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 Крайний срок для создания всех ОТГ - июнь 2020 года, - Минрегион

Крайним сроком завершения создания объединенных территориальных громад в Украине и формирования состоятельных районов является июнь 2020 года, что позволит провести в октябре того же года местные выборы уже на новой территориальной основе.

Об этом заявил в эксклюзивном комментарии Укринформу первый заместитель Министра регионального развития, строительства и ЖКХ Вячеслав Негода, который в понедельник принял участие в мероприятии в штаб-квартире ОБСЕ в Вене, посвященном реформам в сферах децентрализации и судебной системы, передает Цензор.НЕТ.

"Мы можем говорить о крайнем сроке - июнь 2020 года - с тем, чтобы очередные местные выборы в октябре 2020 года уже прошли на новой территориальной основе громад районов, и чтобы органы самоуправления, которые будут избираться, избирались уже по модернизированному избирательному законодательству", - заявил Негода, отвечая на вопрос, когда в Правительстве видят крайний срок для завершения процесса формирования ОТГ в Украине.

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Он указал на то, что в июле Парламент уходит на каникулы и соберется уже в сентябре, будет уже поздно, ведь ЦИК должен объявить очередные местные выборы где-то в августе.

Первый заместитель Министра регионального развития, строительства и ЖКХ отметил важность принятия Верховной Радой законопроектов, которые внормируют принципы административно-территориального устройства Украины и установят субъекта, который будет иметь полномочия принимать решение по определению территорий территориальных громад сел, поселков, городов. По его словам, на сегодня ни один уровень власти не имеет полномочий утверждать новые общины, которые образованы не путем нового свободного объединения.

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"Правительство не имеет полномочий утверждать территории новых общин. Это не компетенция Правительства ни по закону, ни по регламенту. Поэтому мы подали такой законопроект , который необходим для того, чтобы Правительство имело полномочия это сегодня рассматривать. Если Парламент предоставит это право Правительству, то мы сможем начать эту работу. Во-вторых, очень важно, чтобы Правительство получило право вносить в парламент проекты законов, которые касаются формирования состоятельных районов. И эта работа должна быть системной, скоординированной и базироваться на одной методологической основе. Законопроекты, которые нужны, есть в парламенте", - заявил В.Негода.

Источник: https://censor.net.ua/n3114939
 
 
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Оберемо зеленого або косату--і зуйнуються всі громанди.станемо округами рашки
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Всё уже давно украдено Мафией у Громад и ПРихватизировано...!?
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Почему жидо-"бандеровцы", то бишь олигархи так спешат расколоть Украину?
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Олигархи это не жидо-бандеровцы. А спешат тоько некоторые из них такие как Коломойский. Потому что коломойский уже с ****** договорился о вхождении в кремлёвский пул!
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Олигархи назвались жидо-бандеровцами когда на крови Майдана захватили власть. А спешат они я думаю, чтобы раздерибанить и распродать украинские чернозёмы, ибо это не только чернозёмы, но и недра под ними - на триллионы долларов. А пока коррупция в Украине считай она под крышей *****.
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Не лезьте ві сос своей плановой єкономикай. Щури кончені.
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Ничосе, правительство будет решать обьединяться общинам или нет. Будет решать как именно обьединяться, мощная децентрализация, однако
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Виглядає так, що у громад покладений болт на процес об'єднання, а в когось план горить
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феодализм успешно построен
движемся к первобытно общинному
под мудрым руководством
блока продажных папуасов
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ОПГ у власти уже активно действует на протяжении 5 лет, теперь надо создать активно действующие ОТГ... из огня да в полымя...
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныКрайний срок для создания всех ОТГ - июнь 2020 года, - Минрегион
 
 
 
 
 
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