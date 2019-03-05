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 Политика Украины, Общество
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Все про:Тарифы на отопление (566) Гройсман (4604) энергоэффективность (90) счетчик (17)

 Гройсман потребовал от местных властей подать планы по установке счетчиков тепла

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман выставил местным органам власти ряд требований по обеспечению населения централизованным теплоснабжением и формированию тарифов.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом он сообщил в ходе селекторного совещания по вопросам обеспечения населения централизованным теплоснабжением и формированию тарифов во вторник в Киеве.

"Четыре позиции, которые должны быть перед вами ежедневно на столе, как план ваших действий, кроме других заданий", - сказал он.

В частности, речь идет о энергомодернизации, энергоэффективности и доведении цены калорий тепла при сегодняшней цене на газ до меньше чем 1,4 тыс. грн.

Также премьер добавил, что хочет получить от местных властей план по установке счетчиков тепла.

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Кроме того, Гройсман отметил, что местные власти должны улучшить условия для граждан в Центрах обслуживания клиентов.

Источник: https://censor.net.ua/n3114974
 
 
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какие счетчики???..ротердам+ - рулит!!!)))
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грося...тебя уже самого поставить на счетчик... хоть тепла... хоть похренумороза
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взагалі-то централізоване опалення це совковий спадок!
треба робити опалення на будинок, декілька будинків !!!
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а лучше индивидуалки... чтобы сам себе режиссер!
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**** толку, ждать что кто то поставит счетчики хрен до живешь до этого события. Уже сейчас принят закон разрешающий установку счетчиков тепла даже в старые дома с вертикальной разводкой, стоимость одного 20-30 евро, не так уж и дорого даже если придется ставить четыре как мне.... Но в законе есть один интересный пункт, учет тепла по счетчикам будет производится только в том случае, если 50+ процентов дома поставит их, а нет плати по общедомовому, или по норме. В моем доме около 75 процентов жильцов тупо пенсионеры, они не потянут. Такой вот замкнутый круг. Хорошо хоть по газу такой херни не придумали, а то живу один, прописано четыре человека, по счетчику использую 4-6 кубов в месяц, по нормам наверное раз в три больше бы платил.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныГройсман потребовал от местных властей подать планы по установке счетчиков тепла
 
 
 
 
 
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