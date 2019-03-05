 Порошенко требует срочного расследования обнародованных фактов о якобы злоупотреблениях в "оборонке", - Герасимов

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу БПП, об этом в эфире программы "Свобода слова" заявил председатель фракции Партии "Блок Петра Порошенко" Артур Герасимов.

Он также отметил, что расследовать начинать надо уже сегодня.

"Где НАБУ, где Сытник ?! Порошенко действовал как сильный политический лидер, потому что был уволен Гладковский и сразу пошло обращение в НАБУ", - сказал председатель фракции.

По мнению Герасимова, увольнение Гладковского нельзя признавать, ни как признание вины, ни как признание того, что журналистское расследование является "фейком". Вместе с тем он подчеркнул, что расследование должно проводить НАБУ, потому что ему доверяют люди и оно никому неподконтрольное.

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"Поэтому НАБУ должно провести срочное расследование, потому что общество должно знать правду", - добавил председатель фракции.

Герасимов также обратил внимание на то, что ни один представитель из предыдущей власти не увольнял с должностей подозреваемых лиц.

"Они всегда защищали своих до последнего. Тимошенко даже сейчас защищает Мангера, как когда-то защищала Лозинского", - отметил парламентарий.

Герасимов подчеркнул, что четкая позиция Президента Украины заключается в том, что армия является высшей ценностью государства.

"Тот, кто воровал на армии - будет сидеть в тюрьме. Никакие должности и никакие чины его не спасут!", - подчеркнул председатель фракции.

Он также отметил, что во время избирательной кампании бьют именно по восстановленной армии: "Какая есть наконец в стране. И я ненавижу гадов, которые занимаются политиканством на государстве и политиканством на наших успехах. И больше всего занимаются критикой и политиканством те, кто эту армию воровал и разваливал. И нападают на того, кто эту армию восстановил".

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Также Герасимов обратил внимание на то, что Президент Петр Порошенко потратил 500 млн грн. собственных сбережений на восстановление украинской армии.

"Например, на восстановление сети ПВО вокруг Киева, которую эти "честные" персонажи развалили и разворовали. Временная следственная комиссия Верховной Рады доказала причастность "честного товарища" Гриценко к хищениям в армии в правительствах Тимошенко, Януковича и еще пяти лет, когда он был руководителем парламентского Комитета по вопросам нацбезопасности и обороны", - сказал Герасимов.

Напомним, 25 февраля команда Bihus.info опубликовала расследование о схемах хищений в оборонном комплексе Украины. Фигурантом расследования является сын заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского.

Концерн "Укроборонпром" и заместитель секретаря СНБО Олег Гладковский планируют подать на авторов расследования в суд.

Президент Петр Порошенко вначале приостановил полномочия первого заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского, а 4 марта - уволил его с занимаемой должности.

Генпрокурор Юрий Луценко заявил, что расследование журналистов о хищениях в оборонной сфере совпало по времени с окончанием следствия ГПУ.