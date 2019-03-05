 Родные и адвокаты Балуха больше полумесяца не знают, где он находится: "Мы переживаем, он без теплых вещей"

Об этом сообщила супруга Балуха Наталья, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Крым.Реалии.
"Мы переживаем за Володю, он без теплых вещей, ведь у меня накануне этапа не приняли в СИЗО Симферополя передачу с продуктами и вещами. У него проблемы с желудком, организм ослаблен длительной голодовкой. Что он там ест, и ест ли вообще, я не знаю", – цитирует Наталью Балух издание.
По состоянию на 24 февраля 2019 года было известно, что украинец находится в СИЗО Армавира Краснодарского края. Его адвокат Ольга Динзе сообщила, что крымчанина планируют этапировать в одну из колоний Твери. Но до сих пор местонахождение Балуха родственникам и адвокатам не сообщили.
Напоминаем, 25 января подконтрольный России "Керченский городской суд" отказал украинскому активисту Владимиру Балуху в условно-досрочном освобождении.
Ранее подконтрольный Кремлю "Верховный суд" оккупированного Крыма приговорил Балуха к 4 годам и 11 месяцам колонии и штрафу в размере 10 тыс. рублей (около 4 тыс. грн) по совокупности двух уголовных дел.
В октябре Балух заявил, что прекращает голодовку, которую он объявил в марте 2018 года. По данным адвоката, у осужденного после более чем 200 дней протеста есть подозрение на язву или панкреатит.
И вот теперь на россии:
"Россиянин поднял желто-голубой флаг над своим домом в Тверской области
Житель Тверской области Владимир Егоров вывесил на своем доме в Тверской области сине-желтый флаг. Таким образом он протестует против путинской военщины, требует освобождения пленных моряков и вывода российских войск с территории Украины. Фото развевающегося над деревенским домом флага Владимир Егоров опубликовал в Facebook.
"Россияне! Протестовать против путинской военщины не просто, а очень просто! Поместите флаг Украины на фасаде своего дома(квартиры). Требуйте от кремлевской ОПГ вывода войск России из Украины, освобождения всех украинских военнопленных!!! Освобождения захваченных территорий чужой страны!!!" - написал россиянин.
На своей странице в соцсети Егоров разместил видео, на котором спрашивает встречных людей об отношении к флагу Украины на его доме. "Ответа не получил, лишь ребятки лет 7-8 сказали, что красиво, мозги им еще не засрали юнармией. Бабушки завопили что их не надо снимать, а то им пенсии не прибавят. Ну да ладно, не стану их размещать… Да всем тут все пох*. Безвольные существа. До Киева дойдут?)))хаахааа. Они свою ж*пу, что бы подтереть в сортире, полдня ищут. Если буду президентом, заставлю их скушать колорадские ленты, в каждой машине у них будет украинский флаг и у каждого колокольчик в носу. И будут носить будут.!", - отметил Егоров.
Источник: http://news.bigmir.net/world/1891769-Rossijanin-podnjal-zhelto-goluboj-flag-nad-svoim-domom-v-Tverskoj-oblasti