 Садовый пока единственный, кто подал заявление о снятии своей кандидатуры, - ЦИК

Об этом Укринформу сообщили в пресс-службе ЦИК, передает Цензор.НЕТ.

"Да, заявление Садового зашло", - рассказали в Центризбиркоме.

В то же время в ЦИК отметили, что от Дмитрия Гнапа, который ранее также заявил о намерении снять свою кандидатуру с президентских выборов, пока соответствующего заявления не поступало.

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Таким образом, по состоянию на утро вторника, 5 марта, Садовый единственный из 44 кандидатов, кто обратился в Центризбирком по поводу отмены его регистрации кандидатом в президенты.

Согласно календарному плану основных организационных мероприятий по подготовке и проведению очередных выборов Президента Украины 31 марта 2019 года, кандидат может обратиться в ЦИК с письменным заявлением об отказе от баллотирования до 24 часов 7 марта.

Как сообщалось, лидер политической партии "Самопоміч", мэр Львова Андрей Садовый 1 марта объявил о намерении снять свою кандидатуру с выборов президента и поддержать лидера "Гражданской позиции" Анатолия Гриценко.

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Позднее кандидат в президенты Дмитрий Гнап также заявил о готовности снять свою кандидатуру в пользу Гриценко. 2 марта съезд партии "Сила людей" призвал Гнапа отказаться от баллотирования.