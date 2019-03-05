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 Происшествия, Общество
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 Матиос передал дело Гладковского в НАБУ 1 марта 2017-го года, дело достоверное, - Борислав Береза. ДОКУМЕНТ

Переписка, которую журналисты Bihus.info использовали в расследовании о хищении в оборонном секторе, подлинная.

Об этом сообщил нардеп Борислав Береза, передает Цензор.НЕТ.

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По его словам, распечатки с перепиской фигурантов расследования передавались в Национальное антикоррупционное бюро еще в 2017 году главным военным прокурором Анатолием Матиосом. В качестве подтверждения, Береза опубликовал сопроводительное письмо к переписке, на котором стоит виза руководителя детективов НАБУ Андрея Калужинского.

Матиос передал дело Гладковского в НАБУ 1 марта 2017-го года, дело достоверное, - Борислав Береза 01

"Для того чтобы закончить все разговоры о том подлинные переписки или нет используются у Дениса Бигуса в его расследовании, необходимо всего лишь подтверждение любого украинского правоохранительного органа. Например НАБУ. Да, руководству НАБУ нужно просто подтвердить их подлинность. И они это могут сделать. Но ведь тогда возникнет вопрос о том почему они, получив эти распечатки 1 марта 2017 года, ничего не делали до появления расследования Bigus.info?" - написал нардеп.

Напомним, 25 февраля команда Bihus.info опубликовала расследование о схемах хищений в оборонном комплексе Украины. Фигурантом расследования является сын заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского.

Концерн "Укроборонпром" и заместитель секретаря СНБО Олег Гладковский планируют подать на авторов расследования в суд.

Президент Петр Порошенко вначале приостановил полномочия первого заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского, а 4 марта - уволил его с занимаемой должности.

Генпрокурор Юрий Луценко заявил, что расследование журналистов о хищениях в оборонной сфере совпало по времени с окончанием следствия ГПУ.

Матиос передал дело Гладковского в НАБУ 1 марта 2017-го года, дело достоверное, - Борислав Береза 02

Источник: https://censor.net.ua/n3114988
 
 
 Топ комментарии
 
подлинные...
ну мы и так не сомневались...
Петро Порошенко и его ОПГ это мародеры на крови - доказано... Матиос передал дело Гладковского в НАБУ 1 марта 2017-го года, дело достоверное, - Борислав Береза - Цензор.НЕТ 7338
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Так уже 19-тый, а никто и не зачесался. Подумаешь... Зам секретаря СНБО - главарь преступной группировки... Какие мелочи, господа.
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подлинные...
ну мы и так не сомневались...
Петро Порошенко и его ОПГ это мародеры на крови - доказано...
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Где там про Порошенко ,лаптеногое?))
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сам себе і викрив, бо анулював статтю про покарання за корупцію...
ти ту домівку у мажора 22-х річного бачив?
погугли и знайдеш фото домівки...
а для кого вигідно змінити статтю про покарання?
читай класику....Холмса
барига твій петролексіїч
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он или ваш СУД? А вчера внёс в Раду новый.Вот идите ,становитесь с лозунгами под Раду и требуйте от депутатов принятия,диванные войска.Жопу не оторвёте?
Так ЭТА статья каким к Порошенко?
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1. Эта статья имеет прямое отношение к Петру Алексеевичу.
2. Не давайте советов, когда у вас их не просят.
3. Никаких новых законов о наказании за коррупции не нужно. Пусть вернут старый.
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Каким Порошенко к независимому НАБУ? Берёза об этом вам и говорит.))
.Вам гречка нужна,.а не законы.....и кавно на вентилятор по слабоумию.
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петралексеич не знал с какой руки начать...
"рубку"...?
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Так уже 19-тый, а никто и не зачесался. Подумаешь... Зам секретаря СНБО - главарь преступной группировки... Какие мелочи, господа.
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4 серия обещает быть самой интересной.😉
"Прощай рейтинг" называется.
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Ukrop777‏ @Ukrop777w 44 мин.44 минуты назад

уже не могу дождаться когда перестану слышать от заплывшего мародера лозунг Слава Украине. как мерзко это звучит из этого куска гавна.

Матиос передал дело Гладковского в НАБУ 1 марта 2017-го года, дело достоверное, - Борислав Береза - Цензор.НЕТ 6380 Ukrop777‏ @Ukrop777w 59 мин.59 минут назад

Так много шума о Свинорчуках и РНБО и так тихо о святом отце Турчинове.

Матиос передал дело Гладковского в НАБУ 1 марта 2017-го года, дело достоверное, - Борислав Береза - Цензор.НЕТ 6380 Ukrop777‏ @Ukrop777w 2 ч.2 часа назад

Когда нам закупили кустарные патроны, я о этом сказал людям которые мне помогали из кабмина, ответ - Гройсмана и кабмин вообще не допускают в МО и УКРоборонпром, это парафия президента и его закрытая структура где он руководит лично
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Журналисты озвучили сумму, которую заработал завод Порошенко за годы войны

Подробности читайте на УНИАН: https://www.unian.net/politics/10468818-zhurnalisty-ozvuchili-summu-kotoruyu-zarabotal-zavod-poroshenko-za-gody-voyny-video.html
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А Борис Юхимович яким боком до тої справи? .. І взагалі , хто його призначив "експертом" щоб давати оцінку достовірності документів.... Невже і тут без Бєні не обійшлося??!... Тоді багато, що стає зрозумілим...😕😕😕😕😕
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Типовий вафельний стиль: замість того, щоб відповідати за свої дії -- намагаєтесь вивідати джерела і вказати, що цим повинні займатись правоохєрєнні органи... вам ніщо вже не стане зрозумілим, бо вафлеботами не стають -- ними народжуються ще до появи бені чи петі...
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Теперь понятно, почему по ночам Сытник встречался с Порошенко.
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теперь следовало бы спросить у розовощекого любителя ночных визитов к Пороху, какого хрена за 2 года дело не расследовано и не передано в суд?
Если не сумел, пусть идет коров пасти, если Порох приказал, тогда в тюрьму.
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Но ведь тогда возникнет вопрос о том почему они, получив эти распечатки 1 марта 2017 года, ничего не делали до появления расследования Bigus.info?"Источник: https://censor.net.ua/n3114988 - і це найголовніше запитання !
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НАБУ передает в САП, а затем КС заявляет, что все это фигня...Еще немного потерпите и займетесь хищениями барбариса и дюшеса. Да хоть в агропроме, хоть в ВСУ.
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...почему НАБУ ничего не делали???.....ПОКРЫВАЛИ!!!!
Поэтому и слили тему Бигусу,чтобы получилась огласка.
А сколько мы еще не знаем.
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Ботоферме срочно нужна новая методичка, еще пол-часа назад они кричали, что расследования Бигуса - фигня. Тайм-аут для порохоботов?
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это уже было, давай что-нибудь пооригинальнее
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Говорят у Ю.Луценко при освещении ультрафиолетом на лбу загорается печать "УПЛОЧЕНО". Матіос передав справу Гладковського в НАБУ 1 березня 2017 року, справа достовірна, - Борислав Береза - Цензор.НЕТ 8996
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Жаль что Юра Картавый откровенно врет ! Жаль - а ведь имел отсидку при шапошнике и был бит амоном но блин большие деньги делают своё а дружба с гарантом позволяют и соврать ради всеобщего дела .Жаль ....
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияМатиос передал дело Гладковского в НАБУ 1 марта 2017-го года, дело достоверное, - Борислав Береза. ДОКУМЕНТ
 
 
 
 
 
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