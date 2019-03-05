 "Мы вас теряем": Гройсман пригрозил подчиненным "принудительным лечением" от соцсетей

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Украинскую правду", об этом он сказал на совещании 5 марта.
"Коллеги, когда с вами проводят совещание, телефоны, пожалуйста, отложите в сторону и различные социальные сети, или я назначу вам принудительный курс лечения от зависимости от социальных сетей", - сказал Гройсман.
Он отметил, что говорит о "серьезных вещах".
"А то такое впечатление, что мы вас теряем, что некоторые уходят в виртуальный мир. Я думаю, что за это ваши жены меня тоже поблагодарят, что я вас возвращаю в реальность", - подытожил глава правительства.
и все мы знаем кто в нём псих" (С)
Та головних є типів два:
З одного боку - це ПАНАМЦІ,
Уроди, покидьки, братва,
Дебіли, зеки, урки, гади,
Вкрай неприємнії пани.
А є ще ми! Це не вони.
Ми - діти сонця, поля саду!
Йдемо убрані у вінки,
Де ми ступаєм, квітнуть квіти,
Ідуть тварини нас зустріти,
Виходять риби із ріки,
Земля дарує нам прикраси...
Так! Два світогляди, дві раси
Живуть на славній стороні,
Як день і ніч, як «так» і «ні».
І ти, наш виборець народний,
Коли до урн піде народ,
Не переплутай нас з тим кодлом,
Не переплутай, слышь, урод!
Грося, твоё правительство пять лет живёт в виртуальной параллельной Украине, а ты только сейчас это заметил.
И вообще, не машай лЮдям инстаграмится и фейсбучится, не отвлекай их от "работы".