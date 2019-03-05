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 Наши пленные моряки подпадают под действие Женевской конвенции: их место не в СИЗО, а в лагере, - замглавы Минюста Лищина

Захваченные Россией в Керченском проливе украинские моряки подпадают под действие так называемой Третьей Женевской конвенции.

Об этом он сказал в интервью Цензор.НЕТ заместитель министра юстиции Иван Лищина.

"Мы считаем, что наши моряки подпадают под действие так называемой Третьей Женевской конвенции. И Россия должна была с самого начала признать их военнопленными, содержать в соответствующих условиях", -сказал он.

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В качестве примера Лищина приводит ситуацию, когда, в 2014 году была такая тактика в подразделениях "Л/ДНР", что они выталкивали наших военных на сторону РФ.

"Россияне формально их не признавали военнопленными, но обращались с ними именно как с таковыми. Их не переводили в СИЗО, а держали в специальных лагерях. Сразу начинались переговоры с Украиной, и их возвращали. Да, это продолжалось недолго, но к ним относились так, как должны отнестись к нашим моряков в этой ситуации", - подчеркнул он.

При этом Лищина убежден, что раненых моряков должны были вернуть еще после оказания медицинской помощи в Крыму.

Полный текст интервью с заместителем министра юстиции Иваном Лищиной читайте ЗДЕСЬ.

Источник: https://censor.net.ua/n3114968
 
 
 Топ комментарии
 
если война не объявлена , каким образом они могут считаться военнопленными...?
У нас же даже формально и практически все с рашкой работает - посольства, торговля, безвиз, транспортное сообщение ....
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"их место не в СИЗО, а в лагере" ...ясен пень, всех украинцев место в лагере, дура тупорылая....нет слов, а может их сука место дома, с семьями ? Обезьяна тупая петрова гнезда !!!
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Маячня якась.
Які можуть бути полонені без війни?
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если война не объявлена , каким образом они могут считаться военнопленными...?
У нас же даже формально и практически все с рашкой работает - посольства, торговля, безвиз, транспортное сообщение ....
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Там несколько расплывчатое определение - статья 4 (текста слишком много, чтоб приводить выдержки). Но штука в том, что по той же конвенции все бойцы ЛДНР - тоже военнопленные, но их судят по законам Украины.

Господин Лищина пытается выборочно применять законы. Замминистра юстиции.
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"их место не в СИЗО, а в лагере" ...ясен пень, всех украинцев место в лагере, дура тупорылая....нет слов, а может их **** место дома, с семьями ? Обезьяна тупая петрова гнезда !!!
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У него в голове такой же бардак,как и на голове
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Маячня якась.
Які можуть бути полонені без війни?
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А они не военнопленные, а мирнопленные или партнёроторговопленные.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияНаши пленные моряки подпадают под действие Женевской конвенции: их место не в СИЗО, а в лагере, - замглавы Минюста Лищина
 
 
 
 
 
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