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Все про:Мариуполь (3619) смерть (5757) ГСЧС (1967)

 На территории металлургического комбината в Мариуполе произошел обвал, погиб рабочий, - ГСЧС

В Мариуполе на металлургическом комбинате им. Ильича (ММК) во время проведения работ по демонтажу произошел обвал, в результате чего погиб один из сотрудников.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

Сообщается, что несчастный случай произошел накануне, 4 марта, в 16:11 на территории второго аглокорпуса Аглофабрики ЗАО ММК "Ильича" в г. Мариуполь Донецкой области.

"При проведении работ по демонтажу произошел обвал металлического скруббера, в результате чего погиб один из работников. Бойцы 3-го Государственного пожарно-спасательного отряда, прибывшие на место происшествия, а помощью носилок перенесли тело погибшего из помещения второго агрокорпуса на улицу и передали работникам Национальной полиции".

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Причина и обстоятельства происшествия устанавливаются.

Источник: https://censor.net.ua/n3114971
 
 
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Ну а що, товаріщь Порохня уєхал - можна дємонтіровать
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Тобто Тарута готував замах на Петра Олексійовича? Ви думаєте, що Тарута хотів позбутися головного конкурента на виборах, але невчасно впало? Цікава версія! На території металургійного комбінату в Маріуполі стався обвал, загинув працівник, - ДСНС - Цензор.НЕТ 5827
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это ответ на крепкого хозяйственника Таруту у него заводы рушатся а он в президенты лезет На території металургійного комбінату в Маріуполі стався обвал, загинув працівник, - ДСНС - Цензор.НЕТ 6104
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А, что, из Франции - виднее, что можно, а что нет???
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Куда ПоПА свое рыло не сунет, везде потом такая напасть. И что самое погнанное, очень часто с летальными исходами. Приедет попонтуется, а там потом люди гибнут.
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"Тут был Петя П." - надпись на обрушеной стене... На території металургійного комбінату в Маріуполі стався обвал, загинув працівник, - ДСНС - Цензор.НЕТ 2185
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після пеці то караул падає то чорти плигають
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Зараз пап по 5-му у Дніпрі розповідає все - все, що пам'ятає...
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мда, скільки ненависті в коментах. Загинула людина на заводі, а тролі змістили акценти на приїзд президента пару днів до того......
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после пэпыного вояжа на Мальдивы там произошла революция.
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вся країна , ще в день інавгурації , зрозуміла що в Офшоренка погана карма ... На території металургійного комбінату в Маріуполі стався обвал, загинув працівник, - ДСНС - Цензор.НЕТ 1823
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияНа территории металлургического комбината в Мариуполе произошел обвал, погиб рабочий, - ГСЧС
 
 
 
 
 
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