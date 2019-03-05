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 "Укроборонпром" о третьей части расследования "Наші гроші": Содержит манипуляцию и заангажированность, нет понимания формирования таможенной стоимости

Государственный концерн "Укроборонпром" отреагировал на третью часть расследования журналистов Bihus.info о масштабной коррупции в оборонном секторе.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу концерна.

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"Подчеркиваем, что информация, обнародованная программой "Наші гроші", имеет признаки манипуляций и является проявлением заангажированной журналистики. Ведь авторы не привели в сюжете точку зрения Концерна, которую им предоставили по их запросу", - говорится в заявлении.

В концерне опровергли информацию о семикратном повышении цены на приборы для казахских самолетов Ан-26 и подчеркнули, что единственной компанией, которая согласилось доставить эти изделия, была ООО "АН-Сервис". 

"Отдельно отметим, что других фактов импорта в Украину таких приборов (выпуска после 2014 года) официально не зафиксировано", - заявили в пресс-службе.

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Кроме того отмечается, что категорически некорректным является "утверждение журналистов о стоимости товаров без полного понимания ими всех нюансов формирования таможенной стоимости".

Также в свою защиту концерн приводит тот факт, что об оптимальной цене закупки свидетельствует приобретение страной-заказчиком высотомеров именно у украинской стороны, а не непосредственно у производителя - РФ, которая является партнером Казахстана в Таможенном союзе и могла предложить свою цену.

Напомним, 25 февраля команда Bihus.info опубликовала расследование о схемах хищений в оборонном комплексе Украины. Фигурантом расследования является сын заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского.

Концерн "Укроборонпром" и заместитель секретаря СНБО Олег Гладковский планируют подать на авторов расследования в суд.

Президент Петр Порошенко вначале приостановил полномочия первого заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского, а 4 марта - уволил его с занимаемой должности.

Генпрокурор Юрий Луценко заявил, что расследование журналистов о хищениях в оборонной сфере совпало по времени с окончанием следствия ГПУ.

Источник: https://censor.net.ua/n3114961
 
   
 Топ комментарии
 
есть понимание того, что суды линча не за горами
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С умилением и наслаждением можно долго смотреть как течет вода, горит огонь и плющит зрадофилов и пуйлоботов
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Все "понимание" ось тут на цій фотографії - це вілли вартістю по кілька десятків мільйонів доларів свинарчука шоколадного і кононенка в Марбельї чи не найдорожчому районі Іспанії!"Укроборонпром" про третю частину розслідування "Наші гроші": Містить маніпуляцію і заангажованість, немає розуміння формування митної вартості - Цензор.НЕТ 7152
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Потому, что этой махинацией занимались талантливые нувориши! Только они могли догадаться импортировать эти товары через посредника!😁, а то, что в этой фирмочке оказался Свинарчучонок - это просто совпадение!😁
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АН і концерн заробляють на дороговизні комплектуючих, а скільки заплатили робітникам, інженерам ? Оборонпром з жалюгідними зарплатами, заощаджують на людях, а ще купа смердючих прокладок всяких ДП " Оборон......." чи "Спец.....". Дебільна система, якщо робітнику не можна присвоїти вище 3 розряду, бо бачте це "державне підприємство і там діє тарифна сітка". І як мотивувати і стимулювати висококваліфікованих працівників працювати в системі оборонпрому ? Толковому робітнику треба платити не менше 20т.грн. на руки, вузькоспеціалізованому спеціалісту з унікального профілю 30т.грн.
Поки що виїзджають на пенсіонерах з совкових часів. За те контори не бєдствуют, комісійні для них забили на законодавчому рівні.
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Есть конкретное предложение. Чтобы дать возможность и время выговориться в свое оправдание всем этим букиным-свинарчукам и прочей падали, надо их подвесить на фонарях вниз головой. У них будет пару суток категорически отрицать и опровергать... А под ними проводить рядами ВСЮ нашу власть, АП во главе с белым и пушистым харантом, ВР, КМ, ГПУ, СБУ, МВД, судей, прокурорских и прочих гадов. Встречные предложения приветствуются и рассматриваются вне очереди... "Укроборонпром" про третю частину розслідування "Наші гроші": Містить маніпуляцію і заангажованість, немає розуміння формування митної вартості - Цензор.НЕТ 7860
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Заспокойтеся, точно так само наближені лююди продають на єрефію санкційні товари. Торгівля у товстозадих йде повних ходом у обидва боки.
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соевая ферма надрывается изо всех сил. но всё напрасно, это уже не отбелить.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествия"Укроборонпром" о третьей части расследования "Наші гроші": Содержит манипуляцию и заангажированность, нет понимания формирования таможенной стоимости
 
 
 
 
 
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