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 Суд уменьшил размер залога экс-главе ГФС Насирову со 100 млн грн до 36 млн грн, - САП

4 марта 2019 г. с участием прокуроров САП в Шевченковском районном суде города Киева состоялось очередное судебное заседание по существу по рассмотрению обвинительного акта в уголовном производстве по обвинению экс-главы ГФС Украины Романа Насирова и руководителя Департамента ГФС Украины, на котором было продлено действие мер фигурантам дела.

Об этом говорится в сообщении САП, передает Цензор.НЕТ.

"Суд продлил действие мер экс-главе ГФС Украины и руководителю ГФС Украины, однако, по собственной инициативе, уменьшил залог для бывшего главы ГФС Украины со 100 млн гривен до 36 млн гривен в соответствии с размером гражданского иска в уголовном производстве. Следующее заседание назначено на 15:30 ч. 14 марта 2019 г." - рассказали в ведомстве.

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"Заметим, на указанном судебном заседании стороной обвинения не было зачитано ни одной страницы обвинительного акта", - добавили в САП.

Суд уменьшил размер залога экс-главе ГФС Насирову со 100 млн грн до 36 млн грн, - САП 01

Напомним, Роман Насиров возглавил ГФС Украины с 5 мая 2015 года. Антикоррупционная прокуратура подозревает Насирова в нанесении государству 2 млрд грн ущерба: он принимал решения, помогавшие Онищенко воплотить в жизнь коррупционные схемы. Также в САП не исключают, что сумма нанесенных госубытков, которые инкриминируются Насирову, будет уточнена. В свою очередь, Онищенко заявил:"Следствие ничего не докажет: в моих взаимоотношениях с Насировым денег не было".

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3 марта 2017 Кабмин отстранил Насирова от должности главы ГФС на время следствия. Врио главы ГФС назначен Мирослав Продан.

В ходе судебного заседания защита Насирова попросила о проведении судмедэкспертизы состояния здоровья подозреваемого. В прокуратуре, в свою очередь, заявили, что защита Насирова использует право на медпомощь для затягивания дела. В итоге, Соломенский райсуд отказал в проведении судмедэкспертизы, а вызванный в суд представитель Института кардиологии им. Стражеско заявил: "Состояние Насирова позволяет ему участвовать в суде". Также в ходе заседания стало известно, что Насиров имеет гражданство Великобритании и Венгрии. Цензор.НЕТ публиковал детальный репортаж из Соломенского райсуда Киева, где трое суток рассматривали меру пресечения для Насирова.

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В итоге, судья Соломенского райсуда Киева Александр Бобровник после 3 часов ночи, 7 марта, частично удовлетворил ходатайство следственных органов, избрав для временно отстраненного председателя ГФС Романа Насирова меру пресечения в виде содержания под стражей сроком 60 дней, до 30 апреля 2017 года, с возможностью внесения залога в размере 100 млн грн.

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13 марта 2017 года Апелляционный суд подтвердил арест Насирова с залогом 100 млн грн. Подозреваемый сказал, что не собирается вносить залог: "Я сейчас возвращаюсь в СИЗО", а также не будет просить об этом друзей: "Это очень большая сумма". Насиров содержался в Лукьяновском СИЗО Киева: "Насиров в четырехместной общей камере. У него один сокамерник. Это не та камера, в которой был Луценко". Позже Насиров вышел из-под стражипод установленный судом залог в размере 100 млн гривен.

В сентябре 2018 года Шевченковский райсуд освободил Насирова от обязательства носить электронный браслет.

11 декабря 2018 года стало известно, что суд восстановил Насирова в должности главы ГФС.

Пресс-секретарь Государственной фискальной службы Наталья Непряхина заявляла, что даже если Насиров и явится на работу, то в помещение ГФС его не пустят.

По мнению секретаря оборонного комитета ВР, нардепа Ивана Винника, даже при оптимистичном сценарии у Насирова нет шансов восстановиться в должности главы Государственной фискальной службы.

16 января 2019 года Насиров подал в Центральную избирательную комиссию документы для регистрации в качестве кандидата в президенты.

Источник: https://censor.net.ua/n3114952
 
 
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Какой у нас однако принципиальный, рехвормированный, неподкупный суд. Прям как шльондры на окружной Харькова...
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на следующем заседании вообще обяжут насирову с бюджета выплатить 100 лямов. Вот такая рэформована слепая фемида
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Остальных 64 миллиона освободили Президенту на избирательную кампанию.
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к сожалению это святая правда
и петька как живой на картинке)
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Такими темпами скоро сами Насирову должны будут!
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Насыров должен быть подвешен в мышеловке ,чтобы ....
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С табличкой "Скучающая презумпция невинности" Суд зменшив розмір застави екс-главі ДФС Насірову зі 100 млн грн до 36 млн грн, - САП - Цензор.НЕТ 5175
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это очень лего делается.. Насиров откатывает судье 10 млн грн, та призначает вместо 100 всего 36.. таким образом и судья заработала и насировл сэкономил
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Чем ближе к выборам у всех преступников преступления усыхаются, 31-го будут все святые.
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Ага, и Пеця - такой молодой, и юная луценчиха - яга впереди!
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Ще пару таких судових засідань і Насосірову призначитть компенсацію та премію.
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По закону Украины он не виновен,может его отдать в другую страну(Молдавию), .чтобы ему назначили срок? Суд зменшив розмір застави екс-главі ДФС Насірову зі 100 млн грн до 36 млн грн, - САП - Цензор.НЕТ 7613
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Коммерческая тайна. Разве что добрые дяденьки из МОССАДа перед выборами очередной слив организуют - тогда и узнаем.
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видрубани рукы свинарчуков могут разрядить ситуацию, он он свалит на расию
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НАК подал в суд на Госаудитслужбу из-за премии Коболева
Национальная акционерная компания "Нафтогаз Украины" просит Окружной административный суд Киева отменить требования Госаудита по премии для главы правления компании Андрея Кобелева. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение суда.
Сообщается, что НАК просит признать противоправным и отменить требование Госаудита, в котором речь идет о том, что премия в размере 228 млн гривен была выплачена Коболеву в нарушение постановления Кабмина.
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крепись, ромчик. еще немного и суд начнет тебе приплачивать.
життя па-навому оно такое, свинарчуки-порошенки своих не бросают.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныСуд уменьшил размер залога экс-главе ГФС Насирову со 100 млн грн до 36 млн грн, - САП
 
 
 
 
 
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