 Просветительские программы должны показать молодежи, что рабочая профессия – это престижно, - глава Федерации работодателей

Об этом в ходе проведения круглого стола на тему "Сотрудничество бизнеса и учреждений профессионально-технического образования" сообщил председатель Федерации работодателей Украины Дмитрий Олейник, отметив, что только за 2018 год из страны уехало более миллиона человек трудоспособного возраста, информирует Обозреватель.
"К сожалению, наши квалифицированные, компетентные и разумные рабочие уезжают искать лучшей жизни в других странах, и мы видим в этом риск. Но, к счастью, у нас есть много молодых людей, умных, с большим желанием получить квалификацию. И сегодня мы ставим целью через просветительские программы помочь молодым людям понять, что рабочая профессия – это престижно", – говорит Олейник.
По его мнению, привлекать кадры в промышленность поможет дуальная система образования.
"Через дуальную систему образования мы хотим объединить теорию, которая преподается в ПТУ, и практику, которую получают мастера на производстве. Соответственно, имея не только теоретические, но и практические навыки, студенты остаются на предприятии и получают квалификацию быстрее, чем это сейчас", – пояснил глава ФРУ.
Олейник отмечает, что такая система уменьшит отток профессиональных кадров и укрепит украинскую экономику.
Как ранее сообщалось, украинцы, работающих за рубежом, сталкиваются с ущемлением прав и мошенничеством. При этом заработок, например, в Польше, можно сравнить с доходами в Украине.
...помочь молодым людям понять, что рабочая профессия - это престижно",Источник: https://censor.net.ua/n3114982 - наші "червоні директори" ніяк совкового мислення не позбудуться - платіть нормально і від вас ніхто не буде тікати !
Де наші профспілки , чим займаються політики і їх "недопартії" , де вимоги і страйки - нема ? То нєфіг і скаржитись ...
Хоча свого часу довелося і на складах попрацювати.
це я кожен день так намагаюсь достукатись до всіх українців ... але марно ..((
Работай смерд.., вот на таких 22-летних оболтусов как Гладковский...
И жить на зарплату сварщика!
Довелось на складах поработать - и грузчиком недолго побыть (когда одно время без работы был), и позднее в IT-отделе компании, поэтому знаю не понаслышке, за какой скот там держат рабочих, как там "выполняют" требования КЗоТ, какое отношение к людям и как "щедро" платят за изматывающий труд.
Единственное, что немного утешает - в основном пролетариат быдлецо ещё то, к тому же много типичной кацапни. Но всё равно сочувствую достойным людям, оказавшимся в этой среде рабыдла.
Інший випадок - коли хтось почав п*здить запальнички, "винуватця" знайшли швидко - відмотали відеозапис на 10 хвилин назад і повісили крадіжки на хлопця, який останнім проходив поруч. Характерно, що жодне бидло за нього не вступилося, ще й зловтішно гигикали - "а шо ж ты думал? в сказку попал? тут по-простому, кто последний - тот и крайний!"