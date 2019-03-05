 В иске к ЕСПЧ Украина указывает, что РФ получила контроль над Крымом в ночь с 26 на 27 февраля и отвечает за все нарушения прав человека после этого, - замглавы Минюста Лищина

Об этом он сказал в интервью Цензор.НЕТ.
По его словам, сейчас в иске по аннексии Крыма украинская сторона подала достаточно материалов, чтобы ЕСПЧ признал свою компетенцию и рассмотрел дело по существу.
"В своем иске мы указываем на то, что Россия получила контроль над Крымом в ночь с 26 на 27 февраля 2014 года, когда произошел захват парламента АРК. Соответственно она несет ответственность за все нарушения прав человека, которые происходили с того времени", - рассказал Лищина.
"Нам нужно от Европейского суда юридическое подтверждение того, что Россия получила эффективный контроль над Крымом с февраля 2014 года, что укажет на иностранную агрессию", - подчеркнул он.
Полный текст интервью с заместителем министра юстиции Иваном Лищиной читайте ЗДЕСЬ.
Позиція держави проста: залиш майно окупанту та їдь пробиратися в Україну або змірись та сиди в окупації.
Не Россия, а Путин.
Надо разделять понятия Путин и Россия.
Не Россия оккупировала и аннексировала Крым, а Путин.
Он уйдет, и, может быть, Крым вернется в Украину.
Но кто знает?
Может, и не вернется.
Так було, и так есть
хто радіє смертям українців ? особисто путін чи росія ?
Имею ввиду украинский язык.
Отвечайте по-русски, пожалуйста
Не очень удачная позиция - Крым это Украина, но крымчанам нужны танцы с бубном, чтобы хотя бы карточку в банке получить
В чому помилка ? Кримчанам незручно жити стало ? Так треба було раніше думати, а не на рєхвєрєндум бігти.
Те, що побудувала Україна розмивається, розбивається, нового нічого немає...
А прогрес то був не абиякий...