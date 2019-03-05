 Макрон призвал ЕС пересмотреть Шенгенскую зону

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Новое Время", об этом сообщает пресс-служба президента Франции.
"Мы должны пересмотреть Шенгенскую зону: все те, кто хотят участвовать, должны исполнять обязательства ответственности", - заявил Макрон.
Президент Франции считает, что необходимо усилить пограничный контроль в Шенгенской зоне и исполнять "обязанности солидарности".
Макрон также отметил, что страны Шенгенской зоны должны прийти к единому стандарту по правилам предоставления убежища для беженцев.
Ранее Макрон заявил, что страны ЕС, которые не помогают преодолевать последствия миграционного кризиса, должны покинуть Шенгенскую зону.
Хочуть своїх нігерів до них підселити.