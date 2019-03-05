 Матиос передал дело Гладковского в НАБУ 1 марта 2017-го года, дело достоверное, - Борислав Береза. ДОКУМЕНТ

Об этом сообщил нардеп Борислав Береза, передает Цензор.НЕТ.
По его словам, распечатки с перепиской фигурантов расследования передавались в Национальное антикоррупционное бюро еще в 2017 году главным военным прокурором Анатолием Матиосом. В качестве подтверждения, Береза опубликовал сопроводительное письмо к переписке, на котором стоит виза руководителя детективов НАБУ Андрея Калужинского.
"Для того чтобы закончить все разговоры о том подлинные переписки или нет используются у Дениса Бигуса в его расследовании, необходимо всего лишь подтверждение любого украинского правоохранительного органа. Например НАБУ. Да, руководству НАБУ нужно просто подтвердить их подлинность. И они это могут сделать. Но ведь тогда возникнет вопрос о том почему они, получив эти распечатки 1 марта 2017 года, ничего не делали до появления расследования Bigus.info?" - написал нардеп.
Напомним, 25 февраля команда Bihus.info опубликовала расследование о схемах хищений в оборонном комплексе Украины. Фигурантом расследования является сын заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского.
Концерн "Укроборонпром" и заместитель секретаря СНБО Олег Гладковский планируют подать на авторов расследования в суд.
Президент Петр Порошенко вначале приостановил полномочия первого заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского, а 4 марта - уволил его с занимаемой должности.
Генпрокурор Юрий Луценко заявил, что расследование журналистов о хищениях в оборонной сфере совпало по времени с окончанием следствия ГПУ.
ну мы и так не сомневались...
Петро Порошенко и его ОПГ это мародеры на крови - доказано...
ти ту домівку у мажора 22-х річного бачив?
погугли и знайдеш фото домівки...
а для кого вигідно змінити статтю про покарання?
читай класику....Холмса
барига твій петролексіїч
Так ЭТА статья каким к Порошенко?
2. Не давайте советов, когда у вас их не просят.
3. Никаких новых законов о наказании за коррупции не нужно. Пусть вернут старый.
.Вам гречка нужна,.а не законы.....и кавно на вентилятор по слабоумию.
"рубку"...?
"Прощай рейтинг" называется.
уже не могу дождаться когда перестану слышать от заплывшего мародера лозунг Слава Украине. как мерзко это звучит из этого куска гавна.
Ukrop777 @Ukrop777w 59 мин.59 минут назад
Так много шума о Свинорчуках и РНБО и так тихо о святом отце Турчинове.
Ukrop777 @Ukrop777w 2 ч.2 часа назад
Когда нам закупили кустарные патроны, я о этом сказал людям которые мне помогали из кабмина, ответ - Гройсмана и кабмин вообще не допускают в МО и УКРоборонпром, это парафия президента и его закрытая структура где он руководит лично
Подробности читайте на УНИАН: https://www.unian.net/politics/10468818-zhurnalisty-ozvuchili-summu-kotoruyu-zarabotal-zavod-poroshenko-za-gody-voyny-video.html
Если не сумел, пусть идет коров пасти, если Порох приказал, тогда в тюрьму.
Поэтому и слили тему Бигусу,чтобы получилась огласка.
А сколько мы еще не знаем.