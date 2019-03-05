 Наши пленные моряки подпадают под действие Женевской конвенции: их место не в СИЗО, а в лагере, - замглавы Минюста Лищина

Об этом он сказал в интервью Цензор.НЕТ заместитель министра юстиции Иван Лищина.

"Мы считаем, что наши моряки подпадают под действие так называемой Третьей Женевской конвенции. И Россия должна была с самого начала признать их военнопленными, содержать в соответствующих условиях", -сказал он.

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В качестве примера Лищина приводит ситуацию, когда, в 2014 году была такая тактика в подразделениях "Л/ДНР", что они выталкивали наших военных на сторону РФ.

"Россияне формально их не признавали военнопленными, но обращались с ними именно как с таковыми. Их не переводили в СИЗО, а держали в специальных лагерях. Сразу начинались переговоры с Украиной, и их возвращали. Да, это продолжалось недолго, но к ним относились так, как должны отнестись к нашим моряков в этой ситуации", - подчеркнул он.

При этом Лищина убежден, что раненых моряков должны были вернуть еще после оказания медицинской помощи в Крыму.

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