 Четыре страны испытывают угрозы в Черном море со стороны России, - Минобороны

Об этом в интервью "Новинарні" заявил заместитель министра обороны Украины по вопросам европейской интеграции Анатолий Петренко, передает Цензор.НЕТ.

"... В Черном море угрозу ощущает не только Киев. Ее осознают Румыния и Болгария, четко знает Грузия, как и Турция - хранительница конвенции Монтре. В черноморских столицах видят: растущий милитаристский потенциал Россия применяет не просто для изменения баланса сил, а для силовой аннексии экономических потенциалов суверенных государств. Мы это хорошо знаем на практике - РФ захватила наши месторождения природного газа и в целом за пять лет незаконно добыла почти 10 млрд кубометров голубого топлива. А еще - потери в портах Мариуполь и Бердянск", - подчеркнул Петренко.

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По его словам, за прошлый год ряд стран перевели Россию из степени вызова в степень угрозы. Поэтому происходящие события подтверждают, что вступление Украины в НАТО это не только украинский вопрос. "Этот вопрос и их национальных интересов, которые уже находятся под серьезными вызовами. Это касается Восточной Европы, стран Балтии, Беларуси, Молдовы, Черноморского бассейна. Это следует из последних решений РФ о выходе из договора о ракетах средней и малой дальности", - подчеркнул замминистра, добавив, что к более 100 ракетам морского базирования, имеющихся в Крыму, сейчас добавлені комплексы "Искандер" с такими же крылатыми ракетами наземного базирования.