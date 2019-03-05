 Родные и адвокаты Балуха больше полумесяца не знают, где он находится: "Мы переживаем, он без теплых вещей"

Об этом сообщила супруга Балуха Наталья, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Крым.Реалии.



"Мы переживаем за Володю, он без теплых вещей, ведь у меня накануне этапа не приняли в СИЗО Симферополя передачу с продуктами и вещами. У него проблемы с желудком, организм ослаблен длительной голодовкой. Что он там ест, и ест ли вообще, я не знаю", – цитирует Наталью Балух издание.

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По состоянию на 24 февраля 2019 года было известно, что украинец находится в СИЗО Армавира Краснодарского края. Его адвокат Ольга Динзе сообщила, что крымчанина планируют этапировать в одну из колоний Твери. Но до сих пор местонахождение Балуха родственникам и адвокатам не сообщили.

Напоминаем, 25 января подконтрольный России "Керченский городской суд" отказал украинскому активисту Владимиру Балуху в условно-досрочном освобождении.

Ранее подконтрольный Кремлю "Верховный суд" оккупированного Крыма приговорил Балуха к 4 годам и 11 месяцам колонии и штрафу в размере 10 тыс. рублей (около 4 тыс. грн) по совокупности двух уголовных дел.

В октябре Балух заявил, что прекращает голодовку, которую он объявил в марте 2018 года. По данным адвоката, у осужденного после более чем 200 дней протеста есть подозрение на язву или панкреатит.