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 Нужно налаживать отношения с НАТО и не смотреть на них, как на врагов, - Лукашенко

Президент Беларуси Александр Лукашенко выступает за налаживание взаимоуважительных отношений с НАТО.

Об этом президент Беларуси заявил сегодня на совещании по вопросам участия в интеграционных структурах и сотрудничества с европейскими организациями, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на БЕЛТА.

"Три государства, граничащие с Беларусью, являются членами Североатлантического альянса. А Украина страстно, яростно стремится туда. Это определенный вызов и питательная среда для конфронтации, особенно в условиях призывов и планов по усилению военного присутствия", - подчеркнул белорусский лидер.

Он отметил, что ни Беларуси, ни ее соседям новые разделительные линии не нужны.

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"Поэтому следует налаживать взаимоуважительные отношения с НАТО, которые в конечном итоге укрепляли бы безопасность нашей страны. Мы с ними должны разговаривать. Мы не должны на них смотреть, как на врагов", - сказал Лукашенко.

Источник: https://censor.net.ua/n3114985
 
   
 Топ комментарии
 
Лука нарывается на а-та-та от хуйла. Нужно налаживать отношения с НАТО и не смотреть на них, как на врагов, - Лукашенко - Цензор.НЕТ 3925
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ой бацька...
расползаются в стороны два стула... старая задница не сможет их долго держать..
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У вас один из соседей - хозяин в вашем доме.
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Просто хочет усидеть одной жепой на двух стульях
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Ему это удаётся уже на протяжении четверти века... Потрібно налагоджувати відносини з НАТО і не дивитися на них, як на ворогів, - Лукашенко - Цензор.НЕТ 1075
Потрібно налагоджувати відносини з НАТО і не дивитися на них, як на ворогів, - Лукашенко - Цензор.НЕТ 1547
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просто у Бацки глаза открылись,после того,как ***** ему защемил я#ца
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Походу Лука намекает Ху*лу что хочет еще пару лярдов в долг. Прям такой же лживый лизоблюд как Януковощ, и Порося. Говорят одно, делают другое а думают о деньгах.
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Мы за мир и дружбу между нашими ближайшими соседями. Будут богатеть они, будем и мы счастливо жить.
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У вас один из соседей - хозяин в вашем доме.
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Наш шлепер на двох стільцях сидів, так сраку розірвав.
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Литвин, скільки родичів в тебе вбили натівці?
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Благодаря нашей миролюбивой взвешенной позиции, нисколько.
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ой бацька...
расползаются в стороны два стула... старая задница не сможет их долго держать..
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Цей "картопляний голова радгоспу" вже перевбувається не тільки у підстрибуванні, навчився вже панчохи через довбешку вдягати. Чує, що скоро напхають йому бульби до дупи по самі метелики.
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"Хитрожопый" - вторая фамилия белорусского узурпатора власти. Потрібно налагоджувати відносини з НАТО і не дивитися на них, як на ворогів, - Лукашенко - Цензор.НЕТ 2841
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Председатель колхоза Беларусь,наверное обиделся на Кремль и на бухался , а завтра кремлёвскому Фюреру скажет что чёрт его попутал Белорусы очень осторожны ,потому сто сильно зависят от кремлёвского корыта
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Особисто лука мудіщєв може дивитись на НАТО як завгодно, в тому числі як повелителів і господарів, лише в цьому разі це дозволить йому залишатись на колгоспному троні. Дешеві понти та погрози тут не працюють, роздавлять як таргана після вирішення питання - шо робити з людьми.
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А коли в Білорусі день пам'яті загиблих від рук НАТО?
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Уж на сковородке и семь пятниц на неделе.Нельзя ни одному слову верить.Украине с этим тираном держать ухо востро.
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У, як заспівав...

Дайош ескадрилью F-16 під Барановичами!

А, хазяїн не дозволяє....
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомНужно налаживать отношения с НАТО и не смотреть на них, как на врагов, - Лукашенко
 
 
 
 
 
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