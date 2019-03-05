 Гройсман потребовал от местных властей подать планы по установке счетчиков тепла

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом он сообщил в ходе селекторного совещания по вопросам обеспечения населения централизованным теплоснабжением и формированию тарифов во вторник в Киеве.

"Четыре позиции, которые должны быть перед вами ежедневно на столе, как план ваших действий, кроме других заданий", - сказал он.

В частности, речь идет о энергомодернизации, энергоэффективности и доведении цены калорий тепла при сегодняшней цене на газ до меньше чем 1,4 тыс. грн.

Также премьер добавил, что хочет получить от местных властей план по установке счетчиков тепла.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Газовые монополисты пытаются второй раз снять с граждан плату за установление "бесплатных счетчиков", - Шахов

Кроме того, Гройсман отметил, что местные власти должны улучшить условия для граждан в Центрах обслуживания клиентов.