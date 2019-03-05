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 Россия должна вести себя достойно и немедленно освободить задержанных 100 дней назад украинских моряков, - Волкер

Специальный представитель США по вопросам Украины Курт Волкер призвал Россию немедленно освободить захваченные 100 дней назад украинские суда и военнопленных моряков.

Об этом он написал в Твиттере, передает Цензор.НЕТ.

"Сегодня 24 члена украинских экипажей отмечают 100 дней в российском заключении после того, как Россия неоправданно напала на корабли украинских ВМС возле Керченского пролива. Россия должна вести себя достойно великой нации и немедленно освободить экипаж и суда", – написал Волкер.

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Россия должна вести себя достойно и немедленно освободить задержанных 100 дней назад украинских моряков, - Волкер 01

Напомним, ВМС ВС Украины 25 ноября сообщили, что пограничные корабли Российской Федерации осуществили агрессивные действия против украинских судов, которые совершали плановый переход из порта Одессы в порт Мариуполь. В частности, российский пограничный корабль "Дон" протаранил украинский рейдовый буксир, в результате чего был поврежден главный двигатель корабля, обшивка и леерное ограждение, а также потерян спасательный плотик. При этом ВМС ВСУ подчеркивают, что о намерении осуществить переход предупреждали заранее и действовали в рамках международного права.

В то же время, в ФСБ России заявляли, что три украинских военных корабля в Азовском море "незаконно вошли в территориальные воды РФ и направились к Керченскому проливу".

В результате незаконных действий российских силовиков были захвачены три корабля ВМС Украины и взяты в плен 24 украинских военнослужащих. Подконтрольный РФ суд оккупированного Симферополя избрал мерой пресечения для 24 моряков содержание под стражей до 25 января 2019 года.

30 ноября моряков перевезли в Москву: 21 украинца доставили в московское СИЗО "Лефортово", 3 раненых - в "Матросскую тишину".

15 и 16 января Лефортовский суд РФ принял решение о продлении на три месяца срока ареста 24 пленных украинских моряков. Таким образом, под арестом они останутся как минимум до конца апреля.

Источник: https://censor.net.ua/n3114944
 
 
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россия и достойно,это не совместимые понятия
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Капець якийсь.
вона не веде себе достойно вже п"ять років.
хіба тільки в беззаконно утримуваних моряках негідна поведінка рфії?
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Волкер.... проси у мародера джавелины на месте!
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вони і поводять себе в рамках виключно власного "достоінства" - як фуйлята.
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А Ваньки за бутылкой "Боярки" думают что весь Мир им должен и на всех...ватникам нужно хавку урезать ,тогда они начинают напрягать мозги,потому что "думать" будет нечем Россия должна вести себя достойно и немедленно освободить задержанных 100 дней назад украинских моряков, - Волкер - Цензор.НЕТ 3041
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныРоссия должна вести себя достойно и немедленно освободить задержанных 100 дней назад украинских моряков, - Волкер
 
 
 
 
 
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