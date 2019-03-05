 Делегация Всеукраинского Совета Церквей встретилась с президентом Израиля. ФОТОрепортаж

"Знаменательным событием первого дня визита украинской делегации на Святую землю стала встреча членов ВСЦиРО с Президентом Государства Израиль Реувеном Ривлином", - сообщает Институт религиозной свободы, передает Цензор.НЕТ.

Более подробно дальнейшее развитие паломничества к обеим странам и украинско-израильские отношения члены Всеукраинского Совета Церквей и религиозных организаций обсудили с представителями израильского правительства.

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Вопрос межнационального сотрудничества и паломничества, учитывая преимущества существующего безвизового режима, а также противодействие проявлениям антисемитизма и экологические вызовы стали предметом обсуждения с Зеевом Элькиным, Министром по делам Иерусалима и национального наследия, Министром охраны окружающей среды Государства Израиль.

Стороны обменялись заявлениями о солидарности Израиля с Украиной и о поддержке Государства Израиль на международном уровне во время встречи украинских религиозных деятелей с представителями МИД Израиля. Кроме этого, отдельно участники встречи обсудили вопросы обеспечения религиозной свободы для верующих разных конфессий и представителей разных культур.





Практический характер имела встреча делегации ВСЦиРО с губернатором Гуш-Эциона Шломо Неэманом и военным раввином, который поделился израильским опытом организации военного капелланства в Армии обороны Израиля и объяснил особенности несения военной службы верующими гражданами.

Делегацию Всеукраинского Совета Церквей и религиозных организаций представляют главы таких конфессий:

Объединения иудейских религиозных организаций Украины;

Православной Церкви Украины;

Украинской Греко-Католической Церкви;

Украинской Православной Церкви (в единстве с Московским Патриархатом)

Римско-Католической Церкви;

Всеукраинского Союза Церквей евангельских христиан-баптистов;

Украинской Церкви христиан веры евангельской;

Церкви адвентистов седьмого дня;

Украинской Свободной Церкви христиан евангельской веры;

Украинской епархии Армянской Апостольской Церкви;

Немецкой евангелическо-лютеранской церкви Украины.

Также в состав делегации ВСЦиРО вошли руководители Украинского Библейского общества, Института религиозной свободы и Духовного управления мусульман АР Крым.

Как сообщалось, официальный визит делегации Всеукраинского Совета Церквей и религиозных организаций в Израиль происходит по инициативе Председателя ВСЦиРО, главного раввина Киева и Украины Якова Дов Блайха. Программа визита предусматривает также встречу украинских религиозных деятелей со спикером Кнессета (парламента) и проведение выездного заседания в Иерусалиме.

Напомним, что первое выездное заседание Всеукраинского Совета Церквей и религиозных организаций произошло в 2009 году также в Государство Израиль. Тогда результатом встреч делегации ВСЦиРО на высшем уровне стало окончательное решение вопроса установления безвизового режима между Украиной и Израилем.