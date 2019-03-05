 "Укроборонпром" о третьей части расследования "Наші гроші": Содержит манипуляцию и заангажированность, нет понимания формирования таможенной стоимости

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу концерна.

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"Подчеркиваем, что информация, обнародованная программой "Наші гроші", имеет признаки манипуляций и является проявлением заангажированной журналистики. Ведь авторы не привели в сюжете точку зрения Концерна, которую им предоставили по их запросу", - говорится в заявлении.

В концерне опровергли информацию о семикратном повышении цены на приборы для казахских самолетов Ан-26 и подчеркнули, что единственной компанией, которая согласилось доставить эти изделия, была ООО "АН-Сервис".

"Отдельно отметим, что других фактов импорта в Украину таких приборов (выпуска после 2014 года) официально не зафиксировано", - заявили в пресс-службе.

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Кроме того отмечается, что категорически некорректным является "утверждение журналистов о стоимости товаров без полного понимания ими всех нюансов формирования таможенной стоимости".

Также в свою защиту концерн приводит тот факт, что об оптимальной цене закупки свидетельствует приобретение страной-заказчиком высотомеров именно у украинской стороны, а не непосредственно у производителя - РФ, которая является партнером Казахстана в Таможенном союзе и могла предложить свою цену.

Напомним, 25 февраля команда Bihus.info опубликовала расследование о схемах хищений в оборонном комплексе Украины. Фигурантом расследования является сын заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского.

Концерн "Укроборонпром" и заместитель секретаря СНБО Олег Гладковский планируют подать на авторов расследования в суд.

Президент Петр Порошенко вначале приостановил полномочия первого заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского, а 4 марта - уволил его с занимаемой должности.

Генпрокурор Юрий Луценко заявил, что расследование журналистов о хищениях в оборонной сфере совпало по времени с окончанием следствия ГПУ.