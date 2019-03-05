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 Родные и адвокаты Балуха больше полумесяца не знают, где он находится: "Мы переживаем, он без теплых вещей"

Родственникам и адвокатам осужденного в Крыму украинского активиста Владимира Балуха более полумесяца не сообщают, где он точно находится.

Об этом сообщила супруга Балуха Наталья, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Крым.Реалии.

"Мы переживаем за Володю, он без теплых вещей, ведь у меня накануне этапа не приняли в СИЗО Симферополя передачу с продуктами и вещами. У него проблемы с желудком, организм ослаблен длительной голодовкой. Что он там ест, и ест ли вообще, я не знаю", – цитирует Наталью Балух издание.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Украинского политзаключенного в РФ Балуха этапируют в одну из колоний Твери, где применяют насилие к заключенным, – адвокат

По состоянию на 24 февраля 2019 года было известно, что украинец находится в СИЗО Армавира Краснодарского края. Его адвокат Ольга Динзе сообщила, что крымчанина планируют этапировать в одну из колоний Твери. Но до сих пор местонахождение Балуха родственникам и адвокатам не сообщили.

Напоминаем, 25 января подконтрольный России "Керченский городской суд" отказал украинскому активисту Владимиру Балуху в условно-досрочном освобождении.

Ранее подконтрольный Кремлю "Верховный суд" оккупированного Крыма приговорил Балуха к 4 годам и 11 месяцам колонии и штрафу в размере 10 тыс. рублей (около 4 тыс. грн) по совокупности двух уголовных дел.

В октябре Балух заявил, что прекращает голодовку, которую он объявил в марте 2018 года. По данным адвоката, у осужденного после более чем 200 дней протеста есть подозрение на язву или панкреатит.

Источник: https://censor.net.ua/n3114972
 
 
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Родные и адвокаты Балуха больше полумесяца не знают, где он находится: "Мы переживаем, он без теплых вещей" - Цензор.НЕТ 5825Родные и адвокаты Балуха больше полумесяца не знают, где он находится: "Мы переживаем, он без теплых вещей" - Цензор.НЕТ 2478Daniel Rodriguez23 грудня 2015 р. · Пам'ятаєте оцю курву - сепарку? Її розшукували в зв'язку з подіями в Одесі. А тепер порівняйте ***** на двох фотках.Похоже на правду.Это одно лицо. Вот нашел: "В Одессе сотрудница полиции желает "бандерам попасть в печь"
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Владимира Балуха приговорили к трем годам и семи месяцам колонии за то, что он поднял сине-желтый флаг над собственным домом.
И вот теперь на россии:
"Россиянин поднял желто-голубой флаг над своим домом в Тверской области

Житель Тверской области Владимир Егоров вывесил на своем доме в Тверской области сине-желтый флаг. Таким образом он протестует против путинской военщины, требует освобождения пленных моряков и вывода российских войск с территории Украины. Фото развевающегося над деревенским домом флага Владимир Егоров опубликовал в Facebook.
"Россияне! Протестовать против путинской военщины не просто, а очень просто! Поместите флаг Украины на фасаде своего дома(квартиры). Требуйте от кремлевской ОПГ вывода войск России из Украины, освобождения всех украинских военнопленных!!! Освобождения захваченных территорий чужой страны!!!" - написал россиянин.
На своей странице в соцсети Егоров разместил видео, на котором спрашивает встречных людей об отношении к флагу Украины на его доме. "Ответа не получил, лишь ребятки лет 7-8 сказали, что красиво, мозги им еще не засрали юнармией. Бабушки завопили что их не надо снимать, а то им пенсии не прибавят. Ну да ладно, не стану их размещать… Да всем тут все пох*. Безвольные существа. До Киева дойдут?)))хаахааа. Они свою ж*пу, что бы подтереть в сортире, полдня ищут. Если буду президентом, заставлю их скушать колорадские ленты, в каждой машине у них будет украинский флаг и у каждого колокольчик в носу. И будут носить будут.!", - отметил Егоров.
Источник: http://news.bigmir.net/world/1891769-Rossijanin-podnjal-zhelto-goluboj-flag-nad-svoim-domom-v-Tverskoj-oblasti
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А можно было его обменять на росийских рыбаков. Но Свинарчук предал Украину и выдал кацапов без всяких условий.
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