 Матиос передал дело Гладковского в НАБУ 1 марта 2017-го года, дело достоверное, - Борислав Береза. ДОКУМЕНТ

Об этом сообщил нардеп Борислав Береза, передает Цензор.НЕТ.

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По его словам, распечатки с перепиской фигурантов расследования передавались в Национальное антикоррупционное бюро еще в 2017 году главным военным прокурором Анатолием Матиосом. В качестве подтверждения, Береза опубликовал сопроводительное письмо к переписке, на котором стоит виза руководителя детективов НАБУ Андрея Калужинского.

"Для того чтобы закончить все разговоры о том подлинные переписки или нет используются у Дениса Бигуса в его расследовании, необходимо всего лишь подтверждение любого украинского правоохранительного органа. Например НАБУ. Да, руководству НАБУ нужно просто подтвердить их подлинность. И они это могут сделать. Но ведь тогда возникнет вопрос о том почему они, получив эти распечатки 1 марта 2017 года, ничего не делали до появления расследования Bigus.info?" - написал нардеп.

Напомним, 25 февраля команда Bihus.info опубликовала расследование о схемах хищений в оборонном комплексе Украины. Фигурантом расследования является сын заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского.

Концерн "Укроборонпром" и заместитель секретаря СНБО Олег Гладковский планируют подать на авторов расследования в суд.

Президент Петр Порошенко вначале приостановил полномочия первого заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского, а 4 марта - уволил его с занимаемой должности.

Генпрокурор Юрий Луценко заявил, что расследование журналистов о хищениях в оборонной сфере совпало по времени с окончанием следствия ГПУ.