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 Задержание Климента - это попытка подорвать его духовный авторитет в оккупированном Крыму, - Климкин

Глава Министерства иностранных дел Украины Павел Климкин считает, что задержание российскими силовиками в оккупированном Крыму архиепископа Симферопольского и Крымского Климента - это попытка поколебать его духовный авторитет на полуострове.

Об этом Климкин написал в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

"Безусловно, это непосредственная атака на архиепископа Климента, учитывая его проукраинскую деятельность, поддержку политзаключенных и военнопленных моряков... Мы должны быть особенно внимательны и осмотрительны, не поддаваясь на провокации и трюки. Ведь именно этого от нас и ждут. Не дождутся. Это попытка поколебать его духовный авторитет в оккупированном Крыму, где, несмотря на давление, он продолжает проводить службы, но также и авторитет недавно созданной ПЦУ", - написал Климкин.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Заказ на Климента был оформлен из Москвы. В этот раз архиепископа удалось отбить. Но, боюсь, этот раз не последний, - Полозов

Задержание Климента - это попытка подорвать его духовный авторитет в оккупированном Крыму, - Климкин 01

Напомним, архиепископ Симферопольский и Крымский Климент был задержан сегодня на автовокзале в оккупированном Симферополе. Владыка собирался отправиться в Ростов-на-Дону, чтобы посетить в СИЗО украинского политзаключенного Павла Гриба.

Изначально оккупационные власти обвинили владыку в краже из храма. Дело было сфабриковано буквально в течение получаса после того, как архиепископа Климента доставили в отделение. Позже оккупанты начали утверждать, что он нецензурно бранился на рынке возле автовокзала.

В итоге владыку Климента отпустили из Киевского райотдела полиции Симферополя без составления протокола.

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Источник: https://censor.net.ua/n3114949
 
 
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Затримали на автовокзалі! Тоб-то, він був без броньованого мерседеса, без авто супроводження, з синіми мигалками, без охорони, порушені всі скрєпи
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Клим, может тестюхе позвонишь?
он же у тебя вроде православный, не должен отказать
в освобождении нашего попа из застенок фсб
а мы взамен трёх поймаем если шо
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныЗадержание Климента - это попытка подорвать его духовный авторитет в оккупированном Крыму, - Климкин
 
 
 
 
 
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