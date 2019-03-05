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Все про:Франция (2048) Шенген (151) Макрон (234)

 Макрон призвал ЕС пересмотреть Шенгенскую зону

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил о необходимости пересмотреть и модифицировать Шенгенскую зону.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Новое Время", об этом сообщает пресс-служба президента Франции.

"Мы должны пересмотреть Шенгенскую зону: все те, кто хотят участвовать, должны исполнять обязательства ответственности", - заявил Макрон.

Президент Франции считает, что необходимо усилить пограничный контроль в Шенгенской зоне и исполнять "обязанности солидарности".

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Макрон также отметил, что страны Шенгенской зоны должны прийти к единому стандарту по правилам предоставления убежища для беженцев.

Ранее Макрон заявил, что страны ЕС, которые не помогают преодолевать последствия миграционного кризиса, должны покинуть Шенгенскую зону.

Источник: https://censor.net.ua/n3114936
 
 
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А-а-а... Вот чего мадяры "икру метать" начали!... Дело пахнет исключением из Шенгена... "******.вались...".
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Мадяры правы. Меркель думала принять сирийцев за счет восточноевропейских стран - Венгрии Словакии Польши . Но страны взбунтовались и отказались. Теперь Западная Европа не знает что делать с этими сирийцами.
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