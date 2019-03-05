 Кабмин установит граничный тариф для централизованного отопления, - Рева

"Мы проведем анализ и установим граничный тариф для Украины. Если кто-то думает, что за счет бюджетных средств он будет покрывать свою бесхозяйственность, то этот период тоже заканчивается", - сказал он в ходе селекторного совещания по вопросам обеспечения населения централизованным теплоснабжением и формированию тарифов во вторник в Киеве, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
Кроме того, А.Рева заявил, что считает незаконным выставление облгазами четов за 30 месяцев после решения суда, которым было отменено решение о понижении Кабмином нормы потребления газа.
Суд визнав протиправною та нечинною постанову Кабінету міністрів № 315 від 2016 року про встановлення єдиної ціни на газ на рівні 6879 грн за тисячу кубометрів.
Водночас, згідно з даними у базі на сайті Верховної Ради, вказана постанова є не чинною. Розпорядження уряду, яке оскаржувала Тимошенко, втратило чинність на підставі постанови КМ № 867 від 19.10.2018.
Постанови Кабміну №315 та №187 стосуються встановлення формули для формування ціни на газ на підставі ціни імпортного природного газу в німецькому газовому хабі, яка визначається згідно з даними агентства Platts European Gas Daily (так звана, формула «Дюссельдорф+»).
а вот как дюссельдорф+ "поделили"????
Добыча газового конденсата в 2016 году составила 56,1 тыс. тонн, что на 24% (на 10,8 тыс. тонн) больше показателя 2015 года.
"ДТЭК Нефтегаз" планирует к 2020 году увеличить ежегодную добычу газа до 3 млрд куб. м.Источник: https://biz.censor.net.ua/n3043536
видать конец увидал....