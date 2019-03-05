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Все про:Кабмин (10861) Гройсман (4604) социальные сети (472)

 "Мы вас теряем": Гройсман пригрозил подчиненным "принудительным лечением" от соцсетей

Премьер-министр Владимир Гройсман пригрозил участникам селекторного совещания относительно стоимости газа и отопления, что отправит их на принудительное лечение зависимости от телефонов и соцсетей.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Украинскую правду", об этом он сказал на совещании 5 марта.

"Коллеги, когда с вами проводят совещание, телефоны, пожалуйста, отложите в сторону и различные социальные сети, или я назначу вам принудительный курс лечения от зависимости от социальных сетей", - сказал Гройсман.

Он отметил, что говорит о "серьезных вещах".

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"А то такое впечатление, что мы вас теряем, что некоторые уходят в виртуальный мир. Я думаю, что за это ваши жены меня тоже поблагодарят, что я вас возвращаю в реальность", - подытожил глава правительства.

Источник: https://censor.net.ua/n3114981
 
 
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Это ещё хорошо что никто порно на полную громкость не включил. "Мы вас теряем": Гройсман пригрозил подчиненным "принудительным лечением" от соцсетей - Цензор.НЕТ 9414
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Грося..Та пускай читают да рассказжут тебе идиоту что о вас и тебе думают люди!!! "Мы вас теряем": Гройсман пригрозил подчиненным "принудительным лечением" от соцсетей - Цензор.НЕТ 7224
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Це ще нічого. Проффесор вимагав конспектувати свою промову.
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Це ще нічого. Проффесор вимагав конспектувати свою промову.
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Зараз по ТВ шоколадний на "зльоті шоколадних" ще не такі казки розказує. Що він плете??? "Ми вас втрачаємо": Гройсман пригрозив підлеглим "примусовим лікуванням" від соцмереж - Цензор.НЕТ 7631 . "Перемогам" нема кінця.
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не треба дивитися тв, їсти чоколят, слухати казки чоколятних! проф.Преображенский))))(с)))))
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Это ещё хорошо что никто порно на полную громкость не включил.
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Ну якщо казати про повернення до реальності, то потрібно розпочинати з бариги, потім - КМ та ВР у повному складі.
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Грося..Та пускай читают да рассказжут тебе идиоту что о вас и тебе думают люди!!! "Мы вас теряем": Гройсман пригрозил подчиненным "принудительным лечением" от соцсетей - Цензор.НЕТ 7224
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"говорят, что там сумашедший дом
и все мы знаем кто в нём псих" (С)
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Є у держави різні діти,
Та головних є типів два:
З одного боку - це ПАНАМЦІ,
Уроди, покидьки, братва,
Дебіли, зеки, урки, гади,
Вкрай неприємнії пани.
А є ще ми! Це не вони.
Ми - діти сонця, поля саду!
Йдемо убрані у вінки,
Де ми ступаєм, квітнуть квіти,
Ідуть тварини нас зустріти,
Виходять риби із ріки,
Земля дарує нам прикраси...
Так! Два світогляди, дві раси
Живуть на славній стороні,
Як день і ніч, як «так» і «ні».
І ти, наш виборець народний,
Коли до урн піде народ,
Не переплутай нас з тим кодлом,
Не переплутай, слышь, урод!
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Цикаво, кто ж тогда за Гойсмана в его Пейсбуке строчит?
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"А то такое впечатление, что мы вас теряем, что некоторые уходят в виртуальный мир", - подытожил глава правительства.

Грося, твоё правительство пять лет живёт в виртуальной параллельной Украине, а ты только сейчас это заметил.
И вообще, не машай лЮдям инстаграмится и фейсбучится, не отвлекай их от "работы". "Ми вас втрачаємо": Гройсман пригрозив підлеглим "примусовим лікуванням" від соцмереж - Цензор.НЕТ 2626
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Та вже нехай краще в фейсбуці сидять,ніж шкодять Україні.
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ЧТО сделал грося,будучи 2 года премьером?????.........ПОХУДЕЛ!!)))))))
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Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины"Мы вас теряем": Гройсман пригрозил подчиненным "принудительным лечением" от соцсетей
 
 
 
 
 
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