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 Политика Украины, За рубежом
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Все про:Болгария (336) Грузия (3518) Россия (72192) Румыния (550) Турция (2066) Черное море (516)

 Четыре страны испытывают угрозы в Черном море со стороны России, - Минобороны

В Черном море угрозу со стороны России ощущают не только Украина, но и Румыния, Болгария, Грузия и Турция.

Об этом в интервью "Новинарні" заявил заместитель министра обороны Украины по вопросам европейской интеграции Анатолий Петренко, передает Цензор.НЕТ.

"... В Черном море угрозу ощущает не только Киев. Ее осознают Румыния и Болгария, четко знает Грузия, как и Турция - хранительница конвенции Монтре. В черноморских столицах видят: растущий милитаристский потенциал Россия применяет не просто для изменения баланса сил, а для силовой аннексии экономических потенциалов суверенных государств. Мы это хорошо знаем на практике - РФ захватила наши месторождения природного газа и в целом за пять лет незаконно добыла почти 10 млрд кубометров голубого топлива. А еще - потери в портах Мариуполь и Бердянск", - подчеркнул Петренко.

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По его словам, за прошлый год ряд стран перевели Россию из степени вызова в степень угрозы. Поэтому происходящие события подтверждают, что вступление Украины в НАТО это не только украинский вопрос. "Этот вопрос и их национальных интересов, которые уже находятся под серьезными вызовами. Это касается Восточной Европы, стран Балтии, Беларуси, Молдовы, Черноморского бассейна. Это следует из последних решений РФ о выходе из договора о ракетах средней и малой дальности", - подчеркнул замминистра, добавив, что к более 100 ракетам морского базирования, имеющихся в Крыму, сейчас добавлені комплексы "Искандер" с такими же крылатыми ракетами наземного базирования.

Источник: https://censor.net.ua/n3114938
 
 
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Ну що до Турречині то то вже брехня, рога обломаються, а інші так, можуть...
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Навряд чи хтось погодиться довго терпіти виходки цих мокшанських бєспрєдєльщіков... Наявність в Чорному морі і проведення біля Одеси навчань бойових кораблів НАТО і США вже щось мало би свідчити для козлорожих абізьян...😃😃😃
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в Чорному морі тільки Україна, Грузія і кацапія) не члени НАТО
так шо пише цей однохфамілєць) міністра з неїснуючого фронта?!
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Не скажи.. не скажи.. Ще ніхто не забув, як верещав Жіріновський в гостях в Соловьева про необхідність скинути ядерну бомбу на Стамбул.. А турки таких слів ніколи не забувають..😃😃😃
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Потрібно запустити баржі з баранами, найкраща зброя проти руцьке корабликів Чотири країни відчувають загрозу в Чорному морі з боку Росії, - Міноборони - Цензор.НЕТ 5816
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не обижай гордый корабль Ашот он не баржа он корабль
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныЧетыре страны испытывают угрозы в Черном море со стороны России, - Минобороны
 
 
 
 
 
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