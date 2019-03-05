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Все про:выборы (21247) США (14716) Клинтон Хиллари (184)

 Хиллари Клинтон отказалась от участия в президентских выборах в 2020 году

Соперница Дональда Трампа на выборах президента США 2016 года, бывший госсекретарь Хиллари Клинтон не станет выдвигать свою кандидатуру в следующем году.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Корреспондент", об этом она заявила в интервью телеканалу News 12.

"Я не баллотируюсь, но я продолжу работать, и говорить, и отстаивать свои убеждения", – сказала Клинтон.

По ее словам, у нее также нет планов участвовать в борьбе за должность губернатора или мэра Нью-Йорка. Сейчас Клинтон "помогает своей партии, а также наслаждается жизнью писателя, активиста и бабушки".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Выход США из ракетного договора - подарок Путину, - Хиллари Клинтон

Напомним, в 2016 году на выборах президента США представитель Республиканской партии Дональд Трамп одержал победу. Он получил голоса 304 членов коллегии выборщиков, Клинтон – 227.

В то же время по общему числу голосов избирателей Клинтон обошла Трампа: за нее проголосовали 48,07% избирателей против 45,99% у Трампа. Победы Трамп достиг из-за существующей в США системы непрямых выборов.

Источник: https://censor.net.ua/n3114933
 
 
 Топ комментарии
 
Сейчас Клинтон "помогает своей партии, а также наслаждается жизнью писателя, активиста и бабушки".

А "наша" бабця не відмовиться! Хиллари Клинтон отказалась от участия в президентских выборах в 2020 году - Цензор.НЕТ 675
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13 лет разница в возрасте между Клинтон и Тимошенко.
Почему-то уверен, что "вы"это не знали
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Сейчас Клинтон "помогает своей партии, а также наслаждается жизнью писателя, активиста и бабушки".

А "наша" бабця не відмовиться! Хиллари Клинтон отказалась от участия в президентских выборах в 2020 году - Цензор.НЕТ 675
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13 лет разница в возрасте между Клинтон и Тимошенко.
Почему-то уверен, что "вы"это не знали
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Різниця лише в роках не дає такої прірви. Я чомусь думаю, що мати і бабця з Клінтон теж краща за Тимошенко, а не тільки як політик. Прагнення до влади задля влади, як ідея фікс - не є достойним життєвим кредо.
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Лоліта? Вона працює, оборонний бюджет пиляє.
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Лоліта? Вона працює. Оборонний бюджет пиляє.
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Правильно..
Поразка на виборах може стати тяжким моральним випробуванням, яке вона не подолає.
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розумна людина, на відміну від нашої псевдоеліти
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Джо Байден может выдвинутся,это для РАБссии кирдык Хиллари Клинтон отказалась от участия в президентских выборах в 2020 году - Цензор.НЕТ 9633по полному тарифу
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Джо Байдену скоро 80, ему самому уже скоро кирдык. Гілларі Клінтон відмовилася від участі в президентських виборах у 2020 році - Цензор.НЕТ 152
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Спасибо за комментарий. Он очень раскрывает суть явления.
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ну шо ж ты так тупо слилась в одиночку?
придурков двоих с собой забери - сандерса и ету, прости господь оказию......
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Все ж таки вік як не як скажіть бере своє... Пам'ятаю десь на початку 90-х якось пересікався з нею, коли Хілларі ще була в статусі першої Леді США. То вона вже тоді не виглядала юною дівчинкою, а тут пройшло вже майже тридцять років....
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Вона приїжала у Львів. А приймали її в готелі "Дністер"..😃
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Как быстро лелит время, Трамп еще не расхлебал дерьмо за предыдущие выборы.
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Хм... Когда президентом стал Обама, я сказал, что следующим будет баба, после него - ********, а после него вместо выборов придумают более демократичную процедуру. С бабой фокус (самую малость!) не проканал. Зато появилась интрига!
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Ипать сколько моральных уродов (порохоботов) вылезло, а вчера в новостях от Bihus.Info они все дружно были у проктолога.
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У них никогда не подаются заново те кто один раз проиграл выборы, партии находят новых кандидатов. А у нас одни и те же рожи у корыта, вместо партий - свинарники.
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомХиллари Клинтон отказалась от участия в президентских выборах в 2020 году
 
 
 
 
 
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