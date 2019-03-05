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Все про:трудовая миграция (181) заробитчане (317)

 Просветительские программы должны показать молодежи, что рабочая профессия – это престижно, - глава Федерации работодателей

Ситуация с высококвалифицированными кадрами в Украине ужасная из-за усиления трудовой миграции.

Об этом в ходе проведения круглого стола на тему "Сотрудничество бизнеса и учреждений профессионально-технического образования" сообщил председатель Федерации работодателей Украины Дмитрий Олейник, отметив, что только за 2018 год из страны уехало более миллиона человек трудоспособного возраста, информирует Обозреватель.

"К сожалению, наши квалифицированные, компетентные и разумные рабочие уезжают искать лучшей жизни в других странах, и мы видим в этом риск. Но, к счастью, у нас есть много молодых людей, умных, с большим желанием получить квалификацию. И сегодня мы ставим целью через просветительские программы помочь молодым людям понять, что рабочая профессия – это престижно", – говорит Олейник.

По его мнению, привлекать кадры в промышленность поможет дуальная система образования.

"Через дуальную систему образования мы хотим объединить теорию, которая преподается в ПТУ, и практику, которую получают мастера на производстве. Соответственно, имея не только теоретические, но и практические навыки, студенты остаются на предприятии и получают квалификацию быстрее, чем это сейчас", – пояснил глава ФРУ.

Олейник отмечает, что такая система уменьшит отток профессиональных кадров и укрепит украинскую экономику.

Как ранее сообщалось, украинцы, работающих за рубежом, сталкиваются с ущемлением прав и мошенничеством. При этом заработок, например, в Польше, можно сравнить с доходами в Украине.

Источник: https://censor.net.ua/n3114982
 
 
 Топ комментарии
 
только за 2018 год из страны уехало более миллиона человек трудоспособного возрастаИсточник: https://censor.net.ua/n3114982

...помочь молодым людям понять, что рабочая профессия - это престижно",Источник: https://censor.net.ua/n3114982 - наші "червоні директори" ніяк совкового мислення не позбудуться - платіть нормально і від вас ніхто не буде тікати !
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... - а работа за копейки это почётно.
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только за 2018 год из страны уехало более миллиона человек трудоспособного возрастаИсточник: https://censor.net.ua/n3114982

...помочь молодым людям понять, что рабочая профессия - это престижно",Источник: https://censor.net.ua/n3114982 - наші "червоні директори" ніяк совкового мислення не позбудуться - платіть нормально і від вас ніхто не буде тікати !
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а оно хочет чтоб на него батрачили за копейки Просветительские программы должны показать молодежи, что рабочая профессия – это престижно, - глава Федерации работодателей - Цензор.НЕТ 8854
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те, ко уже поработал на рабочих профессиях в Польше, Чехии, Словакии уже никогда за ваши копейки работать не станет!
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100% і тому ці балачки про "престиж" нічого , окрім сміху , в них не викликають ...))
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Щоб мати висококваліфікованого робітника, він повинен пропрацювати по цій спеціальності років 10, не менше.
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Как только детки порошенка, гройсмана и прочих "слуг народа" вернутся из Англии и пойдут в ПТУ - сразу же за ними и наши пойдут . Ведь это же престижно ...
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100% - навіть гасло , для них , вже є - "зміни Vertu на фрезерний станок !" Просвітницькі програми мають показати молоді, що робітнича професія - це престижно, - глава Федерації роботодавців - Цензор.НЕТ 2904
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глава Федерации работодателей кого и чего такое впечатление что он с дуба рухнул и так и не пришел в себя Просветительские программы должны показать молодежи, что рабочая профессия – это престижно, - глава Федерации работодателей - Цензор.НЕТ 9644
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"сегодня с вымпелами в стране тоже напряжёнка!" ))
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)))))) и за 25 лет стажа на одном месте добавляли 5 рублей к зарплате!
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На складе одной из украинских торговых сетей (с весьма "божественным" названием, но ГИПЕР-ублюдским отношением к работникам - тупо за скотину держат) женщина из-за адской скученности и отсутствий ТБ как таковой попала под электрокар. Открытый перелом ноги, лужа крови... Пришли завсклада, нач.смены, нач.охраны и бригадир, всех разогнали - "чё зенки вытаращили? ану е*ашить, шоб аж пыль столбом! и никто ничего не видел, ясно?" Женщину в шоковом состоянии подняли, вынесли за проходную и вышвырнули на газон. Она, немного придя в себя, сама себе вызвала скорую. А через несколько дней по адресу проживания подбросили в почтовый ящик трудовую книжку с записью об увольнении за день до травмы. Дети пытались что-то выяснять, подавать в суд, комиссии и т.д. - но после разбитых окон как-то резко отказались от попыток.
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так про це ж і мова - навіщо вам платити високі з.п , якщо ви цього не вимагаєте ? Навіщо вам соцпакет і гідні умови праці , якщо ви погоджуєтесь працювати і так ? Просвітницькі програми мають показати молоді, що робітнича професія - це престижно, - глава Федерації роботодавців - Цензор.НЕТ 9132
Де наші профспілки , чим займаються політики і їх "недопартії" , де вимоги і страйки - нема ? То нєфіг і скаржитись ...
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Ваше звертання до мене трохи не за адресою. Я не скаржусь, а розповідаю про реальний випадок, про який знаю. Сам працюю в дещо іншій сфері - тій, про яку нещодавно дехто Кобцев в калюжу пердів (про онанізм на порносайти).
Хоча свого часу довелося і на складах попрацювати.
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це не до Вас конкретно ...
це я кожен день так намагаюсь достукатись до всіх українців ... але марно ..((
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"И сегодня мы ставим целью через просветительские программы помочь молодым людям понять, что рабочая профессия - это престижно", - високою зарплатою і умовами роботи, а не пі...жом треба показувати, що робочі спеціальності - це престижно!
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эх сколько на этих программах теперь денежек отмоется
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Образование - классная штука. Только вот если бы за квалификацию достойно платили работодатели. Часто платят грош, а требуют на сто. Какой умный останется?
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А якщо серед Олійників і Гладковських провести "просвєтітєльскую работу" щоб не крали -це допоможе ? Нє ????
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Конечно престижно! На Порше и Мерседесах одни рабочие возле министерств и судов паркуются. По телевизору строители, сантехники и сварщики на Мальдивах отдыхают. Зарплаты - Коболев позавидует. 😁
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и это после фоток дворцов наших панов, единственный труд которых было родится в нужной и приближенной к власти семье?

Работай смерд.., вот на таких 22-летних оболтусов как Гладковский...
Просветительские программы должны показать молодежи, что рабочая профессия – это престижно, - глава Федерации работодателей - Цензор.НЕТ 688
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дивно , що коптер НК не збили , там же "безполітна зона" - виходить пеціна "відновлена" ППО також міф ?!
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Минимальная зп для квалифицированого FTE 800 баксов реально это может показать куда лучше, чем любая реклама
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Газ и топливо по рыночной цене, вот и труд должен быть по рыночной.
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У нас же политики и мусора разнообразные-самые престижные,а рабы то таке.
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Почетно работать за копейки, почетно ребенка с женой держать за бомжей, почетно жить с дефицитом денег с каждыми месяцем, почетно жрать меньше. Да не фига не почетно, быть рабочим расходником о котором не вспомнят и за место спасибо скажут "не хочешь за это работать, пшел н..ех холоп"
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быть рабом всю жизнь почетно. Почет и слава в могиле
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Щоб мати висококваліфікованого робітника, він повинен пропрацювати по цій спеціальності років 10, не менше. -- это ложь! Надо дать ему качественное обучение, как это есть в Дании. Я видел как парен в 23 года ложит кладку с кирпича !
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Чоловіче, в кожної людини є певні здібності. Один може якусь роботу якісно виконувати відразу, іншому потрібні роки тренування. Не можна всіх міряти однаково. Якщо в людини погана моторика, вона буде ремонтувати годинники, але вчитиметься до старості. Якщо в людини погана координація, нормальним водієм вона стане не раніше, як за 10 років. А якщо на додаток ще й погана реакція (а ці речі дуже часто йдуть в парі), то нормальним водієм вона не стане ніколи.
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Донедавна не хотіли приймати на роботу понад 40 років. Незабаром будете виловлювати пенсіонерів, аби вручити повістку в трудову армію.
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В мене, до речі, лопухи до 25 маже ніколи не працювали. Найкращі працівники - від 25-30 і вище. Інтелектуальна праця, мізки потрібні.
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Что-то Олейник не спешит поработать сварщиком ли сантехником.
И жить на зарплату сварщика!
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Я Вам свою лопату, а Вы мне свое кресло. Бум меняться?
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Совковые речи понеслись. "Рабочий! Ты звучишь гордо, блеать! Металлург, твоя сила в плавках!"
Довелось на складах поработать - и грузчиком недолго побыть (когда одно время без работы был), и позднее в IT-отделе компании, поэтому знаю не понаслышке, за какой скот там держат рабочих, как там "выполняют" требования КЗоТ, какое отношение к людям и как "щедро" платят за изматывающий труд.
Единственное, что немного утешает - в основном пролетариат быдлецо ещё то, к тому же много типичной кацапни. Но всё равно сочувствую достойным людям, оказавшимся в этой среде рабыдла.
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А коли хтось з роботяг починає старатися, то його швидко поставлять на місце, аби не висовувався.
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Причому свої ж. А ще на складі було молоде падло (вигнали швидко, щоправда), постійно обторчаний кодтерпіновий наркалига, який отакому старанному чолов'язі зламав електророклу - дебіл не передбачив, що зробив це просто під об'єктивом камери спостереження, яка там висіла неподалік Просвітницькі програми мають показати молоді, що робітнича професія - це престижно, - глава Федерації роботодавців - Цензор.НЕТ 2940 Коли спитали, навіщо він це зробив - тупа, зате відверта відповідь: "а мне зáвидно!"
Інший випадок - коли хтось почав п*здить запальнички, "винуватця" знайшли швидко - відмотали відеозапис на 10 хвилин назад і повісили крадіжки на хлопця, який останнім проходив поруч. Характерно, що жодне бидло за нього не вступилося, ще й зловтішно гигикали - "а шо ж ты думал? в сказку попал? тут по-простому, кто последний - тот и крайний!"
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Платити більшу зарплату не пробували?. Найкраще просвещение это большая зарплата чтобы не уезжали
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Платити більшу зарплату не пробували?. Найкраще просвещение это большая зарплата чтобы не уезжали
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В какие времена и в какой стране рабочая профессия была престижной? Про это трубила только советская пропаганда, но и та не работала.
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Ну, ежели работодатели Украины в просветительских своих программах будут просвещать молодёжь о уровнях зарплаты и соцпакетах, на их предприятиях, на уровне хотя бы Польши и Словакии, тогда наша молодёжь поверит им в том, что рабочая профессия у них престижна. В Украине. Просвітницькі програми мають показати молоді, що робітнича професія - це престижно, - глава Федерації роботодавців - Цензор.НЕТ 8268
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Если нами управляют подобные ИДИОТЫ и при этом умудряются грабить нас до нитки, то какой диагноз нужно поставить себе???
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дебільний совкодрочер думає що, випустивши десяток совкоподібних плакатів переконає що, слюсаром бути краще ніж сином Гладковського.
Просвітницькі програми мають показати молоді, що робітнича професія - це престижно, - глава Федерації роботодавців - Цензор.НЕТ 8056
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Цензор.НЕТНовостиОбществоПросветительские программы должны показать молодежи, что рабочая профессия – это престижно, - глава Федерации работодателей
 
 
 
 
 
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