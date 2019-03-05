EN|RU|UK
Темы дня: Выборы-2019 Оружейный скандал с Гладковским Подкуп избирателей Задержание Заманы Убийство Гандзюк Агрессия России против Украины
 Общество, Фоторепортаж
  913  6
Все про:визит (2252) Израиль (925) безвизовый режим (1385) ВСЦиРО (5) Ривлин (4)

 Делегация Всеукраинского Совета Церквей встретилась с президентом Израиля. ФОТОрепортаж

Во время встреч на высшем уровне в Иерусалиме делегация Всеукраинского Совета Церквей и религиозных организаций (ВСЦиРО) подчеркнула необходимость сохранения безвизового режима между Украиной и Израилем.

"Знаменательным событием первого дня визита украинской делегации на Святую землю стала встреча членов ВСЦиРО с Президентом Государства Израиль Реувеном Ривлином", - сообщает Институт религиозной свободы, передает Цензор.НЕТ.

Более подробно дальнейшее развитие паломничества к обеим странам и украинско-израильские отношения члены Всеукраинского Совета Церквей и религиозных организаций обсудили с представителями израильского правительства.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Российский агрессор прилагает много усилий и большие средства, чтобы расшатать межконфессиональный мир для дестабилизации Украины, - Парубий

Делегация Всеукраинского Совета Церквей встретилась с президентом Израиля 01
Делегация Всеукраинского Совета Церквей встретилась с президентом Израиля 02

Вопрос межнационального сотрудничества и паломничества, учитывая преимущества существующего безвизового режима, а также противодействие проявлениям антисемитизма и экологические вызовы стали предметом обсуждения с Зеевом Элькиным, Министром по делам Иерусалима и национального наследия, Министром охраны окружающей среды Государства Израиль.

Делегация Всеукраинского Совета Церквей встретилась с президентом Израиля 03

Стороны обменялись заявлениями о солидарности Израиля с Украиной и о поддержке Государства Израиль на международном уровне во время встречи украинских религиозных деятелей с представителями МИД Израиля. Кроме этого, отдельно участники встречи обсудили вопросы обеспечения религиозной свободы для верующих разных конфессий и представителей разных культур.

Делегация Всеукраинского Совета Церквей встретилась с президентом Израиля 04
Делегация Всеукраинского Совета Церквей встретилась с президентом Израиля 05

Практический характер имела встреча делегации ВСЦиРО с губернатором Гуш-Эциона Шломо Неэманом и военным раввином, который поделился израильским опытом организации военного капелланства в Армии обороны Израиля и объяснил особенности несения военной службы верующими гражданами.

Делегацию Всеукраинского Совета Церквей и религиозных организаций представляют главы таких конфессий:

Объединения иудейских религиозных организаций Украины;
Православной Церкви Украины;
Украинской Греко-Католической Церкви;
Украинской Православной Церкви (в единстве с Московским Патриархатом)
Римско-Католической Церкви;
Всеукраинского Союза Церквей евангельских христиан-баптистов;
Украинской Церкви христиан веры евангельской;
Церкви адвентистов седьмого дня;
Украинской Свободной Церкви христиан евангельской веры;
Украинской епархии Армянской Апостольской Церкви;
Немецкой евангелическо-лютеранской церкви Украины.

Также в состав делегации ВСЦиРО вошли руководители Украинского Библейского общества, Института религиозной свободы и Духовного управления мусульман АР Крым.

Как сообщалось, официальный визит делегации Всеукраинского Совета Церквей и религиозных организаций в Израиль происходит по инициативе Председателя ВСЦиРО, главного раввина Киева и Украины Якова Дов Блайха. Программа визита предусматривает также встречу украинских религиозных деятелей со спикером Кнессета (парламента) и проведение выездного заседания в Иерусалиме.

Напомним, что первое выездное заседание Всеукраинского Совета Церквей и религиозных организаций произошло в 2009 году также в Государство Израиль. Тогда результатом встреч делегации ВСЦиРО на высшем уровне стало окончательное решение вопроса установления безвизового режима между Украиной и Израилем.

Источник: https://censor.net.ua/n3114989
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
сподіваюсь, московитів там не було
 показать весь комментарий
 
 
Як це не було московитів??? Як же без них - представник мацковського пархату був в складі делегації - такий в окулярчиках - на 4-ій світлині другий з правої сторони.
 показать весь комментарий
 
были. читай внимательней "Украинской Православной Церкви (в единстве с Московским Патриархатом)"
 показать весь комментарий
 
не легитимная какая-то встреча... Делегация Всеукраинского Совета Церквей встретилась с президентом Израиля - Цензор.НЕТ 4098 (нарик где?)
 показать весь комментарий
 
 
И да, тут должно быть про крест и труселя Всеукраїнська Рада Церков зустрілась із президентом Ізраїлю - Цензор.НЕТ 7534
 показать весь комментарий
 
Цензор.НЕТНовостиОбществоДелегация Всеукраинского Совета Церквей встретилась с президентом Израиля. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
 вверх