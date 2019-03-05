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 Политика Украины, Общество
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 В иске к ЕСПЧ Украина указывает, что РФ получила контроль над Крымом в ночь с 26 на 27 февраля и отвечает за все нарушения прав человека после этого, - замглавы Минюста Лищина

Заместитель министра юстиции Иван Лищина рассказал, что Украина подала в ЕСПЧ 2 иска против России: в деле Крыма и Донбасса.

Об этом он сказал в интервью Цензор.НЕТ.

По его словам, сейчас в иске по аннексии Крыма украинская сторона подала достаточно материалов, чтобы ЕСПЧ признал свою компетенцию и рассмотрел дело по существу.

"В своем иске мы указываем на то, что Россия получила контроль над Крымом в ночь с 26 на 27 февраля 2014 года, когда произошел захват парламента АРК. Соответственно она несет ответственность за все нарушения прав человека, которые происходили с того времени", - рассказал Лищина.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украина полностью готова к проведению публичных слушаний по делу "Украина против России (Крым)", - Минюст

"Нам нужно от Европейского суда юридическое подтверждение того, что Россия получила эффективный контроль над Крымом с февраля 2014 года, что укажет на иностранную агрессию", - подчеркнул он.

Полный текст интервью с заместителем министра юстиции Иваном Лищиной читайте ЗДЕСЬ

Источник: https://censor.net.ua/n3114951
 
 
 Топ комментарии
 
І правильно.
В чому помилка ? Кримчанам незручно жити стало ? Так треба було раніше думати, а не на рєхвєрєндум бігти.
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Крим стає занепалим і занедбаним.
Те, що побудувала Україна розмивається, розбивається, нового нічого немає...
А прогрес то був не абиякий...
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А для чого вам перекладач ? Користуйтесь..
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А Нацбанк досі прирівнює людей з кримською регістрацією до нерезидент ів.
Позиція держави проста: залиш майно окупанту та їдь пробиратися в Україну або змірись та сиди в окупації.
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Так это понятно, кто оккупант.
Не Россия, а Путин.
Надо разделять понятия Путин и Россия.
Не Россия оккупировала и аннексировала Крым, а Путин.
Он уйдет, и, может быть, Крым вернется в Украину.
Но кто знает?
Может, и не вернется.
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Просто мардва с Крыма вернется на мастосрань - у ссысрань и засрань. У позові до ЄСПЛ Україна вказує, що РФ отримала контроль над Кримом у ніч з 26 на 27 лютого і відповідає за всі порушення прав людини після цього, - заступник голови Мін'юсту Ліщина - Цензор.НЕТ 8423 У позові до ЄСПЛ Україна вказує, що РФ отримала контроль над Кримом у ніч з 26 на 27 лютого і відповідає за всі порушення прав людини після цього, - заступник голови Мін'юсту Ліщина - Цензор.НЕТ 8423 У позові до ЄСПЛ Україна вказує, що РФ отримала контроль над Кримом у ніч з 26 на 27 лютого і відповідає за всі порушення прав людини після цього, - заступник голови Мін'юсту Ліщина - Цензор.НЕТ 8423
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а хто стріляє на дамбасі ? особисто путін чи росія ?
хто радіє смертям українців ? особисто путін чи росія ?
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хто святкував - крим наш , лише путін чи вся рашка ?
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Извините, я по-украински не силен.
Имею ввиду украинский язык.
Отвечайте по-русски, пожалуйста
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А для чого вам перекладач ? Користуйтесь..
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У меня бывшая сокурсница с таким столкнулась - причём что выехала из Крыма задолго до оккупации, отработку проходила в Херсонской области, но прописана была там. Весной 2014 в один прекрасный день заблокировались все карты Привата. Она в отделение, а ей сообщают, мол, всем лицам с Крымской пропиской карты блокируют, такое решение банка. Кое как убедив оператора, что она живёт здесь, ей разблокировали дебетовую карту. А ещё через месяц опять её блокируют. Она снова в банк - а там уже ничего сделать не могут, распоряжение НБУ. И открыть ей типа смогут только если перепропишется либо хотя бы справку вынужденного переселенца принесет
Не очень удачная позиция - Крым это Украина, но крымчанам нужны танцы с бубном, чтобы хотя бы карточку в банке получить
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І правильно.
В чому помилка ? Кримчанам незручно жити стало ? Так треба було раніше думати, а не на рєхвєрєндум бігти.
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Мені цікаво, як кримчанам-переселенцям забрати своє майно з півострову, якщо досі діє постанова 1035, що забороняє переміщення речей, окрім особистого користування в обмеженій кількості
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Ну а как переселенец сможет свой дом забрать с Крыма? помню по фильмам когда переселенцы с узлами уходили с оккупированной территории с узлами,спасаясь от кремлёвского Фюрера,ой не так спасаясь от германского Фюрера
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Бойко вернет вышки,а Дональд Трамп вернет захваченный им Крым
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Мокші створюють з Криму військову базу. Там права тільки у військових та ісконних кацапів, а решта їх не цікавить, вони їх виживуть звідти.
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Крим стає занепалим і занедбаним.
Те, що побудувала Україна розмивається, розбивається, нового нічого немає...
А прогрес то був не абиякий...
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Найважче, та й неправильно мабудь судити чиїсь вчинки, чи давати комусь оцінку, коли умови, в яких ти живеш, не відповідають умовам, в яких опинились люди, котрих ти оцінюєш. Але мені щиро шкода лише тих кримчпн, які справді з вузликами, з найнеобхіднішим, залишивши майно перебрались на неокуповану територію. Вони зробили свій вибір. Нелегкий, до речі. Кожна л.дина має вибір. Так зробив Господь. Вибір між добром і злом, між правдою і брехнею, між патріотизмом і колабораціонізмом. І вибір має як свою ціну, так і свою нагороду. Більшість людей зробили свій вибір. Нагорода знайшла героїв.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныВ иске к ЕСПЧ Украина указывает, что РФ получила контроль над Крымом в ночь с 26 на 27 февраля и отвечает за все нарушения прав человека после этого, - замглавы Минюста Лищина
 
 
 
 
 
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