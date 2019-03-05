EN|RU|UK
Темы дня: Выборы-2019 Оружейный скандал с Гладковским Подкуп избирателей Задержание Заманы Убийство Гандзюк Агрессия России против Украины
 Общество
  341  8
Материалы по теме:
Все про:Гриб_Павел (153) архиепископ Климент (19)

 Архиепископ Климент все равно поедет на суд к Грибу, - отец политзаключенного

Архиепископ Православкои церкви Украины Климент все равно поедет на суд к политзаключенному Павлу Грибу в Ростов-на-Дону.

Об этом в эфире "Прямого" сообщил отец политзаключенного Игорь Гриб, ередает Цензор.НЕТ.

"Вчера я разговаривал с владыкой. Он сказал: "я поеду, я доеду и буду у Павла". И я думаю, что на этих заседаниях на следующей неделе он будет в Ростове-на-Дону", - сказал Игорь Гриб.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Заказ на Климента был оформлен из Москвы. В этот раз архиепископа удалось отбить. Но, боюсь, этот раз не последний, - Полозов

Напомним, архиепископ Симферопольский и Крымский Климент был задержан сегодня на автовокзале в оккупированном Симферополе. Владыка собирался отправиться в Ростов-на-Дону, чтобы посетить в СИЗО украинского политзаключенного Павла Гриба.

Изначально оккупационные власти обвинили владыку в краже из храма. Дело было сфабриковано буквально в течение получаса после того, как архиепископа Климента доставили в отделение. Позже оккупанты начали утверждать, что он нецензурно бранился на рынке возле автовокзала.

В итоге владыку Климента отпустили из Киевского райотдела полиции Симферополя без составления протокола.

Напомним, Игорь Гриб заявил о похищении спецслужбами РФ его сына Павла в Беларуси: "ФСБ выманили Павла в Гомель под видом встречи с девушкой и задержали". Павел Гриб 24 августа 2017 года выехал на встречу с девушкой, с которой до этого общался только через соцсети, в Беларусь. После - исчез.

Читайте: Украина настаивает на одновременном доступе врачей к политзаключенному Грибу и российскому пропагандисту Вышинскому, - Денисова

Когда Игорь прибыл в Беларусь, ему сообщили, что его сын объявлен в розыск по инициативе ФСБ РФ. Пограничные ведомства Беларуси отказались сообщить отцу какую-либо информацию о сыне. Игорь Гриб уверен, что спецслужбы РФ провели эту операцию с целью выманить его сына в Беларусь и "надеть на него там наручники за посты в соцсетях". Вместе с тем, Госпогранслужба Украины официально подтвердила факт пересечения Павлом Грибом границы с Беларусью.

7 сентября 2017 года директор Департамента консульской службы МИД Украины Василий Кирилич сообщил, что 19-летний гражданин Украины Павел Гриб, который исчез в белорусском Гомеле, находится в управлении ФСБ России в Краснодаре.

По данным российских СМИ, следователи считают Павла Гриба якобы приверженцем запрещенной в России экстремистской организации УНА-УНСО и предполагают, что он якобы склонял знакомую жительницу Кубани взорвать самодельное взрывное устройство на выпускной линейке в сочинской школе.

Также читайте: У Путина уверяют, что Гриба осмотрели врачи и его состояние "удовлетворительное", - Денисова

Подробно о том, с чего начиналась эта история, о сути дела и обвинения, а также о судебном заседании читайте в статье "Не было у детей планов взрывать школу!". Любовно-агентурная история Павла Гриба".

Источник: https://censor.net.ua/n3114956
 
   
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Мне нравится censor.net
Давайте пишите дальше.

Информируйте меня про Украину и про все дела там.
Очень интересно.
 показать весь комментарий
 
Читай новини, або підпишись на розсилку. Які проблеми?
 показать весь комментарий
 
Спасибо за совет.
Всего Вам хорошего!
 показать весь комментарий
 
Цензор.НЕТНовостиОбществоАрхиепископ Климент все равно поедет на суд к Грибу, - отец политзаключенного
 
 
 
 
 
 вверх