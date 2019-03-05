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 Политика Украины
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 Садовый пока единственный, кто подал заявление о снятии своей кандидатуры, - ЦИК

В Центральной избирательной комиссии подтвердили, что городской голова Львова Андрей Садовый подал заявление об отказе от баллотирования на пост Президента.

Об этом Укринформу сообщили в пресс-службе ЦИК, передает Цензор.НЕТ.

"Да, заявление Садового зашло", - рассказали в Центризбиркоме.

В то же время в ЦИК отметили, что от Дмитрия Гнапа, который ранее также заявил о намерении снять свою кандидатуру с президентских выборов, пока соответствующего заявления не поступало.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": "Думаю, что другие кандидаты пойдут тем же путем", - Садовый подал в ЦИК заявление об отзыве своей кандидатуры

Таким образом, по состоянию на утро вторника, 5 марта, Садовый единственный из 44 кандидатов, кто обратился в Центризбирком по поводу отмены его регистрации кандидатом в президенты.

Согласно календарному плану основных организационных мероприятий по подготовке и проведению очередных выборов Президента Украины 31 марта 2019 года, кандидат может обратиться в ЦИК с письменным заявлением об отказе от баллотирования до 24 часов 7 марта.

Как сообщалось, лидер политической партии "Самопоміч", мэр Львова Андрей Садовый 1 марта объявил о намерении снять свою кандидатуру с выборов президента и поддержать лидера "Гражданской позиции" Анатолия Гриценко.

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Позднее кандидат в президенты Дмитрий Гнап также заявил о готовности снять свою кандидатуру в пользу Гриценко. 2 марта съезд партии "Сила людей" призвал Гнапа отказаться от баллотирования.

Источник: https://censor.net.ua/n3114976
 
   
 Топ комментарии
 
Почему Порошенко тянет с подачей заявления на снятие с выборов?
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Та міг би не тікати. Достойна кандидатура. Жетва дона Педро, який завалив Львів сміттям за непокору Садового. Ото чим дон Педро займався 5 років - давив непокірних.
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Виктор Федорович... Ви взагалі-то слідкуєте за темою обговорення. Чи більше нічого іншого в записниках не знайшлося, як флудом тут займатися?.😕😕😕
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Почему Порошенко тянет с подачей заявления на снятие с выборов?
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- лише у хворій уяві кацапських стецькоботів ! Садовий поки єдиний, хто подав заяву про зняття своєї кандидатури, - ЦВК - Цензор.НЕТ 120...))
ось яку рекламу виводить ЦН
Садовий поки єдиний, хто подав заяву про зняття своєї кандидатури, - ЦВК - Цензор.НЕТ 9342
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Виктор Федорович... Ви взагалі-то слідкуєте за темою обговорення. Чи більше нічого іншого в записниках не знайшлося, як флудом тут займатися?.😕😕😕
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Та нащо слідкувати за якоюсь там ТЕМОЮ новин, якщо можна просто взяти рандомну новину і насрати в коментах проти Пороха. Таке на Цензорі норма, судячи зі всього.
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Та то , як кажуть дохтора з Кульпаркова - не норма, а патологія...😷😷😷
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Может быть а может и проиграет, а скорее после 31 марта будет драпать куда подальше со всем наворованным за 5 лет, которое он уже растыкал по офшорам
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Хто менше? Знайдуться і такі що обіцятимуть безкоштовну комуналку, та ще й доплачуватимуть за це.
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Та міг би не тікати. Достойна кандидатура. Жетва дона Педро, який завалив Львів сміттям за непокору Садового. Ото чим дон Педро займався 5 років - давив непокірних.
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Дон Педро завалив Львів сміттям і пообсцикав усі під"їзди. Це не Садовий обісрався - це дон Педро насрав йому в штани.
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Що ти мелеш? Садовий не хотів будувати завод без взятки від інвесторів. Історія, де він написав японцям на серветці суму при переговорах, а вони встали і вийшли, у Львові вже стала легендою. Він був мером 15 років і не спромігся вирішити це питання.
І я хочу вам сказати, що до сих пір нічого не вирішено і завод навіть не думають починати будувати.
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Злився. Щоб не знати, що про нього люди думають. А навіщо воно йому? Львів має майже ПІВМІЛЬЯРДА ДОЛАРІВ щороку лише на туристах. А сміттєзаводу стільки років нема. А грошики кудись спливають.
Гидко.
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Садіку було б зараз краще не свою заяву обжовувати та триндитіти по телеефірах, а якнайшвидше бігти до прокурора та писати добровільну явку з повинною від " істінного патріота та борца з корупцієй" .. На суді, можливо, йому то і зарахується як помягшуюча обставина до визначення 12 річного терміну перебування за гратами з конфіскацією всього неправедно нажитого майна..😕😕😕
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Развели мусорного мэра, какие ж это выборы без лузеров и эЛОХтората ? А по ФАКту , Садовы единственный, кто сдержал слово. Типо, как-то так.
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Молодчина Садовой -самоудалился, к тому же признался на всю страну при этом, что он сам прокацапский и коррупционный кандидат, в отличии от грища))))))))
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Вообще-то непонятно, если Садовый снял свою кандидатуру в пользу Гриценко, а я собирался голосовать за Садового, то это совсем не значит, что я буду голосовать за Гриценко по указке Садового. У нас это не работает. Такая практика возможна в странах с развитой структурированной демократией, где люди четко привязаны к каким-то партиям, отстаивающим их интересы. И тогда они объединяют свои голоса на основании договоренности лидеров. А у нас??? Да я чихал на этого Гриценко и я не крепостной, чтоб мой барин меня кому-то отдавал. Все это очередные манипуляции, чтоб впоследствии оправдать фальсификации на уровне ЦВК.
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Щось подібне про "фальсификации" вже було чути від "сливного бачка".. Ви часом не черпаєте інформацію з ТВ "Россия1"?..😕
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молодець Садовий - вчинив як гідна людина і справжній патріот !
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"-парни, давайте все дружно снимемся в пользу Гриценко! -да, давайте, конечно! -я официально выхожу из предвыборной гонки! ребята, теперь вы. - прости Андрюха, мы думали это шутка такая. - *****!!" -сценарий комедийного мюзикла "Чесних больше"
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Ему осталось теперь снять свои бигморды с бигбордам. По всей Украине. Или за собой смывать не обучен с детства? Так сказать - помоги себе сам - возьми и сделай.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныСадовый пока единственный, кто подал заявление о снятии своей кандидатуры, - ЦИК
 
 
 
 
 
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