 На территории металлургического комбината в Мариуполе произошел обвал, погиб рабочий, - ГСЧС

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

Сообщается, что несчастный случай произошел накануне, 4 марта, в 16:11 на территории второго аглокорпуса Аглофабрики ЗАО ММК "Ильича" в г. Мариуполь Донецкой области.

"При проведении работ по демонтажу произошел обвал металлического скруббера, в результате чего погиб один из работников. Бойцы 3-го Государственного пожарно-спасательного отряда, прибывшие на место происшествия, а помощью носилок перенесли тело погибшего из помещения второго агрокорпуса на улицу и передали работникам Национальной полиции".

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Причина и обстоятельства происшествия устанавливаются.