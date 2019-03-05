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 Политика Украины
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Все про:Кабмин (10861) Тарифы на отопление (566) Рева Андрей (449)

 Кабмин установит граничный тариф для централизованного отопления, - Рева

Кабинет министров Украины намерен установить граничный тариф для централизованного отопления, сообщил министр социальной политики Андрей Рева.

"Мы проведем анализ и установим граничный тариф для Украины. Если кто-то думает, что за счет бюджетных средств он будет покрывать свою бесхозяйственность, то этот период тоже заканчивается", - сказал он в ходе селекторного совещания по вопросам обеспечения населения централизованным теплоснабжением и формированию тарифов во вторник в Киеве, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Кроме того, А.Рева заявил, что считает незаконным выставление облгазами четов за 30 месяцев после решения суда, которым было отменено решение о понижении Кабмином нормы потребления газа.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Стоимость отопления для киевлян в январе в среднем увеличилась на 40%, а в некоторых случаях - на 60%, - "Киевтеплоэнерго"

Источник: https://censor.net.ua/n3114984
 
   
 Топ комментарии
 
да похоже, политрук Рева, это твой период заканчивается
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РЕВА! НЕ РЕВИ! ТВОЙ ПЕРИОД ЗАКАНЧИВАЕТСЯ 31 МАРТА! А ПОТОМ И НА ЗОНУ!
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Щоб тобі на цвинтарі осиковий кіл встановили за бюджетний кошт. Кабмин установит граничный тариф для централизованного отопления, - Рева - Цензор.НЕТ 5204
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да похоже, политрук Рева, это твой период заканчивается
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это ж каким надо быть ущербным раклищем чтоб отмазывать властетварей?
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Порохобот, переобувайсь! Раз-Два! Тарифы можно не повышать уже
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ойц, это уже таки "рынок", или еще нет?...
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РЕВА! НЕ РЕВИ! ТВОЙ ПЕРИОД ЗАКАНЧИВАЕТСЯ 31 МАРТА! А ПОТОМ И НА ЗОНУ!
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Щоб тобі на цвинтарі осиковий кіл встановили за бюджетний кошт.
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У понеділок колегія суддів Окружного адміністративного суду Києва задовільнила позов Тимошенко проти уряду щодо підвищення ціни на газ для населення та теплокомуненерго, що відбулося у травні 2016 року.
Суд визнав протиправною та нечинною постанову Кабінету міністрів № 315 від 2016 року про встановлення єдиної ціни на газ на рівні 6879 грн за тисячу кубометрів.
Водночас, згідно з даними у базі на сайті Верховної Ради, вказана постанова є не чинною. Розпорядження уряду, яке оскаржувала Тимошенко, втратило чинність на підставі постанови КМ № 867 від 19.10.2018.
Постанови Кабміну №315 та №187 стосуються встановлення формули для формування ціни на газ на підставі ціни імпортного природного газу в німецькому газовому хабі, яка визначається згідно з даними агентства Platts European Gas Daily (так звана, формула «Дюссельдорф+»).
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ротердам + понятно 50% ахметову и 50% петруалексеичу...
а вот как дюссельдорф+ "поделили"????
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Как сообщалось, газодобывающая компания "Нефтегаздобыча" (входит в структуру ДТЭК Рината Ахметова) в 2016 году увеличила добычу газа на 25% (на 326,16 млн куб. м) до 1630,8 млн куб. м.
Добыча газового конденсата в 2016 году составила 56,1 тыс. тонн, что на 24% (на 10,8 тыс. тонн) больше показателя 2015 года.
"ДТЭК Нефтегаз" планирует к 2020 году увеличить ежегодную добычу газа до 3 млрд куб. м.Источник: https://biz.censor.net.ua/n3043536
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это после того как 5-ть лет наживался вместе с подельником из МАУПа ?...
видать конец увидал....
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Які ж вони добрі стають перед виборами...
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ні ну зростання платіжок на центральне опалення майже в 2 рази якщо порівнювати листопад 2018 та січень 2019 це дофіга.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныКабмин установит граничный тариф для централизованного отопления, - Рева
 
 
 
 
 
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