звідки в нього такі гроші?
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П**** о вечном, срочно передать в НАБУ))) так еще в 17 году НАБУ и даже матиосу было все известно
Давайте еще экспертное заключение нужны ли казармы в военное время вместо техники, на секундочку потрачено на них 3 млрд дол это 10-13 КОРВЕТОВ!
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бросили камень в застойное вонючее болото...
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Абаждите, соевые. Матиос сказал, шо с 2017 года расследуется дело Гладковского и все документы, представленные Бигусом, он уже давно видел. Так че Петя не реагировал в 2017-ом?
Кого вы лечите, олигофрены? Вам пора уже думать, как вовремя смыться с Украины, а не играть в непонятные игры. Фильм "Бег" смотрели, соевые придурки? Будете в Ростове организовывать тараканьи бега... если повезет, канешна.
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Да все Петя знал, даже если и сам не участвовал, отдал приказ не трогать своего партнера Свинарчука и все, а теперь уже деваться некуда, приходится топать ногами.
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Что значит не участвовал,налом не заносили,так существует масса других способов участвовать.
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Идиот зеленый, что значит петя не реагировал? Президент занимаеться уголовными делами? Куда там дело передали? В НАБУ? Так при чем тут петя? Хотя чего ожидать от зеленого электората.
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Нейтральные гости в телестудии на этом полит-шоу, на вроде бы лояльном канале уже открыто кричат представителям президента (типа Герасимова) - хватит врать! А это что/то новенькое - даже самых одиозных регионалов так не «опускали» на ток/шоу...
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Це лояльний канал? Хіба що до Тимошенко.
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Давай, давай, "честный" Герасимов! Жги дальше! Что тебе еще остается? А про тот факт, что на всех представлениях на продажу военной техники, которые ты пытаешься "повесить" на Гриценко, стоит "РАЗРЕШАЮ" Порошенко, как председателя СНБО - тебя не смущает? 500 лямов он потратил на ПВО вокруг Киева... Из ранее наворованого!
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Порошенко требует....

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А разве следственные органы подчиняются Пете?
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А шо там "Ленинская кузня" тоже упоминалась ,надо аккуратнее требовать ,а то можно и на себя выйти.
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какая такая члененская кузня? сейчас это свиносоевая наковальня.
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шо это за хрень youtu.be ? вместо youtube? - вирусы?
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Почему якобы злоупотребления, если просто употребления, вернее сказать просто математическая функция умножения и правильного деления, то есть воровство и просто ********* через кидалово.
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Mustafa Nayyem

13 ч. ·

А арестовать Гладковского он не хочет?! Всем личным составом Нацгвардии и СБУ как когда-то Корбана. Или хотя бы протащить пару метров за волосы, усадить в бусик и депортировать на чартере как Саакашвили?

Как-то же это получалось. Хватало и полномочий, и воли, и решимости. Что ж теперь не так?!

Уволил он его...
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Не нравится мне Мустафа, еще та жертва оборта, но он прав
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ПорошенкИ негадуюць! требуют срочного расследования обнародованных фактов о якобы их злоупотреблениях :Порошенко требует срочного расследования обнародованных фактов о якобы злоупотреблениях в "оборонке", - Герасимов - Цензор.НЕТ 2036
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Герасімов. Так розслідування уже завершилось. І якраз в той час ,коли вийшла програма про СВИНЯрчуків.Залишиллось тільки Луценку його зачитати, та чомусь мовчить генпрокурор.
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Не дергайся! Все расследуют. И все сядут. Сразу после выборов.
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О! Нарешті Цензор згадав про вчорашню "Слабоду слова".
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Один я заметил, как лгут соевые?
Если гадости про Украину -- то это говорит Зеленский.
А если хорошее -- так это не Зеленский а по сценарию.
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Порошенко требует срочного расследования обнародованных фактов о якобы злоупотреблениях :Порошенко требует срочного расследования обнародованных фактов о якобы злоупотреблениях в "оборонке", - Герасимов - Цензор.НЕТ 9208Но жуля - супер профи.
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"Причастность к хищениям" доказали, а не судят. Криво у товарища Герасимова получается. И "требования о расследовании со стороны Гаранта" как-то не впечатляют. Если дела в 2016 -2017 годах были открыты, то о какой скорости может идти речь? Или бояре царю не докладывали?
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Зачем герасим утопил своё му-му.... я не пойму... я не пойму...
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"Например, на восстановление сети ПВО вокруг Киев..", - Это ПВО прикрывает Банковую и район дачи Порошенко в Козине. Все. Это не шутка.Источник: https://censor.net.ua/n3114991
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буде руки рубати... мабуть
Та добре вигострить сокиру - та й заходиться вже рубать - майже за Тар. Шевченком.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПорошенко требует срочного расследования обнародованных фактов о якобы злоупотреблениях в "оборонке", - Герасимов
 
 
 
 
 
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