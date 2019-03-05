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Все про:Франция (2048) Шенген (151) Макрон (234)

 Макрон призвал ЕС пересмотреть Шенгенскую зону

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил о необходимости пересмотреть и модифицировать Шенгенскую зону.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Новое Время", об этом сообщает пресс-служба президента Франции.

"Мы должны пересмотреть Шенгенскую зону: все те, кто хотят участвовать, должны исполнять обязательства ответственности", - заявил Макрон.

Президент Франции считает, что необходимо усилить пограничный контроль в Шенгенской зоне и исполнять "обязанности солидарности".

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Макрон также отметил, что страны Шенгенской зоны должны прийти к единому стандарту по правилам предоставления убежища для беженцев.

Ранее Макрон заявил, что страны ЕС, которые не помогают преодолевать последствия миграционного кризиса, должны покинуть Шенгенскую зону.

Источник: https://censor.net.ua/n3114935
 
   
 Топ комментарии
 
Натякають на поляків..
Хочуть своїх нігерів до них підселити.
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Нас ещё спасает хреновое экономическое положение в стране, но скоро чернота поползёт и к нам, об этом нужно думать уже сейчас.
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запустили к себе кучу негров и арабов а теперь преодолевают последствия миграционного кризиса ДИБИЛЫ!
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Украинцы это европейская нация,хоть и отстающая из за последствий строительства коммунизма,украинцы у себя дома в Европе,а черные что тут делают?У себя дома работать не хотят тебе человечному простачку на шею сели,ты сам работаешь,налоги платишь?
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Вспомните о столетней войне в США и к чему пришли американцы. Чтоб не спотыкаться на грабли истории!
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Ты историю сначала выучи,война началась по другим причинам,а уже в процессе войны вкинули лозунг "за отмену рабства",вот такие необразованные ,полуграмотные как ты и слушали дичь про равенство и братство,а теперь со своих налогов кормят миллионы нахлебников
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От тут і почнеться велика проблема. Це для багатьох країн болюча тема. Не хочуть вони пускати до себе емігрантів з Азії та Африки. Зовсім друга цивілізація.
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Первая ошибка по миграции была сделала Де Голем . Французы не могли завезти рабов на черные работы- Придумали давать гражданство неграм . Ну а политика бизнеса изменилась- заводы вывезли в Азию и негры остались без работы. И они не адаптировались - собираются стаями- бандами и бродят по Парижу. В село езать работать никто не хочет. Криминал, наркотики.
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шенгенской зоне лучше попросить американского трамплина отгородить продажных жабоедов забором ,вместе с макаронами от шенгена...
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Сами американцы отгораживаются от Мексики, но проблемы остаются.
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ничего не мешает американским подрядчикам в одночасье две стены строить -бизнес....
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Народ, перестаньте впустую спорить на пока чуждую вам тему. Во всей этой глобальной проблеме есть два ключевых фактора - наиболее подвержены этим проблемам те страны, которые традиционно отдают предпочтения социалистам. Второе - существует принципиальное отличие между мигрантами и оно состоит в принадлежности к мусульманству
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Нет, мигранты в массе - чернокожие.
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